Quà Tết là lời nhắn không cần nói: khi thành ý được gửi đi theo những cách đặc biệt

Giữa vô vàn lựa chọn, "cách cho" đôi khi chính là thứ khiến Tết trở nên lớn hơn trong lòng người.

Một buổi chiều cuối năm, khi thành phố đã bắt đầu đông hơn bởi những người vội vã mua sắm, một người đàn ông đứng lại khá lâu trước quầy quà Tết. Anh không tìm thứ đắt nhất, cũng không tỏ ra băn khoăn vì giá. Anh chỉ nhìn kỹ từng lựa chọn, như thể đang cân nhắc điều gì đó sâu hơn chuyện "mua quà". Một lúc sau, anh quay sang người bán và hỏi một câu rất nhỏ: "Cái nào mang đi biếu mà người ta thấy… ấm lòng?"

Câu hỏi ấy nghe đơn giản, nhưng lại chạm vào một tầng rất thật của đời sống: không phải ai cũng giỏi bày tỏ tình cảm bằng lời. Có những mối quan hệ càng lâu năm, càng thân thiết, lại càng ít khi nói ra lời cảm ơn, lời xin lỗi hay lời quan tâm. Trong nhiều gia đình, một người cha có thể chẳng bao giờ nói "ba tự hào về con", một người con cũng có thể chẳng biết mở lời "con nhớ nhà", hay một người bạn có thể ngại thừa nhận "dạo này tao yếu lòng". Nhưng khi Tết đến, những điều không nói ấy bỗng cần một cách để được đặt đúng chỗ.

Và quà Tết trở thành một thứ ngôn ngữ thay thế — một lời nhắn không cần nói. Người ta tặng quà không chỉ để "đúng lễ", mà để người kia hiểu rằng mình vẫn được đặt trong sự quan tâm. Khi trao lộc Tết, điều được trao đi đôi lúc không nằm ở vật phẩm, mà nằm ở cảm giác: "Tôi vẫn luôn nghĩ đến bạn", "Tôi biết năm qua bạn đã vất vả", "Tôi mong năm mới của bạn sẽ dễ thở hơn". Một món quà có thể ngắn gọn, nhưng nếu đi kèm đúng cách trao, nó có thể chạm rất sâu.

Chị Lan, một nhân viên văn phòng ở TP.HCM, kể rằng có năm chị mua quà Tết cho mẹ mà không nói gì nhiều. "Mẹ mình hay bảo không cần đâu, tiết kiệm đi. Nhưng mình biết mẹ chỉ nói vậy thôi. Mình chọn món quà mà mẹ có thể dùng cùng cả nhà, và mình cố tình đưa vào đúng khoảnh khắc mẹ đang lúi húi dọn dẹp. Mẹ nhận xong im im một hồi rồi nói: ‘Ừ, năm nay con cũng biết lo rồi đó’." Với chị, câu nói ấy giống một lời công nhận được gói lại rất gọn, nhưng đủ khiến mình "nở hoa" trong lòng.

Những câu chuyện như vậy lặp lại quanh ta mỗi mùa Tết. Người ta tặng quà cho cha mẹ để yên lòng, tặng quà cho người thân để gần nhau, tặng quà cho bạn bè như một cách nhắc rằng mối quan hệ vẫn còn đó, tặng quà cho đồng nghiệp như một lời cảm ơn kín đáo sau một năm cùng chạy deadline. Điều đáng nói là, trong những lần trao ấy, món quà chỉ là một phần. Phần còn lại — đôi khi quan trọng hơn — là cách trao.

"Của cho không bằng cách cho" không chỉ là câu đúc kết truyền miệng, mà là một hệ giá trị tinh tế trong đời sống Việt. Cách cho thể hiện sự để ý: chọn thế nào, trao lúc nào, trao trong bối cảnh nào để người nhận không ngại, không áp lực, mà thấy được trân trọng. Đó là thứ "special" của sự quan tâm: không ồn ào, không phô trương, nhưng chạm đúng điểm cần chạm. Giữa rất nhiều lựa chọn quà Tết ngoài kia, người ta vẫn có thể khiến món quà trở nên đặc biệt chỉ bằng việc dành thêm một chút suy nghĩ cho người nhận.

Những hành vi "trao lộc" theo cách tinh tế như vậy cũng có xu hướng lan toả. Người này được nhận một món quà ấm lòng, rồi tự nhiên cũng muốn trao lại điều gì đó cho người khác. Có người sau khi biếu quà cho cha mẹ lại nhớ đến cô hàng xóm hay giúp mình trông nhà. Có người sau khi nhận quà từ đồng nghiệp lại nảy ra ý định chuẩn bị một món nhỏ cho team. Đó là cách Tết lớn lên và lan toả: không phải bằng quy mô, mà bằng chuỗi thành ý toả đến nhiều người.

Điều thú vị là, trong dòng lan toả ấy, không ít người bắt đầu nhận ra một điều: có những lời nhắn cũng cần được gửi cho chính mình. Sau một năm nhiều áp lực và nỗ lực âm thầm, việc tự chọn một món quà Tết, tự tạo cho mình một khoảnh khắc nghỉ ngơi đầu năm, dần trở thành một cách "trao lộc" rất riêng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để người ta tự nhắc mình rằng những cố gắng vừa qua xứng đáng được ghi nhận, trong khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.

Trong dòng chảy ấy, người ta vẫn tìm những lựa chọn quà tặng vừa đủ gần gũi để có thể sẻ chia, vừa đủ chỉn chu để thể hiện sự trân trọng. Bởi với quà Tết, đôi khi tiêu chí không phải "có gì mới", mà là "có gì khiến người nhận thấy được quan tâm". Khi món quà đặt lên bàn có thể mở ra vô vàn câu chuyện, kéo mọi người ngồi lại bên nhau, khiến không khí đầu năm trở nên rôm rả hơn, thì giá trị của nó không còn dừng ở vật phẩm — nó trở thành chất liệu của sự gắn kết.

Với góc nhìn đó, Bia Saigon Special chính là biểu tượng cho cách trao quà đặc biệt trong mùa Tết: đủ quen thuộc để mọi người dễ dàng cùng nhau chia sẻ trong những cuộc sum vầy, và đủ chỉn chu để người trao gửi gắm thành ý. Khi món quà đi kèm cơ hội trúng lộc vàng Special và nhiều phần quà giá trị khác, nó không chỉ là một lựa chọn quà năm mới, mà còn là một lời nhắn đủ đặc biệt và tinh tế: chúc người nhận có một khởi đầu may mắn, một năm mới nhiều điều tốt lành.

Chương trình bật nắp Special trao lộc vàng của Bia Saigon Special sẽ diễn ra đến hết ngày 25/02/2026

Và khi cách trao đủ "special" để chạm vào cảm xúc, hành động trao lộc Tết cũng trở thành một phần của việc "toả Tết lớn" — lan niềm vui, lan sự ấm áp, lan cảm giác được trân trọng trong những ngày đầu năm.

