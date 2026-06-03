Vào ngày 1/6, đội ngũ sản xuất chương trình Running Man đã phát hành video giới thiệu mang tên “Tân binh Jeon So Min × Kim Kyung Nam, Cuộc chiến tiền bạc với những người chơi 'sát thủ' của Running Man!”. Đoạn teaser ngay lập tức khiến người hâm mộ chương trình giải trí vô cùng hào hứng vì cựu thành viên Jeon So Min đã trở lại với tư cách khách mời.

Jeon So Min chính thức rời Running Man sau buổi ghi hình cuối cùng vào tháng 10/2023 sau nhiều năm gắn bó. Thông qua tập đặc biệt này, cô sẽ trở lại với tư cách khách mời lần đầu tiên sau gần 3 năm, thể hiện những kỹ năng giải trí độc đáo đã giúp cô trở thành người được khán giả yêu thích. Các thành viên trong dàn cast - những người đã dành nhiều năm làm việc thân thiết với Jeon So Min và phát triển sự ăn ý tuyệt vời - đã nồng nhiệt chào đón sự trở lại của cô với những lời chúc tốt đẹp.

Ngay từ đầu, những màn đối đáp tự nhiên giữa "nàng ếch" và các thành viên Running Man diễn ra rất suôn sẻ. Tính cách tươi sáng, năng lượng vui vẻ và sự duyên dáng không hề e ngại đặc trưng của cô vẫn không thay đổi. Bầu không khí thoải mái như một thành viên trong gia đình trở về nhà sau một thời gian dài xa cách, trong khi sự ăn ý giữa cô và các thành viên một lần nữa tỏa sáng xuyên suốt đoạn giới thiệu. Khán giả không khỏi vui mừng "như chưa hề có cuộc chia ly" đối với Jeon So Min.

Trong tập sắp tới, Jeon So Min và Kim Kyung Nam sẽ tham gia cuộc đua với danh hiệu độc đáo “tân binh sự nghiệp” và đối đầu với dàn diễn viên chính trong một “cuộc chiến tiền bạc” đầy kịch tính. Khi các thành viên cạnh tranh để giành được nhiều tiền nhất, khán giả có thể mong đợi những nhiệm vụ khó đoán và những trận chiến tâm lý đỉnh cao giữa các thành viên. Đặc biệt, người hâm mộ đang rất háo hức được xem Jeon So Min sẽ thể hiện nét quyến rũ kỳ quặc và khó đoán của mình như thế nào sau khi trở lại chương tình giải trí quen thuộc.

Cư dân mạng đã bày tỏ sự phấn khích của mình, bình luận: “Chỉ xem đoạn teaser thôi đã khiến tôi rất hào hứng với màn trình diễn của Jeon So Min rồi", “Tôi nhất định sẽ xem chương trình phát sóng trực tiếp”... Tập Running Man được mong chờ nhất, dự kiến sẽ trở thành sân khấu trở lại huyền thoại của Jeon So Min, sẽ được phát sóng trên đài SBS vào ngày 7/6 lúc 6h10 chiều.

Jeon So Min "như chưa hề có cuộc chia ly" với Running Man. Ảnh: Kbizoom

Jeon So Min sinh năm 1986 và bắt đầu diễn xuất tại làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Cô đã miệt mài xây dựng sự nghiệp của mình qua nhiều vai diễn đa dạng. Nữ nghệ sĩ không đóng khung bản thân trong bất kỳ hình tượng nào mà liên tục biến hóa, từ những cô gái trong sáng, đáng yêu đến những nhân vật mạnh mẽ, cá tính, thậm chí cả những vai phản diện đầy ấn tượng. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô đến vào năm 2013 với bộ phim truyền hình Princess Aurora. Tác phẩm này đã giúp Jeon So Min nổi tiếng khắp xứ kim chi.

Sau đó, nữ diễn viên có thời gian dài liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong khoảng 6 năm làm thành viên cố định ở Running Man. Dù Jeon So Min gây ra vô vàn tranh cãi trong suốt thời gian tham gia chương trình này nhưng không ai có thể phủ nhận được độ nhận diện cùng nhiệt độ cao ngút ngàn của Jeon So Min vào lúc đó. Vậy nhưng tới nay, cô đã lâm cảnh hết thời, không còn gây chú ý trên các phương tiện truyền thông cũng như các diễn đàn mạng xã hội như trước đây nữa.

Jeon So Min từng là gương mặt nổi bật của Running Man. Ảnh: Osen

Đến ngày 18/5, mỹ nhân họ Jeon vừa làm khách mời trên chương trình My Little Old Boy và gây xôn xao khi chia sẻ về cuộc sống của bản thân sau khi bước qua thời hoàng kim trong sự nghiệp. Tại đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 lần đầu tiết lộ chuyện đi làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê sau khi rời khỏi chương trình Running Man hồi năm 2023.

Trước ống kính, Jeon So Min trải lòng: “Em đã làm việc ở 1 quán cà phê do người quen làm chủ sau khi rời khỏi chương trình Running Man. Sau 1 thời gian dài làm việc đều đặn ở showbiz nhưng rồi mọi công việc bỗng nhiên dừng lại và thế là em đã rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng cho thu nhập của bản thân. Dù có tiền tiết kiệm từ trước, nhưng vì không biết khi nào mới lại có khoản thu nhập tiếp theo, nên khi ấy em đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn ra ngoài và làm 1 công việc gì đó có ích, dù là nhỏ nhoi thôi. Vì vậy, em đã bắt đầu đi làm công việc bán thời gian ở quán cà phê”.

Tuy nhiên, Jeon So Min được nhận vào làm với 1 điều kiện khá ngặt nghèo. Theo đó, chủ quán cà phê đã yêu cầu cô không được đeo khẩu trang cũng như không được phép đội mũ trong khi đang làm việc. Trước ống kính, người đẹp 8X cũng chia sẻ luôn về nguyên nhân khiến chủ quán đưa ra những yêu sách như vậy: “Em được nhận vào làm với điều kiện là không được đội mũ hay đeo khẩu trang. Chủ quán bảo nếu che mặt đi thì khách hàng sẽ không thể nhận ra em. Không dùng đến mũ và khẩu trang là để khi em trực tiếp đưa đồ uống cho khách có thể giúp quảng bá cho quán 1 cách tự nhiên nhất”. Khán giả không khỏi đồng cảm với Jeon So Min khi lâm cảnh hết thời và phải đi làm phục vụ tại quán cà phê.