Vào ngày 3/3, một du khách Trung Quốc đã đăng tải những hình ảnh không đẹp về điều kiện vệ sinh tại quán lên mạng xã hội Xiaohongshu, gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, đoàn liên ngành phường Hoàn Kiếm đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm và ra quyết định xử phạt 4,5 triệu đồng đối với chủ cơ sở là bà N.T.H.

Hình ảnh mà du khách Trung từng đăng tải trên mạng xã hội

Sau khi nhận quyết định xử phạt và buộc tạm dừng hoạt động vào đầu tháng 3 do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, quán bún riêu nổi tiếng tại số 14 Hàng Lược đã chính thức có những bước thay đổi đáng kể. Thay vì tiếp tục kinh doanh tại mặt bằng cũ trong ngõ nhỏ, chủ cơ sở đã quyết định đóng cửa hoàn toàn vị trí này để chuyển sang một không gian mới chuyên nghiệp hơn.

Cơ sở cũ của bún riêu cô Hoàn đã thông báo đóng cửa và chuyển sang cơ sở mới

Đại diện quán cho biết cơ sở mới hiện đã đi vào hoạt động tại số 47 Hàng Lược, nằm đối diện với ngõ cũ. Tại đây, chủ quán đã đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất với không gian lắp đặt điều hòa, biển hiệu chỉnh chu nhằm cải thiện hình ảnh và nâng cao chất lượng phục vụ thực khách.

Theo ghi nhận thực tế vào chiều ngày 22/3, không gian ăn uống được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ hơn, thoát khỏi cảnh ẩm ướt từng bị du khách quốc tế phản ánh trước đó.

Cận cảnh quán bún riêu Cô Hoàn đã chuyển về cơ sở mới

Cơ sở mới được nhiều người đánh giá là ngăn nắp, khang trang

Đáng chú ý, dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách đổ về địa chỉ 47 Hàng Lược vẫn duy trì ở mức cao. Thực khách vẫn sẵn sàng chi trả từ 60.000 đồng cho một bát bún đầy đủ và lên đến 75.000 đồng nếu thêm bề bề để thưởng thức hương vị nước dùng chua thanh từ giấm bỗng cùng thịt bò mềm ngọt vốn đã làm nên thương hiệu lâu năm. Thậm chí, tình trạng hết hàng sớm thường xuyên diễn ra do nhu cầu của thực khách tăng đột biến trong những ngày đầu tái xuất. Nhiều thực khách đến vào thời điểm này đều phải ra về trong tiếc nuối vì quán bán hết nhanh hơn dự kiến.

Nhiều thực khách vẫn ghé dùng bữa tại quán

Chủ quán cũng chia sẻ thêm họ đã bắt đầu đón khách trở lại từ ngày 19 tháng 3 sau khi hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, và vì mới chuyển về địa điểm mới được vài hôm nên lượng nguyên liệu chuẩn bị đôi khi chưa đáp ứng kịp sức mua của khách hàng. Hiện tại, cơ sở này đã tạm nghỉ để chuẩn bị cho buổi bán tiếp theo sau khi phục vụ hết sạch lượng hàng chuẩn bị ngay trong khung giờ trưa.