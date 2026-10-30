Quốc Thiên điển trai hết nấc với cây denim, chiếm spotlight giữa dàn sao ở Thảo Điền

Tối 29/10, Quốc Thiên là một trong những gương mặt được ống kính săn đón nhiều nhất tại lễ khai trương flagship store đầu tiên của Nhà Xinh ở Thảo Điền, TP.HCM. Nam ca sĩ chọn set denim xanh đậm gần như đen gồm áo khoác và quần ống rộng, bên trong là áo thun trắng. Anh xắn gấu tay áo để lộ lớp lót sáng màu và đeo thêm đồng hồ mặt vuông dây vàng. Cả set đồ đơn giản nhưng đủ chỉn chu, hợp với kiểu tóc vuốt rủ tự nhiên.

Quốc Thiên tạo dáng trên chiếc sofa nhung đỏ, ánh mắt hướng thẳng ống kính. Ảnh: BTC

Set denim tối màu được nam ca sĩ phối với đồng hồ vàng làm điểm nhấn. Ảnh: BTC

Quốc Thiên lịch lãm trước chiếc cầu thang xoắn thắp nến, nơi diễn ra phần trình diễn chính của buổi tối. Ảnh: BTC

Lý Quí Khánh làm "chủ nhà", mang 10 thiết kế lên cầu thang xoắn

Người đóng vai "chủ nhà" của buổi tối là NTK Lý Quí Khánh. Ngoài công việc thiết kế thời trang, anh còn giữ vai trò Phó Tổng giám đốc của đơn vị chủ quản. Nhờ đó, sự kiện mở cửa hàng nội thất có thêm cả một màn trình diễn thời trang. Lý Quí Khánh xuất hiện trong chiếc áo dài trắng đính đá phủ kín thân áo, phối cùng quần jeans xanh.

Khách mời vây kín chân cầu thang để theo dõi màn trình diễn thời trang. Ảnh: BTC

NTK Lý Quí Khánh diện áo dài trắng đính đá khi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Lý Quí Khánh giới thiệu 10 thiết kế, kết hợp giữa tà áo dài truyền thống và đầm dạ hội theo tinh thần giao thoa Á - Âu. Theo chia sẻ tại sự kiện, nam NTK chuẩn bị màn trình diễn này để dành tặng riêng cho những vị khách đến chung vui. Sàn diễn là chiếc cầu thang xoắn trải thảm đỏ rượu vang, hai bên đặt nến. Các người mẫu lần lượt bước xuống giữa vòng đèn spotlight.

Thiết kế áo dài ren trắng cổ cao, phần cổ điểm lông vũ màu bạc. Ảnh: BTC

Bộ trang phục voan hồng phối ren đỏ, đính hoa lông vũ. Ảnh: BTC

Đầm dạ hội cúp ngực bằng voan đỏ, xẻ tà cao, đi cùng găng tay dài đính phụ kiện lông vũ. Ảnh: BTC

Lý Quí Khánh xuất hiện ở cuối màn trình diễn với áo dài trắng đính đá phối quần jeans. Ảnh: BTC

Âu Bảo Ngân, Myra Trần góp giọng

Đi cùng phần thời trang là tiết mục âm nhạc của ca sĩ Âu Bảo Ngân. Khán giả biết đến cô từ Giọng Hát Việt 2013, khi cô là học trò của Diva Hồng Nhung. Nữ ca sĩ diện đầm hồng nhạt tay rộng, hát live ngay trên chiếu nghỉ của cầu thang. Myra Trần cũng cầm micro góp giọng cùng buổi tối.

Âu Bảo Ngân hát live giữa vòng đèn spotlight trên cầu thang. Ảnh: BTC

Âu Bảo Ngân, Myra Trần và Lý Quí Khánh giao lưu với khách mời. Ảnh: BTC

Sau phần trình diễn, các khách mời cùng cắt băng khánh thành rồi đi tham quan không gian bên trong. Chân cầu thang xoắn có chậu cây cao và bậc thang thắp nến nên trở thành góc chụp ảnh được nhiều người chọn nhất.

Lý Quí Khánh và Myra Trần tạo dáng thân thiết. Nữ ca sĩ chọn đầm cúp ngực tím pastel viền ren trắng. Ảnh: BTC

Đạo diễn Denis Đặng và Myra Trần tinh nghịch tạo dáng trước ống kính. Ảnh: BTC

Tina Thảo Thi lịch lãm trong sơ mi lụa trắng đóng thùng cùng quần âu đen. Ảnh: BTC

Người mẫu Dahan Phương Anh ngồi trên băng ghế bọc nệm đỏ trong một phòng mẫu, phối sơ mi trắng có mảng xanh với quần short họa tiết và giày loafer nâu. Ảnh: BTC

Cửa hàng không bày sản phẩm theo kiểu truyền thống mà được dựng thành những phòng mẫu hoàn chỉnh như phòng khách, phòng ngủ, khu bàn ăn hay góc đọc sách. Ngay trong cửa hàng còn có một quầy cà phê, nên khách có thể ngồi lại sau khi xem nội thất.

Nói về ý tưởng của không gian này, Lý Quí Khánh cho biết suốt 27 năm qua, điều thương hiệu theo đuổi là truyền cảm hứng để mỗi người tự tạo nên không gian sống của riêng mình. "Với flagship store đầu tiên này, chúng tôi mong muốn được tiếp tục hành trình ấy, ở một không gian kết nối mới mẻ, đa trải nghiệm hơn. Tôi kỳ vọng, tại đây, mọi người luôn thấy thoải mái để đến mua sắm, hoặc đơn thuần khám phá ý tưởng mới cho căn hộ, thưởng tách cà phê, chậm lại trong suy nghĩ về không gian mơ ước", anh chia sẻ.