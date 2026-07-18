Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 108 ngày 29/6/2026 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là kể từ ngày 1/7 sẽ bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy không còn là nội dung bắt buộc trong kỳ sát hạch, bài học mô phỏng vẫn được duy trì trong chương trình đào tạo nhằm giúp học viên nâng cao khả năng nhận biết, đánh giá và xử lý các tình huống có thể xảy ra trên thực tế.

Thông tư cũng quy định việc tổ chức sát hạch theo trình tự bắt buộc. Đối với sát hạch lái xe mô tô: Thí sinh phải hoàn thành và đạt phần thi lý thuyết trước khi tham gia phần thi thực hành trong hình. Đối với sát hạch lái xe ô tô: Thí sinh phải lần lượt vượt qua các phần thi lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường; chỉ khi đạt yêu cầu ở phần thi trước mới được tiếp tục dự thi phần tiếp theo.

Cũng theo quy định tại Thông tư, từ ngày 1/1/2027, việc nhận diện thí sinh tham gia sát hạch sẽ được thực hiện thông qua hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử, góp phần nâng cao tính chính xác, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức sát hạch.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2027, ngân hàng câu hỏi sát hạch lý thuyết sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng số lượng câu hỏi và mở rộng nội dung đánh giá.

Theo đó, đối với giấy phép lái xe hạng A, A1, bài thi tăng từ 25 lên 40 câu hỏi, thời gian làm bài tăng từ 19 lên 27 phút, thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 36/40 câu. Đối với giấy phép lái xe hạng B, bài thi tăng từ 30 lên 50 câu hỏi, thời gian làm bài từ 20 lên 33 phút và phải trả lời đúng tối thiểu 45/50 câu để đạt yêu cầu.

Nội dung câu hỏi cũng được điều chỉnh theo hướng loại bỏ hình thức "học mẹo, thi mẹo", đồng thời bổ sung kiến thức về các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kiến thức phòng ngừa tai nạn giao thông và văn hóa giao thông.

Đối với sát hạch thực hành, từ ngày 1/3/2027, nội dung sát hạch lái xe ô tô sẽ được đổi mới theo hướng tăng cường đánh giá kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đoạn đường sát hạch phải có chiều dài tối thiểu 5 km, bảo đảm có đầy đủ các tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, vòng xuyến, đường nhánh ra đường chính, đèn tín hiệu giao thông và lối dành cho người đi bộ qua đường.

Đối với sát hạch lái xe mô tô, từ ngày 1/1/2028 sẽ bổ sung 11 tình huống giả định trên đường nhằm đánh giá khả năng xử lý tình huống giao thông thực tế của thí sinh, như xử lý khi nhập đường, chuyển hướng, quay đầu, vượt xe và các tình huống thường gặp khác.

Đối với các trường hợp đã hoàn thành và đạt yêu cầu các phần sát hạch lý thuyết, thực hành trong hình hoặc thực hành trên đường đối với sát hạch lái xe ô tô trước ngày Thông tư số 108 có hiệu lực thi hành thì kết quả sát hạch vẫn được công nhận và được cấp giấy phép lái xe theo quy định.