Quảng Nam: Ngộ độc khí CO, 5 người trong một gia đình nhập viện

Khoảng 6h15' cùng ngày, chị T.T.T. (19 tuổi, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng 4 người thân ở cùng một nhà nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và khó thở.

Trong 5 trường hợp nhập viện, có một trẻ sơ sinh 23 ngày tuổi là con của chị T. có dấu hiệu tím tái.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ đã nhanh chóng cho các bệnh nhân thở ôxy liều cao, đồng thời theo dõi sát sao diễn tiến sức khỏe của 5 trường hợp.

Qua khai thác thông tin người nhà được biết, chị T. vừa mới sinh, do trời trở lạnh nên đóng kín cửa phòng đốt than sưởi ấm thì dẫn đến tình trạng trên. May mắn được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Được biết, ngộ độc khí CO là một tai nạn thường gặp nhất trong các loại ngộ độc khí độc. Khí CO là chất khí không màu, không mùi, nhiều người sẽ không nhận biết được mình đang hít phải khí CO cho đến khi bị ngất hoặc lịm ngay trong lúc ngủ.

Nếu ngộ độc nhẹ thường chỉ thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nôn, mệt mỏi. Khi bị ngộ độc nặng sẽ xuất hiện các biểu hiện đau ngực, hồi hộp, co giật, hôn mê, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp… Bệnh nhân có thể bị ngất, tím ở môi và các đầu ngón tay, ngón chân, co cứng tay chân hoặc có những động tác bất thường.

Để phòng tránh ngộ độc khí than, người dân tuyệt đối không nên dùng than để sưởi ấm ở trong phòng kín, nhất là khi trong nhà có người già và trẻ nhỏ.

Khi phát hiện người bị ngộ độc khí, ngay lập tức phải đưa nạn nhân ra khỏi khu vực đó, chuyển đến nơi thoáng khí rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.