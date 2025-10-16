Hot nhất lúc này là những thông tin xoay quanh bộ phim Khom Lưng do Ngô Hi Trạch và Nhạc Vũ Đình đóng chính. Dù chỉ là phim ngắn, thế nhưng tác phẩm này vẫn gây sốt nhờ nhan sắc ấn tượng của cặp đôi chính, cùng với đó là cảnh nóng táo bạo vô cùng khiến cư dân mạng sục sôi.

Khán giả không bất ngờ khi Khom Lưng bản phim ngắn bị "sờ gáy".

Cụ thể, ở phân đoạn nhân vật nam chính Ngụy Thiệu bị hạ thuốc và cần đến sự giúp đỡ của nữ chính Tiểu Kiều, cả hai sau đó đã có một cảnh nóng táo bạo. Trong bản phim truyền hình dài tập của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi, cảnh này được xử lý một cách khéo léo để qua kiểm duyệt. Còn với bản phim ngắn, nó thực sự là một cảnh nóng đúng nghĩa mà khán giả hiếm khi được thấy.

Suốt buổi chiều tối ngày 15/10, khán giả bàn tán xôn xao về phân cảnh này. Tuy nhiên sau đó, mọi người phát hiện bộ phim Khom Lưng đã bị gỡ khỏi nền tảng. Đối với việc này, netizen tỏ ra không bất ngờ. Kể cả khi phim ngắn có thể ít bị chú ý hơn, nhưng với cảnh nóng quá mức táo bạo lại tạo ra hiệu ứng bùng nổ như vậy, việc biến mất khỏi nền tảng rõ ràng chỉ là điều không sớm thì muộn.

Vừa gây sốt chưa được bao lâu, Khom Lưng đã bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng.

Bình luận của netizen về sự việc:

- Gỡ rồi thấy bảo mai 10 giờ lên lại, chắc cắt mấy cái đoạn bạo bạo đấy đi.

- PR cho lắm vào, leo Hot Search cho cao vào giờ bị bên trên gõ đầu.

- Tại phim này hot nên mới để ý thôi chứ tui hay lướt trúng mấy cái quảng cáo phim ngắn trên Facebook thì mấy cảnh 18+ cũng quay hot lắm có bị tháo đâu.

- Tui mới xem phim xong chả thấy thô tục chỗ nào, phim hay thực sự, nam nữ chính diễn hay và cảm xúc, không đơ đơ như mấy idol nằm ngang.

- Làm theo tinh thần bùng cháy của truyện nhưng ăn ngay chốt kiểm duyệt.

- Bà diễn viên này chuyên đóng phim ngắn có cảnh hoặc kịch bản "bạo" á. Nhưng mà hay nha.

- Mới như này mà chê dơ chê tục. Chắc do phim Trung bây giờ bị duyệt gắt quá nên không có mấy cảnh này chứ như này đã là gì so với Sắc Giới đâu.

Nói thêm về Khom Lưng, giống như phiên bản truyền hình dài tập, bộ phim ngắn này có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiết Yêu của tác giả Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh mối quan hệ cưới trước yêu sau giữa Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều.

Ngô Hi Trạch đảm nhận vai nam chính Ngụy Thiệu.

Nhạc Vũ Đình đảm nhận vai nữ chính Tiểu Kiều. Theo một số cư dân mạng, cô nàng là gương mặt quen thuộc trong những bộ phim ngắn có kịch bản "nặng đô".

Nhà họ Ngụy và nhà họ Kiều năm xưa từng là đồng minh, nhưng nhà họ Kiều sau đó đã phản bội khiến nhiều thành viên họ Ngụy tử trận. Tuy nhiên giờ đây, Tiểu Kiều lại phải làm dâu ở nhà họ Ngụy, sống cuộc đời trăm bề lo toan. Nhưng rồi, cô lại chính là chiếc chìa khóa giúp hai gia đình hóa giải thù hận, lại kề vai sát cánh bên Ngụy Thiệu trong hành trình bình đình thiên hạ. Cuối cùng, cả hai gỡ bỏ mọi khúc mắc để sống hạnh phúc bên nhau.