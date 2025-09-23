Đó chính là Quan Hiểu Đồng, SN 1997, ở Bắc Kinh, Trung Quốc! Cô nàng được mệnh danh là mỹ nhân sở hữu đôi chân đẹp nhất Trung Quốc, với chiều cao lên đến 1m73 nhưng đôi chân đã chiếm tới 1m10.

Mỹ nhân Quan Hiểu Đồng sở hữu đôi chân cực phẩm.

Nhiều netizen còn dí dỏm cho rằng chỉ cần đôi chân, Quan Hiểu Đồng một bước là có tất cả. Mỗi lần sải bước trên thảm đỏ, hay chỉ đơn giản là chụp ảnh đời thường thì mỹ nhân này lại nhanh chóng gây sốt với đôi chân dài cực phẩm.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều trang tin Trung Quốc còn đưa Quan Hiểu Đồng vào làm ví dụ cho các bài viết về nhân tướng học, cho rằng đôi chân dài không chỉ là lợi thế về ngoại hình mà còn được xem là quý tướng - ám chỉ người có vận mệnh hanh thông, cuộc đời ít trắc trở, làm gì cũng gặp may mắn và thường được hậu thuẫn, nâng đỡ trong sự nghiệp.

Những người như vậy được cho là “có gốc rễ vững”, tức là sống ổn định, không chông chênh và dễ thành công.

Với Quan Hiểu Đồng, điều đó dường như không sai. Cô xuất thân trong gia đình giàu có, có truyền thống nghệ thuật, học giỏi, cầm kỳ thi họa đều có đủ. Hiện tại, 9X cũng là một trong “Tứ tiểu hoa đán” (bộ tứ tiểu hoa đán) thế hệ 9x, cùng các tên tuổi như Trịnh Sảng, Dương Tử, Châu Đông Vũ.

Ở Việt Nam, nhiều cô gái Việt cũng sở hữu "đôi chân quý tướng" như Quan Hiểu Đồng. Điểm trùng hợp là tất cả đều có điểm chung là nổi tiếng, học thức và tài năng.

Một mỹ nhân Việt trẻ tuổi không thể không nhắc đến chính là Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) - con gái MC Quyền Linh. Dù chưa chính thức hoạt động trong showbiz, nhưng cô gái 19 tuổi này đã gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo và vóc dáng thanh thoát.

Chân đẹp cỡ này.

Đôi chân dài thẳng, làn da trắng, dáng đứng nhẹ nhàng giúp Lọ Lem luôn xuất hiện như một nàng thơ đời thực. Với khí chất nhẹ nhàng và phong thái dịu dàng, cô được nhiều người nhận xét là “có tướng tiểu thư”, đầy triển vọng nếu theo đuổi con đường nghệ thuật.

Một người nữa không thể bỏ qua khi nhắc tới những mỹ nhân có đôi chân đẹp là MC Thanh Thanh Huyền. Nữ MC cao 1m68, sở hữu chân dài khoảng 1m10, thon và đẹp. Thanh Thanh Huyền gây ấn tượng bởi dáng đi thẳng, cổ cao, bước chân đều, khoan thai.

Những chuyển động của cô, dù là khi dẫn chương trình hay chỉ đơn giản là đi dạo, luôn gợi lên cảm giác về một người có nền tảng, được rèn giũa kỹ lưỡng trong cả tư thế lẫn thần thái.

Còn trong đời thường, Thanh Thanh Huyền thường diện váy ngắn hoặc trang phục tối giản, nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể đẹp và cách giữ dáng cẩn thận, cô vẫn luôn nổi bật một cách tự nhiên.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới Hoa hậu Bảo Ngọc. Cô nàng sở hữu chiều cao nổi bật lên đến 1m86, với đôi chân dài tới 1m23, được xem là một trong những đôi chân dài nhất Vbiz hiện tại.

Tuy nhiên, điều khiến đôi chân của Bảo Ngọc trở nên nổi bật không chỉ nằm ở con số, mà ở cách cô vận dụng lợi thế đó để tạo nên khí chất riêng. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn giữ được dáng đi thẳng, sải bước khoan thai, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi, đúng kiểu "tự tin nhưng không kiêu kỳ".

Người đẹp với đôi chân thuộc hàng cực phẩm, cân mọi kiểu trang phục.

Theo nhân tướng học, đôi chân dài thẳng, gối cao, mắt cá nhỏ, dáng đi vững vàng đều là những đặc điểm cho thấy phúc tướng: cuộc sống nhiều may mắn, có hậu thuẫn và đường công danh hanh thông. Ở Bảo Ngọc, những nét ấy hiện lên rất rõ, đặc biệt là trong các khung hình đời thường, khi cô không cố gắng tạo dáng, nhưng vẫn nổi bật bởi tỷ lệ cơ thể và phong thái điềm đạm.

Song, suy cho cùng, khái niệm “quý tướng” cũng chỉ là cách công chúng soi chiếu và gán nghĩa cho những đặc điểm ngoại hình bắt mắt. Nhưng dù xuất phát từ nhân tướng học hay gu thẩm mỹ hiện đại, vẫn khó phủ nhận rằng một dáng đứng thẳng, bước đi đĩnh đạc, đôi chân dài cân đối hay phong cách thời trang tinh giản luôn dễ tạo nên cảm giác sang trọng và khác biệt, thứ khí chất mà không phải ai cũng có thể học được.

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nguồn: Sohu, tổng hợp.