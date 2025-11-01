Trong số những hộ dân và cơ quan nằm trong diện di dời có quán Phở Thìn Bờ Hồ tại số 61 Đinh Tiên Hoàng – hàng phở lâu đời gắn bó với người Hà Nội suốt gần 70 năm qua.

Nằm trong con ngõ nhỏ ở số 61 phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện đền Ngọc Sơn, Phở Thìn Bờ Hồ được ông Bùi Chí Thìn mở cửa từ năm 1955. Suốt hơn nửa thế kỷ, bất chấp bao biến động của đô thị, quán phở này vẫn giữ gần như nguyên vẹn không gian xưa, trở thành một phần ký ức khó phai trong lòng người Hà Nội. Với công thức gia truyền, nước dùng trong thanh, bánh phở mềm, thịt bò tái chín được chế biến theo phong cách truyền thống, Phở Thìn Bờ Hồ đã gắn liền với thói quen ẩm thực của nhiều thế hệ.

Nhiều du khách trong và ngoài nước coi đây là địa chỉ không thể bỏ qua khi muốn tìm lại “vị phở Hà Nội xưa”.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, khu đất phía Đông hồ Hoàn Kiếm – bao gồm nhiều cơ quan, hộ dân và công trình nhỏ – sẽ được giải tỏa để hình thành quảng trường – công viên đặc biệt, kết nối với tuyến metro số 2. Trong diện này có ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, nơi Phở Thìn Bờ Hồ tọa lạc. Điều này đồng nghĩa quán phở lâu đời sắp phải rời vị trí đã gắn bó gần 70 năm.

Với nhiều người dân thủ đô, thông tin này khiến không ít tiếc nuối, bởi Phở Thìn Bờ Hồ không chỉ là một quán ăn, mà còn là một phần ký ức đô thị, một “di sản sống” của ẩm thực Hà Nội.

Trong khi chờ phương án giải phóng mặt bằng chính thức của thành phố, Phở Thìn Bờ Hồ đã khai trương cơ sở mới tại số 19 Hàng Vôi, cách địa điểm cũ chỉ khoảng 500m. Việc mở thêm mặt bằng mới không chỉ giúp duy trì hoạt động kinh doanh trong thời điểm nhạy cảm, mà còn tạo điều kiện để thực khách quen thuộc vẫn dễ dàng tìm đến.

Anh Bùi Chí Thành – người trực tiếp quản lý quán – cho biết việc mở thêm cơ sở là bước đi nhằm giữ chân khách hàng trung thành, đồng thời giảm áp lực nếu sau này địa điểm gốc tại 61 Đinh Tiên Hoàng phải bàn giao cho dự án công viên – quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Dự án công viên, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm được kỳ vọng mang lại không gian công cộng hiện đại, xứng đáng là trái tim Thủ đô. Tuy nhiên, cùng với đó là nỗi trăn trở: làm thế nào để vừa phát triển hạ tầng, vừa giữ được những giá trị văn hóa, ẩm thực đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ. Phở Thìn Bờ Hồ, với tuổi đời gần 70 năm, chính là minh chứng sống động cho câu chuyện này.

Phở Thìn nằm trong con ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng

Quán phở nhỏ, chật hẹp nhưng luôn có khách

Quán phở Thìn tại 61 Đinh Tiên Hoàng sắp phải di rời khiến nhiều người tiếc nuối

Những tô phở với nước dùng trong, vị thanh là đặc trưng của quán