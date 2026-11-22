Mới đây, diễn viên Quang Minh đăng đoạn clip đón sinh nhật tuổi 67 cùng con trai nhỏ 2 tuổi. Cậu bé Dustin giống bố y đúc, vui vẻ hát mừng sinh nhật cùng ba.

Nam diễn viên tâm sự: "Trong ngày sinh nhật, điều quý giá nhất Quang Minh nhận được không phải là món quà mà là lời chúc sức khỏe từ tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người". Sau khi hát mừng sinh nhật, bé Dustin cùng ba thổi nến.

Quang Minh đón sinh nhật tuổi 67 bên con trai 2 tuổi.

Trước đó, vào cuối năm 2024, ở tuổi 65, diễn viên Quang Minh khiến nhiều người bất ngờ khi đón thêm con trai với bạn gái Tăng Khánh Chi, kém anh 37 tuổi. Bé Dustin (tên thân mật là Cu Tin) chào đời vào tháng 11/2024, mang đến cho nam diễn viên niềm hạnh phúc đặc biệt ở tuổi xế chiều.

Chia sẻ về khoảnh khắc lần đầu được ôm con trai trong vòng tay, Quang Minh cho biết anh xúc động đến mức bật khóc vì quá hạnh phúc. Nam diễn viên từng ấp ủ mong muốn có thêm một cậu con trai, vì vậy sự xuất hiện của bé Dustin được anh xem như món quà lớn mà cuộc sống dành tặng.

Diễn viên Quang Minh và bà xã trong sinh nhật 2 tuổi của con trai.

Sau khi lên chức bố lần nữa, Quang Minh không ngại thay đổi nhịp sống để chăm sóc con nhỏ. Dù đã ở tuổi ngoài 60, anh vẫn trực tiếp đảm nhận nhiều công việc của một ông bố bỉm sữa như thay tã, bế con, chăm sóc và đưa bé đi chơi.

Nam diễn viên cũng chủ động tìm hiểu, học hỏi thêm kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh để có thể hỗ trợ bạn gái trong quá trình nuôi con. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên quý tử, từ lúc bế con trên tay đến những buổi đưa bé ra ngoài vui chơi. Hình ảnh một nghệ sĩ vốn quen thuộc với sân khấu, màn ảnh nay tất bật với việc chăm con nhỏ khiến nhiều khán giả thích thú.

Con trai nam diễn viên Quang Minh được khen giống bố y đúc.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi có thêm thành viên mới, Quang Minh cũng không giấu được những trăn trở về tuổi tác và trách nhiệm làm cha. Anh từng tâm sự con trai có phần thiệt thòi khi có bố đã lớn tuổi, bởi bản thân không còn nhiều sức trẻ như những ông bố khác.

Chính vì vậy, nam diễn viên tự nhắc mình phải chú ý giữ gìn sức khỏe, duy trì công việc và cố gắng tích lũy tài chính để lo cho tương lai của con. Anh cũng dự định nhận thêm các dự án phim ảnh, quảng cáo để có điều kiện chăm lo tốt hơn cho gia đình nhỏ.

Với Quang Minh, bé Dustin không chỉ là niềm hạnh phúc bất ngờ ở tuổi 65 mà còn là động lực để anh sống tích cực, làm việc chăm chỉ và trân trọng hơn từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.