Nếu phải chỉ ra bộ phim nào có độ hot không tương xứng với chất lượng nhất hiện tại, đó nên là The Perfect Lie (tựa Việt: Lời Nói Dối Hoàn Hảo). Đây là một tác phẩm được đánh giá cao về cả nội dung lẫn diễn xuất của dàn cast, nhưng lại có rating khá khiêm tốn. Một trong những lý do quan trọng dẫn đến việc này là đài MBC trải qua một quãng thời gian dài bỏ trống khung giờ phim tối thứ Sáu - thứ Bảy.

The Perfect Lie xứng đáng nổi tiếng hơn.

Tuy nhiên mới đây, The Perfect Lie đã chứng kiến màn tăng trưởng rating cực kỳ ấn tượng. Nếu như tập 6 ghi nhận rating 2,5%, đứng thứ 25 toàn quốc thì sang tập 7 con số này đã tăng hơn gấp đôi lên mức 5,2%, giúp phim leo lên vị trí thứ 6 toàn quốc. Thậm chí, rating thời điểm cao nhất còn chạm mốc 6,4%. Dù giảm xuống 3,6% ở tập 8, phim vẫn cao hơn mặt bằng chung trước đó và là tín hiệu tích cực so với thành tích của phim trong những tuần đầu lên sóng.

The Perfect Lie chứng kiến sự tăng trưởng rating đáng chú ý.

Theo Soompi, The Perfect Lie thuộc thể loại tâm lý giật gân, xoay quanh bác sĩ phẫu thuật tim Min Jun Ho (Yoo Yeon Seok) và nữ giáo viên phụ trách thư viện trường tiểu học Kang Ji Sun (Seo Hyun Jin). Sau buổi hẹn hò tưởng chừng hoàn hảo, Kang Ji Sun tố cáo Min Jun Ho xâm hại tình dục mình, trong khi người đàn ông này một mực phủ nhận.

Hai lời khai hoàn toàn trái ngược cùng hàng loạt tình tiết đảo chiều khiến khán giả liên tục phải hoài nghi về những gì mình chứng kiến. Càng về sau, bộ mặt thật của các nhân vật càng được hé lộ, đẩy câu chuyện lên cao trào.

Ở những diễn biến mới nhất, The Perfect Lie liên tục đẩy khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bộ mặt đáng sợ của Min Jun Ho dần bị bóc trần, trong khi Kang Ji Sun phải trải qua hàng loạt tình huống nguy hiểm, đồng thời đối diện với nỗi đau đớn tột cùng trên hành trình đi tìm công lý cho bản thân.

Khán giả không còn thấy bóng dáng của chàng tổng tài ngoài lạnh trong nóng, thâm tình hết mực Baek Sa Eon (When The Phone Rings) đâu nữa.

Ở tác phẩm này, Yoo Yeon Seok có màn lột xác 180 độ so với hình tượng tổng tài thâm tình từng khiến bao khán giả mê mẩn trong When The Phone Rings. Nam diễn viên khiến người xem lạnh sống lưng khi khắc họa một kẻ phạm tội nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp, tử tế. Diễn xuất biến hóa giữa sự dịu dàng và vẻ lạnh lẽo của anh được iMBC hết lời khen ngợi.

Trong khi đó, ở tuổi 41, Seo Hyun Jin không chỉ gây ấn tượng nhờ nhan sắc trẻ đẹp mà còn chứng minh đẳng cấp diễn xuất. The Fact đặc biệt đánh giá cao khả năng thể hiện những sắc thái cảm xúc khác nhau của cô, từ sợ hãi, hoang mang, uất ức cho đến phẫn nộ, tuyệt vọng, mà không khiến người xem cảm thấy nhàm chán dù nhân vật có rất nhiều phân cảnh khóc.

Ở tuổi 41, Seo Hyun Jin vừa có nhan sắc đạt độ chín vừa có diễn xuất đầy kinh nghiệm.

Thời điểm hiện tại, bộ phim đang bắt đầu đi tới những chặng cuối cùng và ngày càng trở nên hấp dẫn, khó đoán hơn. Với sự tăng trưởng rating vừa có được, The Perfect Lie hứa hẹn sẽ đạt được những dấu mốc ấn tượng hơn trong 2 tuần phát sóng cuối cùng.