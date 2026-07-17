Giữa mùa giải ồn ào, thứ giữ chân khán giả ATVNCG 2026 lại là những người đàn ông trưởng thành, kiêu hãnh như chiến mã, nhưng ấm áp tình thân

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đang trải qua khởi đầu kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử gameshow Việt. Tập 3 với nội dung Công diễn 1 lẽ ra lên sóng tối 11/7 đã bị hoãn sang 20h ngày 18/7 trên VTV3. Trước đó, chương trình liên tiếp vướng tranh cãi về kết quả bình chọn ở vòng Hội ngộ, sự cố kiểm duyệt nội dung trên kênh cộng đồng, tổng giám chế Ngô Thị Vân Hạnh phải bật khóc xin lỗi khán giả và 34 Anh Tài trong buổi gặp báo chí ngày 7/7, rồi MC Đinh Tiến Dũng chủ động rút lui vì không muốn áp lực dư luận ảnh hưởng đến những người còn lại.

Nghịch lý nằm ở chỗ, giữa từng ấy ồn ào, lượng người theo dõi không hề sụt giảm.

Tập 1 dài hơn 5 tiếng trên nền tảng số, tập 2 gần 6 tiếng, dài đến mức fan phải nhắc nhau giữ sức khỏe để "cày" cho hết, vậy mà vẫn có hàng trăm nghìn người xem đến phút cuối. Điều đó buộc người ta phải đặt câu hỏi: Rốt cuộc chương trình này đang giữ chân khán giả bằng thứ gì?

Sức hút của những người đàn ông không cần chứng minh gì nữa

Câu trả lời không nằm ở chiêu trò, mà ở chính dàn Anh Tài. Khác với nhiều show thực tế sống nhờ xung đột được dàn dựng, thứ khiến người xem "mắc kẹt" với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là hình ảnh những người đàn ông trưởng thành lao vào thử thách với tâm thế chẳng còn gì phải gồng.

Đại Nghĩa ở tuổi ngoài 40 thực hiện màn trồng cây chuối ngay trên sân khấu mà vẫn giữ giọng hát live ổn định, sau đó mới tiết lộ anh phải đánh đổi bằng những cơn tiền đình ở hậu trường. Nguyễn Văn Chung, người đứng sau hàng trăm bản hit, tự nhận mình như "một học sinh mới", chấp nhận bỏ lại kho tàng âm nhạc từng làm nên tên tuổi để tập nhảy từ đầu và học cách làm nghề của thế hệ trẻ. Hoàng Rob mang lên sân khấu tiết mục Hoa đào, tác phẩm kết hợp violin, đồng dao, trống hội và múa đương đại mà anh ấp ủ suốt gần 10 năm.

Đó là kiểu nỗ lực rất khác với sự ganh đua thường thấy. Nó không nhằm hạ ai xuống, mà nhằm vượt qua chính phiên bản cũ của mình.

Hình tượng chủ đạo của mùa giải, "người đàn ông trên lưng ngựa", được nhà sản xuất lý giải là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành đơn độc trên chặng đường không thể quay đầu, buộc phải kiên định tiến về phía trước. Nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng khi nhìn Đại Nghĩa chịu đựng tiền đình để hoàn thành tiết mục hay Nguyễn Văn Chung ngoài 40 tuổi tập vũ đạo, khán giả hiểu rằng thông điệp ấy không chỉ nằm trên poster.

Đằng sau vẻ mạnh mẽ là những người chồng, người cha

Một mạch cảm xúc khác âm thầm giữ chân khán giả nữ, đối tượng xem chủ lực của dòng show này, là những khoảnh khắc gia đình được hé lộ dọc hành trình. Nguyễn Văn Chung đã rơi nước mắt khi nhận được những lời nhắn động viên từ con gái Suri đang du học xa nhà.

Thơm (Da LAB), ông bố của hai cô con gái, gây chú ý khi xăm giờ sinh của con lên tay như một cách mang con theo mình mọi lúc. Thái VG, người từng ngồi ghế huấn luyện viên Rap Việt, đưa cả gia đình từ Mỹ về Việt Nam sinh sống trước khi bước vào cuộc chơi này với vai trò thí sinh. Ngay cả trong những quyết định mang tính chiến thuật, chất "người nhà" ấy vẫn hiện diện: ở vòng chọn bài cho Công diễn 1, Huỳnh Lập đi theo cảm xúc gia đình khi chọn ca khúc Nhong Nhong Nhong.

