Quên băng vệ sinh trong người cả tháng: Cô gái trẻ kể lại trải nghiệm kinh hoàng

Savannah Miller (24 tuổi), người tham gia chương trình The Circle mùa 7 trên Netflix, đã trải lòng về "trải nghiệm đáng xấu hổ" này với tờ The Post, từ các triệu chứng cho đến cách các bác sĩ cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề.

Và mặc dù thừa nhận đó là một "trải nghiệm thực sự đau buồn", nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì nó không biến thành một bệnh nhiễm trùng chết người do ở trong người quá lâu.

Theo lời kể của Miller thì khi đó cô đang là một sinh viên đại học 22 tuổi. Vào cuối kỳ kinh nguyệt, cô đã đi bar với bạn bè. Vì muốn tránh kinh nguyệt "rò rỉ", cô đã sử dụng tampon (một loại băng vệ sinh đặt trong âm đạo). Nhưng đến ngày hôm sau, nó đã biến mất. Cô nói: "Tôi quên mất mình đã đặt nó vào, và vì không có máu, sợi dây đã biến mất mà tôi đã không nhìn thấy nó cũng như quên luôn".

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cô bắt đầu gặp các triệu chứng, bao gồm cảm giác ốm yếu, ngứa ngáy và có mùi hôi khó chịu. Cô thừa nhận: "Nó có mùi như một con chuột chui vào trong người tôi khi tôi đang ngủ và chết ở đó", đồng thời cho biết thêm rằng cô cảm thấy rất tự ti về điều đó trong mỗi buổi học. Nghĩ rằng đó là mùi "kinh nguyệt cũ", cô tiếp tục sử dụng miếng tampon mới. Và việ này có thể đã đẩy cái cũ vào sâu hơn trong âm đạo.

Miller đã đến phòng khám trong khuôn viên trường nhiều lần nhưng các lần kiểm tra ban đầu không phát hiện ra điều gì bất thường. Họ đã làm các xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục, tất cả đều cho kết quả bình thường. "Họ nghĩ rằng đó chỉ là BV [viêm âm đạo do vi khuẩn], nhưng tôi biết bệnh BV không có mùi như thế này", cô nói.

Cuối cùng, trong lần khám thứ ba, bác sĩ nhận thấy có một số hạt bông trong mẫu nước tiểu của cô và hỏi liệu có khả năng cô có băng vệ sinh bên trong hay không.

Cô nhớ lại: "Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi đã nói, có thể?! Nhưng tôi rất muốn làm cho mùi hôi biến mất". Cuối cùng, họ đã tìm thấy chiếc băng vệ sinh, mà cô nói đùa là "nó nằm sâu trong cổ tử cung của tôi đến mức tôi không thể nhìn thấy nó. Bác sĩ đã phải lôi nó ra khỏi buồng trứng của tôi". Mặc dù may mắn là cô không có triệu chứng của hội chứng sốc nhiễm độc, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nguy hiểm, nhưng cô đã được điều trị bằng kháng sinh để phòng ngừa.

Hội chứng sốc nhiễm độc do "để quên" tampon trong âm đạo là gì?

Trong hội chứng sốc nhiễm độc (TSS), vi khuẩn tạo ra các độc tố xâm nhập vào máu, có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như suy nội tạng và thậm chí tử vong. Nó khá hiếm gặp, ảnh hưởng đến 1/100.000 người, nhưng bắt đầu được liên kết với việc sử dụng tampon vào những năm 90. Bao bì tampon hiện nay đều có cảnh báo về TSS, kèm theo lời khuyên nên thay tampon 8 tiếng một lần.

Người mẫu Lauren Wasser (Mỹ) đã trở nên nổi tiếng sau khi mắc TSS vào năm 2012, khiến cô phải cắt bỏ cả hai chân. Trong khi đó, một người mẹ suýt mất hai cô con gái vì TSS do băng vệ sinh gây ra, và những người khác đã hồi phục vẫn đang phải vật lộn với các ảnh hưởng đến sức khỏe. Vài năm sau, Savannah đã có khiếu hài hước về thử thách này, thậm chí còn lan truyền trên TikTok khi kể câu chuyện của mình – với một số âm thanh rất phù hợp của Taylor Swift. Cô chú thích cho đoạn clip: "Quá độc hại đối với hội chứng sốc nhiễm độc, tôi đoán vậy".

Và ngay cả khi đó là một chủ đề nhạy cảm, cô hy vọng rằng việc chia sẻ những gì đã xảy ra với mình sẽ là lời nhắc nhở cho những người khác phải cảnh giác về việc chăm sóc kinh nguyệt. Cô nói: "Tôi hy vọng điều này không đáng xấu hổ, nhưng nếu nó giúp được ai đó thì tôi rất vui!".

Dấu hiệu cảnh báo TSS liên quan đến tampon

Các triệu chứng có thể xuất hiện đột ngột, nhanh chóng tiến triển nặng, bao gồm:

- Sốt cao đột ngột (≥ 39°C).

- Huyết áp tụt (choáng, chóng mặt, hoa mắt, ngất).

- Phát ban dạng cháy nắng (đỏ rực, lan rộng ở thân, lòng bàn tay, lòng bàn chân).

- Buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

- Đau cơ (myalgia), mệt mỏi dữ dội.

- Mắt, miệng, họng đỏ.

- Rối loạn ý thức (lú lẫn, ngủ gà, hôn mê ở giai đoạn nặng).

- Sau 1–2 tuần, có thể tróc da ở lòng bàn tay/bàn chân.