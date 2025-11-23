Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào miền Trung gặp thiên tai ngay giữa lúc trình diễn tại Live Concert SKYNOTE 2025

Live Concert SKYNOTE – The Reflection 2025 diễn ra tối 22/11 tại The Global City đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng nhớ nhất năm khi thu hút gần 10.000 khán giả và đánh dấu đêm diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Quốc Thiên. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến toàn bộ sân khấu gần như vỡ òa lại thuộc về Hòa Minzy – khách mời bí mật xuất hiện trong chương trình mà không hề được thông báo trước. Chỉ vài giây sau khi bước ra sân khấu, nữ ca sĩ đã khiến hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng bật dậy, tạo nên tiếng reo hò kéo dài và trở thành tâm điểm của SKYNOTE 2025.

Màn kết hợp giữa Quốc Thiên và Hòa Minzy với “Đào Liễu” được xem là một trong những tiết mục mãn nhãn nhất đêm diễn. Giọng hát miền Bắc đặc trưng, giàu cảm xúc của Hòa Minzy hòa quyện cùng lối xử lý mềm mại của đàn anh trong bản phối dân gian đương đại tạo nên không khí đậm chất Việt Nam nhưng vẫn mới mẻ và giàu sức sống.

Ngay sau đó, cả hai tiếp tục khuấy đảo sân khấu với “Bắc Bling”, một bản hit được làm mới hoàn toàn theo hướng trẻ trung và rực rỡ hơn. Sự xuất hiện bất ngờ của Hòa Minzy không chỉ khiến khán giả phấn khích mà còn góp phần mở rộng biên độ cảm xúc của SKYNOTE, đưa đêm diễn vượt khỏi khuôn khổ của một live concert thông thường.

Bên cạnh “cú nổ” lớn từ Hòa Minzy, SKYNOTE 2025 còn tạo ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ thiết kế sân khấu đến trải nghiệm thị giác. Không gian biểu diễn 180 độ với chiều dài 72m và hệ thống steel truss chịu tải 100 tấn – một con số hiếm thấy ở sân khấu ngoài trời trong nước – cho phép ê-kíp Đinh Hà Uyên Thư, Hoài Sa, SlimV và Long Kenji triển khai ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng ở quy mô lớn mà vẫn giữ trọn vẹn tầm nhìn cho khán giả.

Xuyên suốt đêm diễn, Quốc Thiên dẫn khán giả đi qua một hành trình cảm xúc liền mạch được kể bằng âm nhạc. Từ sự ngọt ngào của “Mình Yêu Từ Bao Giờ”, “Dành Cho Em”, “Ước Gì” cho đến những đổ vỡ trong “Lạc” hay “Hơn 1 Nghìn Năm Sau”, mỗi ca khúc đều được xử lý với độ nén cảm xúc cao, thể hiện rõ chiều sâu trong trải nghiệm và tư duy âm nhạc của nam ca sĩ. “Ánh Trăng Giả Dối”, được dựng mô phỏng chiếc gương trong MV, là một trong những điểm nhấn ấn tượng khi toàn bộ sân khấu hòa vào cảm xúc tự sự, đầy nội tâm.

Ở phần tiếp theo, Quốc Thiên trở về với các bản ballad quen thuộc như “Anh Đau Từ Lúc Em Đi”, “Mong Manh Tình Về”, “Vẫn Nhớ”, khiến nhiều khán giả xúc động. Khách mời Bùi Công Nam mang đến không khí dí dỏm và gần gũi trước khi để lại dấu ấn với bản solo “Tiến Hay Lùi”. Một khoảnh khắc lắng đọng khác của SKYNOTE chính là khi Quốc Thiên tuyên bố trích 200 triệu đồng từ doanh thu đêm diễn để ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai – hành động nhận được tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Không khí trở nên trẻ trung khi MONO xuất hiện với bản phối dân gian của “Em Xinh” và sau đó là “Waiting For You”. Sự tung hứng tự nhiên giữa MONO và Quốc Thiên giúp sân khấu như bùng nổ thêm lần nữa. Chương trình tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện cùng màn mashup 8 ca khúc được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch. Ngay trên sân khấu, nữ ca sĩ khẳng định Quốc Thiên “đã bước lên tầm cao mới sau SKYNOTE 2025” – lời nhận xét mang nhiều ý nghĩa đến từ một nghệ sĩ dày kinh nghiệm biểu diễn.

Cuối chương trình, loạt khoảnh khắc hài hước với Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Duy Khánh cùng sự tái hợp của nhóm Nhà Trẻ từ “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” đã khiến khán giả liên tục hò reo. Đêm nhạc khép lại bằng đại tiệc EDM và giai điệu “SKYNOTE” vang lên trong ánh đèn rực sáng. Quốc Thiên không giấu được xúc động khi đứng trước biển người bên dưới – một khoảnh khắc cho thấy SKYNOTE 2025 không chỉ là concert hoành tráng mà còn là dấu mốc sự nghiệp, nơi anh khẳng định bản lĩnh, tư duy nghệ thuật trưởng thành và sức hút bền bỉ của mình.