Nằm lặng lẽ trong con hẻm 400/8 trên đường Lê Văn Sỹ (khu Nhiêu Lộc, TP.HCM), Bún bò Huế O Kay từ lâu đã trở thành chốn quen thuộc của những người trót yêu hương vị ẩm thực thanh tao. Cái tên "O Kay" mang ý nghĩa rất đỗi dung dị, được anh chủ quán người gốc Huế giải thích là cách nói lái của từ "OK" - nghĩa là "cũng được" hoặc "được", mang hàm ý khiêm nhường nhưng đầy tự tin về chất lượng.

Nằm trong con hẻm 400/8 trên đường Lê Văn Sỹ, TP.HCM, cái tên "O Kay" là cách nói lái của từ "OK" mang hàm ý khiêm nhường nhưng đầy tự tin về chất lượng (Ảnh: Lam Hoàng, Nguyễn Nhiên)

Trái ngược với những hàng quán mở cửa cả ngày, O Kay chỉ bán vào buổi sáng. Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu, quán mở từ 6h30 đến 10h00, cuối tuần nán lại thêm đến 11h00. Việc giới hạn thời gian không phải là sự đỏng đảnh, mà là cách để quán duy trì trọn vẹn chất lượng từng tô bún trao đến tay thực khách vào khoảnh khắc bắt đầu ngày mới.

Bát bún 115k dưới tán ngô đồng: Khi tâm huyết nâng tầm một món ăn dân dã

Không gian nơi đây mang đậm chất "thiền", thiết kế theo lối mở "sân trong sân" vô cùng độc đáo. Điểm nhấn đón chào thực khách là bóng mát rợp trời của cây ngô đồng khổng lồ vươn mình ngay trước khoảng sân.

Không gian nơi đây mang đậm chất "thiền", thiết kế theo lối mở "sân trong sân" vô cùng độc đáo (Ảnh: shanrong)

Kiến trúc của O Kay chú trọng vào chiều sâu văn hóa. Từng viên gạch cổ nung đỏ thẫm đắp nặn nên góc quán đều được cất công sưu tầm từ tận xứ Huế mộng mơ mang vào Sài Gòn. Ngồi thưởng thức bữa sáng tại đây, người ta vừa ngắm nhìn cỏ cây, vừa vỗ về tâm hồn bằng thanh âm tĩnh tại của tiếng thác nước chảy róc rách, tiếng chim lảnh lót đan xen trong nền nhạc êm đềm. Một không gian đủ sâu lắng để mang lại cảm giác an yên đến kỳ lạ.

Ảnh: Loc Pham, Chloe Nguyen

Suốt hơn một năm qua, O Kay chỉ phục vụ duy nhất một món: Bún bò Huế nước trong có giá 115.000 đồng, đi kèm một ly trà Phổ nhĩ hoặc Bạch Shan Tuyết.

Sự đắt giá của tô bún nằm ở quá trình chế biến vô cùng cầu kỳ. Khác với kiểu bún bò béo ngậy hay nồng nặc mùi mắm ruốc thường thấy, nước lèo tại O Kay trong veo như nước suối, không hề lợn cợn hay lạm dụng màu sắc của dầu điều. Để có được độ trong và thanh ngọt ấy, nồi nước dùng phải trải qua 10 tiếng đồng hồ hầm xương, đun nấu và nêm nếm kỹ lưỡng. Sự tiết chế tài tình giữa ruốc và sả giúp nước lèo giữ được hương vị tinh tế, đậm đà mà không lấn át các nguyên liệu khác.

Nước lèo tại O Kay để có được độ trong và thanh ngọt phải trải qua 10 tiếng đồng hồ hầm xương, đun nấu và nêm nếm kỹ lưỡng (Ảnh: Bún bò O Kay)

Từng thành phần trong tô bún 115k đều thể hiện sự khắt khe của người đầu bếp: những lát bắp hoa bò thái đều tăm tắp còn giữ sắc hồng, khoanh giò heo săn chắc mềm tan, và đặc biệt là viên chả cua "cực phẩm".

Sở hữu điểm số 4.9/5 sao trên Google Maps, O Kay đã chinh phục thành công cả những thực khách kỹ tính nhất. Hầu hết những ai từng ghé quán đều mang về sự thỏa mãn lớn, đặc biệt ấn tượng với thứ nước dùng thanh ngọt, lột tả chân thật hương vị nguyên bản của món ăn mà không hề lạm dụng gia vị nồng.

Sở hữu điểm số 4.9/5 sao trên Google Maps, O Kay đã chinh phục thành công cả những thực khách kỹ tính nhất (Ảnh: Bún bò O Kay, Nguyễn Nhiên, Bao Nguyen, Anh Tuan)

Từ phòng lab Harvard đến căn bếp: Lời tạm biệt của ông chủ mộng mơ đầy tâm huyết

Đứng sau sự tỉ mỉ này là anh Ngô Đức Hiền – cựu nghiên cứu viên Đại học Harvard chuyên ngành sinh học phân tử. Chuyển từ phòng lab sang căn bếp, anh mang theo tư duy khoa học rành mạch vào quá trình nấu nướng. Anh không ước lượng cảm tính mà đong đếm gia vị từng gram, kiểm soát mọi thứ logic và chính xác. Căn bếp với anh là nơi sự nghiêm ngặt của khoa học giao thoa cùng độ nhạy cảm của nghệ thuật ẩm thực để tạo ra những công thức hoàn chỉnh.

Đứng sau căn bếp của O Kay là anh Ngô Đức Hiền – cựu nghiên cứu viên Đại học Harvard chuyên ngành sinh học phân tử (Ảnh: Cường Nghiêm)

Thế nhưng, đam mê và chất lượng đôi khi lại chưa đủ để chiến thắng bài toán kinh doanh khắc nghiệt. Vừa qua, trang fanpage của O Kay đã đưa ra lời thông báo đóng cửa đến toàn thể thực khách một cách đầy tiếc nuối.

Vừa qua, trang fanpage của O Kay đã đưa ra lời thông báo đóng cửa (Ảnh: Bún bò O Kay)

Trong bức tâm thư gửi đến khách hàng, anh Hiền trải lòng: "Có điều quả thật là 'cơm áo không đùa với khách thơ'. Khi mở bún bò O Kay tôi vẫn hãy còn chút mơ... Chỉ tiếc là ý tưởng của mình không phát triển hơn được, quán dần vắng khách, nên thôi, tôi xin được nhanh gọn lẹ, hăm hở, đóng lại cuộc mơ bún bò nước trong này" .

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 tới đây sẽ là ngày cuối cùng O Kay sáng đèn đón khách. Dù không biết hành trình của O Kay sẽ dừng lại mãi mãi hay sẽ quay trở lại vào một ngày không xa, nhưng chắc chắn những ký ức về một tô bún bò thanh tao, về người đàn ông gốc Huế tỉ mẩn đong từng gram gia vị vẫn sẽ còn đọng mãi trong lòng những thực khách từng ghé qua.

Ảnh: Bún bò O Kay