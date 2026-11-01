Quán quân Olympia 2025 nói về đàn em vừa vô địch: "Đức rất dễ thương, trên sóng như nào thì ngoài đời cũng y vậy"

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sáng 1/11 khép lại với chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Với 240 điểm, nam sinh chuyên Sử đã chính thức trở thành chủ nhân của chức vô địch năm nay.

Trong số những người vui mừng nhất trước chiến thắng ấy, có một gương mặt rất đặc biệt. Đó là Trần Bùi Bảo Khánh, Quán quân Olympia năm thứ 25 và cũng là cựu học sinh chuyên Sinh của trường Ams. Đúng một năm trước, chính Bảo Khánh là người mang vòng nguyệt quế về cho ngôi trường này. Năm nay, Bảo Khánh trở lại trường quay với vai trò nhà vô địch mùa trước, để rồi tận mắt chứng kiến người em khóa dưới tiếp bước mình.

Quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh xuất hiện trong Chung kết Olympia 2026 với màn "final walk" đặc biệt

Ngay sau trận đấu, Bảo Khánh đã có những chia sẻ về cảm xúc khi trường Ams giữ vững ngôi vương, về phần thi của Anh Đức và câu chuyện giữa hai thế hệ nhà vô địch.

Chào Bảo Khánh, cảm xúc của Khánh thế nào khi trường Ams lại tiếp tục giành ngôi vô địch tại Đường Lên Đỉnh Olympia?

Mình rất vui, cũng rất vinh dự và tự hào, bởi hôm nay Anh Đức đã chiến thắng và mang vòng nguyệt quế vinh quang về cho trường Ams. Năm ngoái trường đã có chức vô địch, năm nay lại tiếp nối, có thể nói đây là một thành tích "vô tiền khoáng hậu". Nói chung, mình tự hào về Anh Đức và cảm thấy rất vinh dự thay cho trường Ams.

Bạn nhận xét thế nào về phần thể hiện của Anh Đức hôm nay?

Mình thấy màn thi đấu của Anh Đức hôm nay vô cùng tuyệt vời. Đức không chỉ cho thấy bản thân rất am hiểu kiến thức ở nhiều môn học khác nhau, mà còn thể hiện bản lĩnh cả về thái độ lẫn trình độ. Em đã cho mọi người thấy mình là một người có đam mê, có khát vọng trong chương trình hôm nay.

Bởi vậy, mình thấy chiến thắng hôm nay của Đức vô cùng xứng đáng với những gì Đức đã bỏ công chuẩn bị suốt bao nhiêu thời gian qua.

Bảo Khánh chia sẻ về màn thể hiện của đàn em Anh Đức (Video: Trúc Hà)

Có chi tiết nào trong phần thi của Anh Đức mà bạn thấy ấn tượng nhất?

Mình nghĩ đó là khoảnh khắc Anh Đức đặt ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng có thể mang thêm điểm cho thí sinh, nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro. Anh Đức đã dám đặt, và cuối cùng em nhận được phần thưởng xứng đáng là 40 điểm cho câu hỏi đó.

Mình cho rằng đó là một sự đánh đổi. Anh Đức đã dám đánh cược và đã chiến thắng bằng quyết định ấy. Mình tự hào về Đức, đồng thời một lần nữa chúc mừng em vì đã có quyết định đúng đắn.

Trước đó, bạn và Anh Đức có từng liên hệ hay quen biết không?

Anh em mình có giao lưu trong cộng đồng Olympia của trường. Cả hai cũng chia sẻ, truyền lại cho nhau những kinh nghiệm. Về phía mình, kinh nghiệm quý giá nhất mình truyền lại cho Đức là hãy luôn không ngừng học hỏi và tin vào bản thân. Mình nghĩ Đức đã làm quá xuất sắc cả hai điều này.

Đức ở ngoài đời và Đức ở Olympia có khác nhau không?

Mình thấy Đức rất dễ thương. Trên sóng Đức như nào thì ngoài đời cũng y vậy.

Bảo Khánh rất vui và tự hào với thành tích của đàn em

Khánh và Đức đã giúp trường Ams lập kỷ lục chưa từng có tại Olympia với 2 năm liên tiếp giành chức vô địch

Cảm xúc của Khánh thế nào khi quay trở lại với Olympia?

Mình xúc động, nhưng cũng rất vinh dự và tự hào vì có màn "final walk" trước trận đấu. Có điều, mình nghĩ quan trọng nhất là mình quay lại không phải với tư cách một cựu thí sinh, mà là một người yêu chương trình, đồng thời vẫn đang là một thí sinh. Bởi mình nghĩ, một khi bạn đã là thí sinh Olympia một lần thì cả đời bạn sẽ là một thí sinh Olympia, với niềm đam mê bất tận.

Cảm ơn Bảo Khánh về những chia sẻ!