Với khán giả nữ trưởng thành, những chi tiết này chạm vào một nhu cầu mà các show sống bằng drama không bao giờ đáp ứng được: nhu cầu được nhìn thấy hình mẫu đàn ông tử tế, có trách nhiệm và biết trân trọng người thân. Sự mạnh mẽ trên sân khấu chỉ thực sự có sức nặng khi đằng sau nó là một người đàn ông về nhà vẫn là chồng, là cha đúng nghĩa.

Không còn dựa vào hoài niệm, mùa 2 đánh cược vào âm nhạc mới

Về mặt chiến lược nội dung, mùa 2 cũng cho thấy một bước chuyển đáng phân tích. Nếu mùa đầu chinh phục khán giả phần lớn bằng yếu tố hoài niệm và năng lượng cộng hưởng của dàn nghệ sĩ trên 30 tuổi, thì mùa này nhà sản xuất chủ động phá giới hạn độ tuổi, đưa vào nhiều gương mặt dưới 30 để tạo cuộc giao thoa giữa hai thế hệ.

Dàn Anh Tài 2026 vì thế đọc lên như một bản đồ ký ức âm nhạc của thế hệ 8X, 9X: Những hit-maker thực thụ như Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Vương Anh Tú, Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Văn Chung đứng cạnh những cái tên gắn với thanh xuân của cả một thế hệ như Thỏ và Thơm của Da LAB, Toki của Uni5, hay Will và Jun Phạm bước ra từ nhóm 365. Nhưng điểm mấu chốt là chương trình không để họ sống lại bằng hào quang cũ.

Luật chơi mới với X-Part, phần viết thêm cho các ca khúc, và X-Song, ca khúc hoàn toàn mới, buộc các nghệ sĩ phải sáng tạo ngay trong cuộc thi thay vì chỉ làm mới bản hit của mình. Ngay ở vòng chọn bài đầu tiên, Hoàng Tôn đã chọn thử thách X-Song, tức tự viết bài mới, thay vì đi con đường an toàn.

Danh hiệu Chiến tướng lần đầu xuất hiện, trao sau mỗi công diễn cho cá nhân có điểm hỏa lực cao nhất, cũng đẩy tính cạnh tranh lên rõ rệt. Năm Chiến tướng đầu tiên gồm BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh sẽ là những người cầm lợi thế bước vào Công diễn 1 với chủ đề "Người đàn ông trên lưng ngựa" tối 18/7 tới.

Tài sản lớn nhất của chương trình không nằm trong kịch bản

Nhìn lại ba tuần qua, có thể thấy mọi rắc rối của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đều đến từ khâu vận hành: Kết quả gây tranh cãi, kiểm duyệt sơ suất...

Còn thứ được khen gần như tuyệt đối lại là tinh thần của chính các nghệ sĩ. Trong khi cộng đồng fan chia phe tranh cãi nảy lửa giữa lứa K24 và K26, thì trên sân khấu và ở hậu trường, những người trong cuộc vẫn hỗ trợ nhau tập luyện, vẫn dành cho nhau sự tôn trọng của những người đã đủ trải nghiệm để hiểu rằng một tiết mục hay cần tất cả cùng tỏa sáng.

Đó có lẽ là bài học lớn nhất mà mùa giải này để lại cho các nhà sản xuất gameshow Việt: drama có thể tạo ra lượt xem trong một tuần, nhưng thứ khiến khán giả quay lại tuần này qua tuần khác là được chứng kiến những con người thật nỗ lực thật.

Với một chương trình quy tụ 34 người đàn ông trưởng thành, tài sản quý nhất hóa ra không nằm trong kịch bản, mà nằm ở chính sự tử tế và bản lĩnh của họ. Và chừng nào ê-kíp còn giữ được điều đó, khán giả sẽ còn kiên nhẫn chờ, kể cả khi phải chờ thêm một tuần cho Công diễn 1.

Pa Dun