Trước đó, vào ngày 16/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 201+600, Quốc lộ 18, đoạn qua xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT phát hiện xe ô tô BKS 29K-163.08 do Hoàng Văn Lương, sinh năm 1991, trú tại xã Văn An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn điều khiển đang vận chuyển 27 thùng bìa cát-tông, chứa tổng cộng 1.914 con gấu bông đồ chơi, bên ngoài in chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành các biện pháp truy xuất nguốc gốc, xác định chủ hàng là Hoàng Thành Công, sinh năm 1990, trú tại thôn Lập Ấp, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đồng thời, tiến hành trưng cầu giám định, xác định số hàng hóa trên có hàm lượng Formaldehyt vượt quá hàm lượng cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.









Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với Hoàng Thành Công về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy đối với toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Việc tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thể hiện sự quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.