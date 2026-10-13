Quang Hùng MasterD hội ngộ với dàn nam thần châu Á tại sự kiện ở Seoul

Sự kiện ra mắt hai sắc màu mới Umber và Ultramarine của RIMOWA tại Seoul thu hút sự chú ý không chỉ nhờ những thiết kế mới thuộc dòng Essential và Groove, mà còn bởi dàn khách mời là những gương mặt nổi bật của làng giải trí châu Á. Trong đội hình quốc tế năm nay, Quang Hùng MasterD là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam, xuất hiện cùng S.Coups (SEVENTEEN), Ahn Hyo Seop và PP Krit.

Quang Hùng MasterD

Nam ca sĩ chọn phong cách thanh lịch với sơ mi sọc xanh, áo khoác da nâu và quần trắng, đi kèm túi Groove màu nâu cognac. Anh tạo dáng bên mẫu vali Essential màu Umber, một trong những thiết kế tâm điểm của bộ sưu tập mới từ thương hiệu Đức.

S.Coups

S.Coups là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ truyền thông và khách mời. Trưởng nhóm SEVENTEEN theo đuổi phong cách tối giản, lấy điểm nhấn là chiếc túi Groove màu Umber mới nhất.

Ahn Hyo Seop thu hút ánh nhìn với trang phục tông xám thanh lịch cùng mẫu túi Never Still Leather Duffle. Nam diễn viên xuất hiện bên các thiết kế Essential mang hai sắc màu mới, trở thành một trong những khách mời nổi bật nhất buổi tối.

Ahn Hyo Seop

PP Krit cũng là tâm điểm khi tương tác cùng các thiết kế trong không gian trưng bày lấy cảm hứng từ Umber và Ultramarine. Sự hiện diện thường xuyên tại các sự kiện thời trang quốc tế lớn trong khu vực tiếp tục cho thấy sức hút của nam nghệ sĩ Thái Lan.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội là khi PP Krit và S.Coups cùng xuất hiện trong khu trưng bày. Cả hai có màn "đụng hàng" thú vị khi cùng chọn túi Groove màu Umber cho sự kiện lần này.

PP Krit và S.Coups

Nữ diễn viên Shin Ye Eun cũng không hề lép vế giữa dàn nam thần nhờ chiếc túi Groove màu xanh Ultramarine, món phụ kiện hút trọn sự chú ý ngay khi cô xuất hiện.

Shin Ye Eun

Sự kiện diễn ra tại khu Seongsu, một trong những điểm đến sáng tạo nổi bật của Seoul. Không gian trải nghiệm được thiết kế xoay quanh hai gam màu tương phản nhưng bổ trợ cho nhau: Umber, sắc nâu đất ấm áp lấy cảm hứng từ sắc tố tự nhiên trong hội họa cổ điển, và Ultramarine, sắc xanh lam đậm gợi nhắc đá lapis lazuli. Thông qua sự kiện, RIMOWA vừa giới thiệu hai sắc màu mới cho dòng Essential và Groove, vừa tạo nên một điểm hẹn của những gương mặt tiêu biểu trong làng giải trí châu Á.