Qua tuổi 40, bữa ăn của phụ nữ nên có 1 trong 7 loại quả giàu collagen bậc nhất này để xóa mờ vết nhăn, chảy xệ của da và bảo vệ xương khớp

Càng nhiều tuổi, phụ nữ càng biết quý trọng nhan sắc và sức khỏe của mình, đặc biệt là cố gắng để bảo vệ lượng collagen quý giá trong cơ thể.

Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc về vai trò của collagen đối với làn da và cơ thể. Theo bác sĩ da liễu Nguyễn Phương Thảo (Phòng khám da liễu Pensilia): "Collagen là một loại protein phong phú nhất trong cơ thể và chúng chính là khung nâng đỡ của xương và da. Nếu thiếu collagen, làn da của chị em sẽ nhanh chóng xuống cấp, hình thành nếp nhăn và bị chảy xệ. Đồng thời, thiếu collagen còn ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp".

Theo bác sĩ Thảo, phụ nữ càng lớn tuổi thì lượng collagen trong cơ thể càng giảm dần do khả năng tổng hợp collagen của cơ thể yếu đi và cấu trúc của collagen thoái hóa. Nghiên cứu cho thấy, cứ mỗi tuổi trôi qua phụ nữ lại mất từ 1-2% collagen. Kể từ năm 20 tuổi, collagen trong phụ nữ mất dần, khi một phụ nữ đến 40 tuổi, cô ấy có thể sẽ mất từ 10 đến 20% tổng lượng collagen của mình.

Để tăng cường lượng collagen trong cơ thể, chị em nên thay đổi chế độ ăn uống, đặc biệt là bổ sung 7 loại trái cây giàu dinh dưỡng dưới đây vào chế độ ăn mỗi ngày.

7 loại trái cây giàu collagen bậc nhất giúp xóa mờ nếp nhăn, chảy xệ của da



1. Quả lựu

Lựu là loại quả có chứa lượng vitamin C dồi dào và một loạt các chất chống oxy hóa mạnh. Đặc biệt, nhờ có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, mà lựu có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Phụ nữ nếu ăn lựu đều đặn có thể bảo vệ cơ thể thoát khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm.

2. Dâu tây

Được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại trái cây", dâu tây có chứa rất nhiều loại vitamin, nhất là vitamin C, cùng các axit amin, fructose, sucrose, glucose, axit citric... nó có thể tăng cường độ đàn hồi của da, làm trắng và sáng da, dưỡng ẩm cho da, đồng thời thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen tốt hơn.

3. Trái kiwi

Kiwi rất giàu vitamin C, thậm chí còn giàu vitamin C hơn cả cam, trong khi đó cơ thể rất cần vitamin C để phục vụ cho quá trình tái tạo collagen. Ngoài ra, kiwi còn rất giàu pectin, cùng các khoáng chất... có tác dụng cải thiện lỗ chân lông, bổ sung dưỡng chất cho da, ngăn ngừa hắc tố, làm da trắng và tinh tế hơn.

4. Táo

Quả táo có chứa nhiều vitamin C và phenol có khả năng ức chế hắc tố melanin hiệu quả, giúp loại bỏ các đốm sắc tố trên da, tăng hemoglobin giúp da hồng hào, căng bóng, giúp da đàn hồi tốt hơn.

5. Quả anh đào

Từ xa xưa, anh đào đã được mệnh danh là "loại quả làm đẹp", hàm lượng vitamin A cao gấp 4 đến 5 lần táo và nho, ngoài ra còn chứa nhiều loại vitamin, xenlulo, canxi, phốt pho…. giàu vitamin C có thể dưỡng ẩm và làm trắng da và chống lại sự hình thành của melanin, tăng cường collagen hiệu quả.

6. Nho

Quả nho có chứa nhiều axit trái cây, khoáng chất canxi, kali, phốt pho, sắt, và nhiều loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Ăn nhiều nho có thể làm đẹp da, ngoài ra, vitamin C trong nho cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành collagen và làm chậm quá trình lão hóa da.

7. Quả dừa

Dừa là một loại quả giàu khoáng chất và chất điện giải, vô cùng cần thiết cho sự chuyển hóa lành mạnh của axit amin, lipit và carbohydrate... có tác dụng cải thiện sự phân phối của các chất dinh dưỡng nhận được từ thực phẩm. Nước dừa chứa đường, chất béo, protein, hormone tăng trưởng, vitamin và rất nhiều nguyên tố vi lượng thiết yếu. Nó cũng góp phần giữ ẩm cho da và có tác dụng làm đẹp.

Ngoài ra, nước dừa cũng chứa một nhóm hormone thực vật gọi là cytokinin giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào, đồng thời ngăn chặn sự lão hóa của tế bào, giúp làn da trẻ trung hơn.