Vừa qua, ca sĩ Quang Lê đã gặp sự cố không mong muốn khi tổ chức một tour du lịch cho khách đi Dubai, dẫn tới việc anh bị một số người nói ăn chặn tiền của khách.

Trước sự việc này, Quang Lê đã phải lên tiếng giải thích cặn kẽ đến từng con số. Anh khẳng định: "Tour của tôi đi Dubai lúc đó hơn 50 người cơ, nhưng ai cũng thông cảm cho tôi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có một nhóm 6 người cố tình làm rùm beng lên.

Quang Lê

Tôi phải lên tiếng, nói ra tiếng nói của tôi. Tôi không nói thì họ bảo tôi hèn, hoặc do tôi sai nên tôi phải im lặng để né tránh. Tôi phải nói. Tôi là người ngay thẳng, tôi sống không hổ thẹn với lương tâm, tổ tiên.

Chính vì tôi làm đúng, không có gì khuất tất nên trong đoàn du lịch Dubai đó lại có nhiều người đăng ký đi tour du lịch Trung Quốc sắp tới của tôi. Tôi xin cảm ơn cô chú đã tin tưởng.

Nếu công ty của tôi trong chuyến đi Dubai vừa rồi làm không tốt, thì việc gì các cô chú đó phải đăng ký đi tiếp với tôi tour Trung Quốc sắp tới. Kể cả những người nói tôi này nọ, tôi vẫn chào đón họ trở lại tour Trung Quốc sắp tới để kiểm chứng lại một lần nữa dịch vụ bên chúng tôi.

Làm kinh doanh như tôi, cái thắng lớn nhất là khách hàng vẫn quay lại với mình. Đó là điều hạnh phúc nhất với tôi.

Tôi cũng đắn đo lắm, biết là sẽ lỗ nhưng vẫn quyết định làm một việc, đó là giảm giá tới tận 600 đô cho những khách vừa đi chuyến Dubai vừa rồi gặp sự cố mà muốn đi tiếp tour Trung Quốc với tôi.

Tôi mất mát, nhưng tôi biết khách của tôi cũng mất mát, thiệt hại, nên thôi tôi sẽ chịu thiệt, chịu lỗ để đền bù lại cho khách hàng. Tôi rất trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình. Đó là tấm lòng của tôi dành cho khán giả".

Bên cạnh sự nghiệp ca hát lẫy lừng, nam ca sĩ Quang Lê còn gặt hái được nhiều thành công đáng nể khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh du lịch và lữ hành. Anh đã thành lập công ty du lịch riêng, chuyên tổ chức các tour nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ khán giả.

Với lợi thế am hiểu văn hóa và danh tiếng sẵn có, Quang Lê khéo léo kết hợp thế mạnh giải trí vào dịch vụ lữ hành để tạo nên những trải nghiệm khác biệt. Các hành trình do anh thiết kế không chỉ mang lại không gian thư giãn đẳng cấp mà còn đem đến những đêm nhạc đong đầy cảm xúc.