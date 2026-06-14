Ngày 15/6/2026, Điều 8 Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động) của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sẽ có hiệu (Các điều khác của Thông tư này có hiệu lực từ 15/4/2026.

Quy định này nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua.

Cụ thể, theo Điều 8, khi người dùng rút SIM để đổi thiết bị mới sẽ phải thực hiện xác thực lại khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc thông tin chính chủ trên chiếc điện thoại mới đó.

Nếu hết 30 ngày nêu trên mà bạn vẫn bỏ qua, không chịu xác thực lại, nhà mạng sẽ tiến hành khóa 2 chiều và có quyền chấm dứt hợp đồng , thu hồi lại số điện thoại đó vĩnh viễn.

Điều này nhằm ngăn chặn kẻ gian ăn cắp SIM, nhặt được SIM của bạn rồi cắm vào máy của chúng nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc nhận mã OTP bảo mật.

4 phương thức xác thực thông tin

Tại Điều 4 Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động) quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao như sau:

Việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động (bao gồm xác thực 04 trường thông tin: sổ định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt) chi được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

Thứ nhất, xác thực trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (sau đây gọi tắt là ứng dụng VNeID);

Thứ hai, xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp cung cấp địch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số163/2024/NĐ-CP;

Thứ ba, xác thực trực tiếp tại điểm do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp sở hữu, thiết lập theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 163/2024/NĐ-СР.

Thứ tư, xác thực trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập, đượcdoanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ký hợp đồng ủy quyềnđể thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.

Thông tư quy định: Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ lưu giữ đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu chứng minh việc đã triển khai các giải pháp xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định trong suốt thời gian số thuê bao di động hoạt động, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật.

Những ai không cần phải xác thực SIM lại?

Theo Thông tư, không phải tất cả người dùng điện thoại di động đều cần xác thực lại. Cụ thể, những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6/2026.

Một điểm đáng chú ý khác là quy định liên quan đến việc thay đổi thiết bị là từ 15/6, khi người dùng điện thoại di động chuyển sang thiết bị mới, phải thực hiện xác thực lại bằng sinh trắc học. Nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng người dùng làm mất hoặc thất lạc SIM nhưng không kịp khóa, tạo kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là giải pháp kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán SIM kích hoạt sẵn.

Việc bổ sung hình thức xác thực sinh trắc học là giải pháp cần thiết, tương tự cách các ngân hàng đang áp dụng để tăng cường bảo mật.

Cách tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5.1: Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 5.2 Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6 Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Bước 7 Màn hình sau khi xác nhận thông tin

Các bước xem các số điện thoại đã xác nhận sử dụng: Ví giấy tờ - Số điện thoại

Bước 1 Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn Ví giấy tờ

Bước 2:- Nhấn Số điện thoại

Bước 3: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 4- Danh sách số điện thoại đã tích hợp