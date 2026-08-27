Sau đêm đăng quang lịch sử cùng ĐT Việt Nam, Quang Hải tiếp tục có một màn ăn mừng đặc biệt khi trở về nhà với bà xã Chu Thanh Huyền. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cặp đôi gặp nhau sau trận chung kết nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong khi Chu Thanh Huyền sốt sắng hỏi chồng: “Anh có mệt không?”, Quang Hải lập tức tiến lại gần, ngồi cạnh và ôm lấy bà xã.

Không chỉ vậy, tiền vệ số 19 còn liên tục dành những nụ hôn lên má vợ. Khi Thanh Huyền còn đang vui vẻ trò chuyện, Quang Hải bất ngờ tiết lộ: “Hôm nay là sinh nhật của vợ tui". Hóa ra, bên cạnh niềm vui vô địch ASEAN Cup, Quang Hải còn có thêm một lý do đặc biệt để ăn mừng cùng bà xã trong ngày trở về.

Quang Hải bày tỏ tình cảm cực ngọt ngào với bà xã Chu Thanh Huyền (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Trong đoạn clip, Chu Thanh Huyền cũng không giấu được sự hạnh phúc khi chồng trở về sau hành trình cùng đội tuyển. Cô gọi Quang Hải bằng biệt danh vô cùng tình cảm: “bảo bối của tui”. Nếu trên sân Mỹ Đình, Quang Hải vừa cùng đồng đội trải qua 120 phút đầy cảm xúc để bảo vệ thành công ngôi vương, thì khi trở về nhà, anh lại nhanh chóng trở thành một ông chồng tình cảm, liên tục ôm hôn bà xã.

Quang Hải còn bày tỏ sự quan tâm dành cho vợ bằng câu hỏi "em tết tóc có đau không". Bởi kiểu tóc tết thành nhiều bím tóc, sát da đầu của Chu Thanh Huyền cực kì ấn tượng nhưng cũng rất khó để giữ suốt cả buổi tối cổ vũ bóng đá. Đáp lại, Chu Thanh Huyền nũng nịu than "đau hết cả đầu" nhưng vẫn vui vẻ vì cuối cùng ĐT Việt Nam đã vô địch.

Khoảnh khắc hai vợ chồng trò chuyện, cười đùa khiến người xem cảm nhận rõ sự phấn khích sau một đêm đặc biệt. Quang Hải vừa trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có 3 chức vô địch Đông Nam Á ở cấp đội tuyển quốc gia, sau các lần đăng quang năm 2018, 2024 và 2026.

Chu Thanh Huyền muốn sinh thêm 4 con cho Quang Hải

Đáng chú ý hơn cả, trong cuộc trò chuyện sau màn ăn mừng, Chu Thanh Huyền còn có một chia sẻ khiến Quang Hải và người xem bật cười. Nàng WAG cho biết sẽ sinh thêm 4 con, thậm chí nói vui về mong muốn “đẻ cho Quang Hải cả một đội bóng”.

Câu nói vừa hài hước vừa cho thấy sự ngọt ngào của cặp đôi sau khi đã có một cậu con trai. Trước đó, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc cùng chăm sóc quý tử đầu lòng; nam cầu thủ cũng được khen là ông bố khá khéo léo khi thường xuyên phụ vợ chăm con.

Quang Hải đeo huy chương vô địch cho vợ (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Từ một đêm bóng đá lịch sử đến cuộc hội ngộ đầy tình cảm trong căn nhà nhỏ, Quang Hải dường như đang có một ngày trọn vẹn: cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, xác lập kỷ lục 3 lần vô địch Đông Nam Á, rồi trở về nhà ôm hôn bà xã đúng dịp sinh nhật cô.

Tú Tú.