Đài Loan (Trung Quốc) tăng cường kết nối hệ sinh thái du lịch, đón đầu nhu cầu của du khách Việt

Thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Theo số liệu của Cục Ngoại thương Bộ Kinh tế Đài Loan và Tổng cục Thống kê Việt Nam, GDP Việt Nam năm 2025 tăng 8,02%, trong khi lượng người xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt. Sang nửa đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 8,18%, cùng lượng khách Việt đến Đài Loan tăng hơn 10%.

Những con số này cho thấy tiềm lực tiêu dùng và nhu cầu du lịch quốc tế đáng kể của người Việt. Đây cũng là cơ sở để Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục mở rộng hoạt động xúc tiến, đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam.

Ngày 25/8, Hội thảo Xúc tiến du lịch Đài Loan tại Hotel Nikko Saigon thu hút gần 100 công ty lữ hành và doanh nghiệp du lịch chủ lực của Việt Nam. Tại đây, doanh nghiệp hai bên trao đổi về các tài nguyên du lịch mới, hành trình theo chủ đề và du lịch khen thưởng dành cho doanh nghiệp. Hơn 1.000 phiên đàm phán thương mại được thực hiện, tạo thêm cơ hội kết nối trực tiếp giữa hai thị trường.

Hội thảo Xúc tiến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra tại TP.HCM - Ảnh TTA

Không chỉ tập trung vào các tour du lịch thông thường, Đài Loan (Trung Quốc) đang hướng tới những sản phẩm có giá trị cao hơn như du lịch cao cấp, khảo sát kinh doanh và MICE. Theo đại diện Cục Du lịch Đài Loan, việc kết hợp năng lực của các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác địa phương sẽ giúp đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của du khách Việt.

Ông Jerry Chiu (Khâu Trọng Vinh) - Giám đốc Văn phòng đại diện Cục du lịch Đài Loan tại Việt Nam đưa ra chiến lược phát triển du lịch tại hội thảo - Ảnh TTA

Bên cạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp, Đài Loan (Trung Quốc) cũng chuẩn bị mang đến ITE HCMC 2026 những trải nghiệm trực tiếp dành cho khách tham quan. Diễn ra từ ngày 27-29/8 tại SECC, gian hàng với chủ đề "Taiwan - Waves of Wonder" dự kiến giới thiệu các hoạt động trải nghiệm văn hoá như thưởng thức trà núi cao A Lý Sơn, bánh Imagawayaki, hoạt động làm nam châm từ phao nổi tái chế trên biển Bành Hồ và mô hình DIY Cầu Đạm Giang.

Sự góp mặt của ISSAC - Đại sứ Du lịch Đài Loan tại thị trường Việt Nam cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động lần này. Thông qua âm nhạc, văn hóa và những trải nghiệm trực tiếp, chương trình kỳ vọng đưa hình ảnh Đài Loan đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Đại sứ Du lịch ISSAC tham gia hoạt động quảng bá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội T4/ 2026.

Từ kết nối doanh nghiệp đến trải nghiệm văn hoá, hoạt động xúc tiến lần này cho thấy Đài Loan (Trung Quốc) đang hướng mục tiêu không dừng ở việc tăng lượng khách, mà còn mở rộng chiều sâu giao lưu, tạo thêm cơ hội hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy phát triển bền vững cho du lịch hai bên.