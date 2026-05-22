Ngày 22/5, cái tên Quân A.P bất ngờ xuất hiện trên mục tìm kiếm thịnh hành của Threads khiến nhiều cư dân mạng không khỏi hoang mang. Hàng loạt bài đăng liên quan đến nam ca sĩ đồng loạt xuất hiện trên nền tảng này, kéo theo lượng thảo luận tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Theo thống kê hiển thị trên Threads, chủ đề liên quan đến Quân A.P thu hút hơn 200 nghìn lượt bàn luận, khiến nam ca sĩ nhanh chóng leo hot search.

Việc Quân A.P bất ngờ "chiếm sóng" mạng xã hội khiến nhiều người tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên các diễn đàn, cư dân mạng liên tục chia sẻ lại thông tin, đặt dấu hỏi về lý do nam ca sĩ được nhắc tên với tần suất dày đặc trong đêm.

Cách đây ít ngày, Quân A.P từng gây chú ý khi thông báo rời công ty quản lý sau nhiều năm đồng hành để thành lập công ty riêng. Cụ thể vào ngày 18/5, trên fanpage sở hữu hơn 2,7 triệu người theo dõi, nam ca sĩ xác nhận bước sang chặng đường hoạt động mới. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bởi đây được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Quân A.P sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tự lập công ty riêng để quản lý sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1997. Không ít fan gửi lời chúc mừng, kỳ vọng đây sẽ là cột mốc quan trọng giúp Quân A.P có thêm nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp.

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997. Nam ca sĩ bắt đầu được chú ý từ những đoạn clip cover đăng tải trên mạng xã hội nhờ ngoại hình điển trai cùng chất giọng giàu cảm xúc. Sau đó, anh dần ghi dấu ấn với loạt bản ballad như Ai Là Người Thương Em, Bông Hoa Đẹp Nhất, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng... Dù không theo đuổi kỹ thuật quá phô diễn, Quân A.P vẫn tạo được màu sắc riêng nhờ cách hát nhẹ nhàng, dễ nghe và phù hợp thị hiếu khán giả trẻ.

Cột mốc lớn trong độ phủ sóng của Quân A.P đến từ chương trình Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Sau show thực tế này, nam ca sĩ được biết đến rộng rãi hơn nhờ tính cách hiền lành, đôi lúc ngơ ngác nhưng tạo thiện cảm. Không chỉ giữ hình tượng thư sinh trên sân khấu, Quân A.P còn liên tục viral với những khoảnh khắc hài hước phía sau hậu trường.

Đến năm 2025, Quân A.P tiếp tục trở thành một trong 7 cast chính của Running Man Vietnam mùa 3. Tại chương trình, nam ca sĩ ghi điểm bởi hình ảnh thật thà, lầy lội và những màn tung hứng duyên dáng cùng dàn cast. Ngoại hình điển trai cùng tính cách gần gũi cũng giúp Quân A.P sở hữu lượng fan ngày càng đông đảo sau nhiều năm hoạt động showbiz.

