Theo văn bản của Cục An toàn thực phẩm ngày 19/8, cơ quan này đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK-Betics Gold, sau khi báo chí phản ánh sản phẩm này được quảng cáo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

DK-Betics Gold do Công ty cổ phần Dược Khoa, địa chỉ tại số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, công bố. Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7615/2020/ĐKSP ngày 13/8/2020 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3433/2020/XNQC-ATTP ngày 23/10/2020.

Sản phẩm vi phạm quy định quảng cáo nhiều trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thực phẩm, trên một số website, sản phẩm đang được quảng cáo không phù hợp với nội dung đã được xác nhận. Nội dung quảng cáo có dấu hiệu gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, đồng thời sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm cho rằng những nội dung này có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo. Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, trong đó có các hành vi quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận và quảng cáo gây hiểu nhầm về công dụng của sản phẩm.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm giải rượu Non Alco.

Sản phẩm này do Công ty cổ phần Dược phẩm Vitath, địa chỉ tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, công bố và được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.

Điểm đáng chú ý, theo Cục An toàn thực phẩm, Non Alco chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trong khi đó, sản phẩm lại được quảng cáo trên website của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Cục An toàn thực phẩm cũng phát hiện trên website quảng cáo Non Alco có tình trạng một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng, có thể gây hiểu lầm cho người sử dụng.

Quy định hiện hành không cho phép sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế; thư cảm ơn của người bệnh hoặc bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Trước những dấu hiệu trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh; đồng thời kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo đối với các sản phẩm.

Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế Hà Nội xử lý vi phạm nếu phát hiện sai phạm và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 5/9/2026. Việc phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế được thực hiện theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ.

Đối với sản phẩm Non Alco, Cục An toàn thực phẩm đồng thời có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin quảng cáo trên môi trường mạng và áp dụng biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm việc quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng tuân thủ quy định pháp luật.