Bùi Công Nam, Hoàng Dũng "đổ bộ" concert cháy vé của Quốc Thiên, BTC phải mở thêm ghế

Ban tổ chức concert SKYNOTE - The Reflection Day 2 vừa xác nhận mở bán thêm một số lượng ghế ngồi giới hạn, sau khi toàn bộ các hạng vé của đêm nhạc đã sold out. Lượng ghế bổ sung dành cho những khán giả chưa kịp mua vé trong đợt mở bán chính thức.

Cùng lúc, hai khách mời của chương trình cũng chính thức lộ diện: Bùi Công Nam và Hoàng Dũng, đều là ca sĩ - nhạc sĩ và đều bước ra từ "Anh trai vượt ngàn chông gai". Đêm nhạc diễn ra ngày 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế VEC (Đông Anh, Hà Nội).

Quốc Thiên trong bộ ảnh concept "chiến binh" gắn với hình tượng tấm khiên của concert. Ảnh: BTC

"Bán hết vé không có nghĩa là hết áp lực"

Với Quốc Thiên, chuyện cháy vé không phải để ăn mừng. Nam ca sĩ thừa nhận áp lực lúc này còn lớn hơn trước rất nhiều, bởi khán giả đã xuống tiền khi chưa biết khách mời là ai, cũng chưa biết sẽ được nghe những bài gì.

"Khán giả mua vé khi chưa biết khách mời hay danh mục bài hát nghĩa là họ trao trọn sự tin tưởng cho người nghệ sĩ. Điều Thiên trăn trở nhất không phải là làm một sân khấu hoành tráng hơn những lần trước, mà là làm sao để khi đêm nhạc kết thúc, từng khán giả đều thấy thời gian, tình cảm và sự kỳ vọng họ dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng", anh chia sẻ.

Theo Quốc Thiên, phương án thêm ghế đã được ê-kíp cân nhắc kỹ, mục tiêu là đón thêm người nghe mà vẫn giữ được chất lượng trải nghiệm và các tiêu chuẩn tổ chức. Khán giả đông hơn cũng đồng nghĩa ê-kíp phải đầu tư kỹ hơn cho phần biểu diễn.

Vì sao là Bùi Công Nam và Hoàng Dũng?

Hai khách mời đến từ hai mùa khác nhau của "Anh trai vượt ngàn chông gai". Điểm chung của họ là cùng tự sáng tác, cùng theo lối tự sự trong âm nhạc và có nền tảng trình diễn chắc tay.

Quốc Thiên khẳng định anh không chọn khách mời dựa trên chuyện ai thân thiết hơn, mà dựa trên việc màu sắc âm nhạc của mỗi người góp được gì cho câu chuyện anh muốn kể. "Ở Bùi Công Nam và Hoàng Dũng, Thiên tìm thấy sự đồng điệu trong tư duy làm nghề và cách kể chuyện bằng âm nhạc rất dung dị, chạm đến cảm xúc", nam ca sĩ nói. Anh tin khi ba màu sắc này gặp nhau, khán giả sẽ có những màn kết hợp vừa hòa quyện, vừa mới mẻ.

Đêm nhạc đánh dấu concert thứ 4 trong chuỗi SKYNOTE của Quốc Thiên. Ảnh: BTC

Gần 20 năm đi hát, nhìn lại qua hình tượng "tấm khiên"

SKYNOTE - The Reflection Day 2 là concert thứ 4 trong chuỗi SKYNOTE của Quốc Thiên, tiếp nối 3 đêm diễn trong năm 2024 và 2025. Chuỗi concert này cho thấy lựa chọn dài hạn của anh: đặt trọng tâm vào sân khấu hát live, nơi giọng hát và cảm xúc là thứ giữ chân khán giả.

Chủ đề "The Reflection" (Sự soi chiếu) là dịp để nam ca sĩ nhìn lại gần 2 thập kỷ làm nghề chuyên nghiệp, kể cả những giai đoạn thăng trầm và những lúc hoài nghi chính mình. Hình tượng "tấm khiên" trong thiết kế mỹ thuật chủ đạo của concert tượng trưng cho sự kiên định với nghề, đam mê âm nhạc và sự đồng hành của khán giả trong suốt chặng đường ấy.