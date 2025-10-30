Trong những ngày thu se lạnh của Hà Nội, một không gian thơm phức hương cà phê mới được khám phá. Quán cà phê trên đường Quang Trung phục vụ các loại cà phê đặc sản (specialty coffee) - hạt Arabica chất lượng cao. Quán vừa khai trương ngày 29/10, là chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội của một quán cà phê hoạt động ở Đà Nẵng từ 2018.

Menu của quán bao gồm 6 loại cà phê đặc sản với mức giá khiến nhiều người ngỡ ngàng: ly rẻ nhất 125.000 đồng, đắt nhất lên tới 750.000 đồng – bằng cả một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình. Số tiền này cũng có thể mua được từ 6 tới 37 ly cà phê vỉa hè.

Mức giá đắt nhất cho 1 ly cà phê trong cửa hàng lên tới 750.000 đồng

Theo định nghĩa của SCA (Hiệp hội Cà phê Đặc sản), một hạt cà phê được công nhận là đặc sản phải đạt từ 80 điểm trở lên trên thang điểm 100. Tiêu chí đánh giá bao gồm hương thơm, vị, dư vị, độ chua, độ đậm đà, và sự cân bằng tổng thể. Chính sự khắt khe này đã tạo nên giá trị vượt trội cho từng hạt cà phê đặc sản.

Mức giá của mỗi ly cà phê phản ánh chất lượng nội tại của hạt, đi kèm với những tiêu chuẩn khắt khe. Các loại cà phê có giá cao nhất, thường thuộc những giống loài cực kỳ hiếm, sản lượng rất ít ỏi. Điển hình như Sukkot Racemosa có giá tới 7.000.000 đồng cho 1 hộp 250 gram hạt cà phê.

Đây là giống cà phê chịu được hạn hán, có giá trị sinh học lớn bởi bộ gen vượt trội. Nhưng vì là một trong những loài hiếm, sản lượng thu hoạch thấp nên ít được biết đến rộng rãi, cần nhiều sự chú tâm trong hoạt động canh tác và khai thác﻿.

Một ly cà phê từ hạt Sukkot Racemosa được phục vụ tại cửa hàng có giá 750.000 đồng. Đây là loại hạt thuộc giống cà phê Coffea Racemosa, một trong những giống cà phê hoang dã quý hiếm nhất thế giới. Racemosa Sukkot Coffee được trồng ở độ cao 74m so với mực nước biển, cà phê Racemosa sinh trưởng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới khô hạn, khắc nghiệt, tạo nên sự độc đáo hiếm có.

Đến với quán cà phê đặc biệt này, mỗi khách hàng sẽ được nhân viên tận tình trao đổi để hiểu rõ nhu cầu trải nghiệm từ cơ bản đến sâu sắc. Sau đó, nhân viên đưa ra những gợi ý trải nghiệm cơ bản nhất, ví dụ như các loại cà phê có giá 125.000 VNĐ, để khách làm quen với cà phê đặc sản mà không bị "hàn lâm" quá mức…

Ảnh: Viết Hưng

Trong ảnh là ly cà phê số 1, có mức giá 125.000 đồng được pha từ hạt cà phê El Suspiro Orange Bourbon có nguồn gốc từ vùng Trung Mỹ. Orange Bourbon được mô tả có hương vị đa tầng, vừa có vị ngọt dịu của đường mật ong, vừa phảng phất trái cây nhiệt đới, đôi khi ngọt ngào như đào trắng, đôi khi lại tinh tế như trà xanh.

Bắt đầu từ Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và hiện tại là Hà Nội, quán cà phê này là điểm đến yêu thích của khách du lịch nước ngoài và những người đam mê tìm hiểu về cà phê. Nhiều người là khách quen của XLIII Coffee mỗi lần đi du lịch Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh cũng tìm đến để thưởng thức hương vị cà phê đặc sản.

Một khách hàng tới trải nghiệm không gian tại Hà Nội chia sẻ: Trước đây, mình uống cà phê chỉ là gọi một ly rồi nhấp cho xong. Nhưng từ ngày ghé XLIII Coffee, tôi bất ngờ khi vừa được thưởng thức đa tầng hương vị, vừa biết tới những câu chuyện thú vị về cà phê. Khoảnh khắc ngồi chậm lại giữa cuộc sống bận rộn thật sự thú vị”.

Sự khác biệt lớn nhất của XLIII nằm ở dịch vụ và không gian tông đen trắng tối giản, cây xanh mang hơi thở thiên nhiên. Không nhạc xập xình, không đông đúc ồn ào, XLIII Coffee là không gian đen trắng tối giản, vài chậu cây xanh điểm xuyết và tiếng máy pha chế rì rầm như lời thì thầm để bạn tập trung vào ly cà phê trước mặt. Và dù mức giá được cho là quý tộc, song vẫn rất đáng để người sành và yêu cà phê tới để thưởng thức và khám phá.