Quốc Thiên điển trai hết nấc với cây denim, chiếm spotlight giữa dàn sao ở Thảo Điền
Quốc Thiên gây chú ý với set denim tối màu và thần thái lịch lãm khi cùng NTK Lý Quí Khánh, Âu Bảo Ngân, Myra Trần, đạo diễn Denis Đặng, người mẫu Dahan Phương Anh và Tina Thảo Thi góp mặt tại một sự kiện khai trương không gian nội thất ở Thảo Điền, TP.HCM tối 29/10.
Tối 29/10, Quốc Thiên là một trong những gương mặt được ống kính săn đón nhiều nhất tại lễ khai trương flagship store đầu tiên của Nhà Xinh ở Thảo Điền, TP.HCM. Nam ca sĩ chọn set denim xanh đậm gần như đen gồm áo khoác và quần ống rộng, bên trong là áo thun trắng. Anh xắn gấu tay áo để lộ lớp lót sáng màu và đeo thêm đồng hồ mặt vuông dây vàng. Cả set đồ đơn giản nhưng đủ chỉn chu, hợp với kiểu tóc vuốt rủ tự nhiên.
Lý Quí Khánh làm "chủ nhà", mang 10 thiết kế lên cầu thang xoắn
Người đóng vai "chủ nhà" của buổi tối là NTK Lý Quí Khánh. Ngoài công việc thiết kế thời trang, anh còn giữ vai trò Phó Tổng giám đốc của đơn vị chủ quản. Nhờ đó, sự kiện mở cửa hàng nội thất có thêm cả một màn trình diễn thời trang. Lý Quí Khánh xuất hiện trong chiếc áo dài trắng đính đá phủ kín thân áo, phối cùng quần jeans xanh.
Lý Quí Khánh giới thiệu 10 thiết kế, kết hợp giữa tà áo dài truyền thống và đầm dạ hội theo tinh thần giao thoa Á - Âu. Theo chia sẻ tại sự kiện, nam NTK chuẩn bị màn trình diễn này để dành tặng riêng cho những vị khách đến chung vui. Sàn diễn là chiếc cầu thang xoắn trải thảm đỏ rượu vang, hai bên đặt nến. Các người mẫu lần lượt bước xuống giữa vòng đèn spotlight.
Âu Bảo Ngân, Myra Trần góp giọng
Đi cùng phần thời trang là tiết mục âm nhạc của ca sĩ Âu Bảo Ngân. Khán giả biết đến cô từ Giọng Hát Việt 2013, khi cô là học trò của Diva Hồng Nhung. Nữ ca sĩ diện đầm hồng nhạt tay rộng, hát live ngay trên chiếu nghỉ của cầu thang. Myra Trần cũng cầm micro góp giọng cùng buổi tối.
Sau phần trình diễn, các khách mời cùng cắt băng khánh thành rồi đi tham quan không gian bên trong. Chân cầu thang xoắn có chậu cây cao và bậc thang thắp nến nên trở thành góc chụp ảnh được nhiều người chọn nhất.
Cửa hàng không bày sản phẩm theo kiểu truyền thống mà được dựng thành những phòng mẫu hoàn chỉnh như phòng khách, phòng ngủ, khu bàn ăn hay góc đọc sách. Ngay trong cửa hàng còn có một quầy cà phê, nên khách có thể ngồi lại sau khi xem nội thất.
Nói về ý tưởng của không gian này, Lý Quí Khánh cho biết suốt 27 năm qua, điều thương hiệu theo đuổi là truyền cảm hứng để mỗi người tự tạo nên không gian sống của riêng mình. "Với flagship store đầu tiên này, chúng tôi mong muốn được tiếp tục hành trình ấy, ở một không gian kết nối mới mẻ, đa trải nghiệm hơn. Tôi kỳ vọng, tại đây, mọi người luôn thấy thoải mái để đến mua sắm, hoặc đơn thuần khám phá ý tưởng mới cho căn hộ, thưởng tách cà phê, chậm lại trong suy nghĩ về không gian mơ ước", anh chia sẻ.