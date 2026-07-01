Ngay từ khi công bố lựa chọn làm mới ca khúc thiếu nhi quen thuộc "Nhong nhong nhong", đội Nhà Làm Mạnh đã khiến nhiều người tò mò. Một bài hát gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ, liệu sẽ được khoác lên màu sắc mới như thế nào mà vẫn giữ được tinh thần nguyên bản?

Câu trả lời nằm ở chính màn trình diễn trên sân khấu.

Với phương châm "không làm thì thôi, làm là phải làm mạnh", đội Nhà Làm Mạnh không chỉ remix một bài hát thiếu nhi mà còn kể lại một câu chuyện về gia đình bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Chất rap đặc trưng của Thái VG hòa quyện cùng phần dàn dựng sân khấu giàu tính điện ảnh của Huỳnh Lập, kết hợp với giọng hát của Thái Lê Minh Hiếu đã tạo nên một tiết mục vừa mới mẻ, vừa gần gũi.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai)

Điều đáng nói là dù được phối khí theo hơi hướng hiện đại, "Nhong nhong nhong" vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong trẻo vốn có. Những câu hát quen thuộc như đưa người nghe trở về với tuổi thơ, còn cách kể chuyện mới lại khiến ca khúc có thêm nhiều tầng cảm xúc. Khán giả trên sân khấu lẫn trước màn ảnh nhiều lần vỗ tay theo nhịp, nhưng càng về cuối tiết mục, bầu không khí càng lắng xuống. Không ít người lặng im theo dõi, nhiều khán giả xúc động đến rơi nước mắt.

Một trong những điểm sáng lớn nhất của tiết mục chính là Thái VG.

Khán giả vốn quen với hình ảnh một rapper gai góc, cá tính, ít bộc lộ cảm xúc trên sân khấu. Thế nhưng trong "Nhong nhong nhong", anh gần như được "mở khóa" một khía cạnh hoàn toàn khác. Không còn là những câu rap mạnh mẽ hay phong thái cool ngầu thường thấy, Thái VG hóa thân thành một người cha lam lũ, ngày ngày gánh vác mưu sinh nhưng trong lòng luôn hướng về gia đình.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai)

Từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh đều được tiết chế vừa đủ để kể câu chuyện bằng cảm xúc thay vì lời thoại. Hình ảnh người cha giữa những nhọc nhằn cuộc sống vẫn cố gắng dành cho con những khoảnh khắc tuổi thơ trọn vẹn đã chạm đến trái tim người xem.

Chi tiết người cha mang về cho con gái một con ngựa gỗ tuy giản dị nhưng lại trở thành điểm nhấn khiến nhiều khán giả nghẹn ngào. Món quà ấy không mang giá trị vật chất lớn lao, nhưng chứa đựng tình yêu, sự hy sinh và mong muốn bù đắp cho con bằng tất cả những gì mình có. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy khiến câu chuyện trong tiết mục trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai)

Nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Thái VG. Không cần quá nhiều lời, anh vẫn truyền tải được sự vất vả, tình yêu thương và cả niềm hạnh phúc giản đơn của một người cha. Có người nhận xét rằng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Thái VG mềm mại và nhiều cảm xúc đến vậy.

Sự đồng cảm càng lớn hơn khi khán giả liên hệ với cuộc sống ngoài đời của nam rapper. Là một người cha, Thái VG dường như không chỉ diễn mà còn đặt vào nhân vật những cảm xúc rất thật của chính mình. Có lẽ vì vậy mà từng cái ôm, từng ánh mắt nhìn về cô con gái trên sân khấu đều mang đến cảm giác rất tự nhiên, không hề gượng ép.

Nhiều người cho rằng chính trải nghiệm làm cha đã giúp Thái VG thể hiện nhân vật đầy thuyết phục. Khán giả không còn thấy một nghệ sĩ đang diễn, mà như đang chứng kiến câu chuyện của rất nhiều người cha ngoài đời: Ít nói, ít thể hiện nhưng luôn âm thầm dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Trong khi đó, phần dàn dựng của Huỳnh Lập cũng nhận được nhiều lời khen. Sân khấu không quá cầu kỳ nhưng được xây dựng như một thước phim ngắn về gia đình, giúp cảm xúc của bài hát được đẩy lên cao trào. Ánh sáng, chuyển cảnh và các lớp diễn được kết nối mượt mà, tạo nên một tổng thể vừa giàu tính nghệ thuật vừa dễ chạm đến cảm xúc người xem.

Giọng hát của Thái Lê Minh Hiếu góp phần cân bằng toàn bộ tiết mục. Những đoạn hát mềm mại xen kẽ với phần rap giúp bài hát giữ được sự trong trẻo của ca khúc thiếu nhi nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Điều đáng quý là đội Nhà Làm Mạnh không cố biến "Nhong nhong nhong" thành một bản hit hoàn toàn khác. Họ giữ lại linh hồn của ca khúc gốc, sau đó bổ sung thêm những lớp ý nghĩa mới về tình thân, về tuổi thơ và về sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ.

Đó cũng là lý do nhiều khán giả nhận xét đây không chỉ là một màn biểu diễn mà còn là một câu chuyện khiến người lớn tìm thấy chính mình trong đó. Tuổi thơ của mỗi người đều từng có hình bóng cha mẹ lặng lẽ đứng phía sau, âm thầm lo toan để con được lớn lên trong bình yên.

Âm nhạc đôi khi không cần những ca từ quá phức tạp để chạm đến trái tim. Chỉ cần một giai điệu quen thuộc, một câu chuyện được kể bằng sự chân thành và những cảm xúc rất đời cũng đủ khiến hàng nghìn người cùng lặng đi.

"Nhong nhong nhong" của đội Nhà Làm Mạnh đã làm được điều đó. Một ca khúc thiếu nhi quen thuộc được khoác lên chiếc áo mới mà vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên. Một tiết mục sôi động nhưng lại khiến người xem rưng rưng. Và trên tất cả, Thái VG đã mang đến một bất ngờ đẹp khi chứng minh rằng phía sau hình ảnh rapper mạnh mẽ là một người cha có thể truyền tải tình yêu thương bằng những cảm xúc rất mộc mạc.

Có lẽ chính vì vậy mà sau khi tiết mục khép lại, điều còn đọng lại trong lòng nhiều khán giả không phải những đoạn rap hay phần dàn dựng công phu, mà là hình ảnh người cha lặng lẽ cầm con ngựa gỗ dành cho con gái. Một khoảnh khắc giản dị nhưng đủ sức khiến cả sân khấu lặng đi, để rồi ai cũng nhớ về tuổi thơ của chính mình và về những yêu thương âm thầm mà cha mẹ đã dành suốt những năm tháng lớn lên.