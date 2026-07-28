Quá khứ năm 17 tuổi của Thư Đan Nguyễn

Những ngày qua, cái tên Thư Đan Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi liên tục vướng những bàn luận về đời tư. Cô bị một người đàn ông được cho là chồng cũ "vén màn" nhiều góc khuất hôn nhân. Trên Threads cũng xuất hiện nhiều bài viết có nội dung tố cáo thái độ của Thư Đan Nguyễn thời còn đi học. Tuy nhiên, đây chỉ là những bài đăng mang tính một chiều, Thư Đan Nguyễn chưa có phản hồi.

Bên cạnh câu chuyện cá nhân, nhan sắc của nữ diễn viên cũng bất ngờ được cư dân mạng "đào lại". Loạt ảnh từ nhiều năm trước nhanh chóng lan truyền, cho thấy hành trình thay đổi phong cách ấn tượng của người đẹp sinh năm 1999, từ một beauty KOL nổi tiếng trên TikTok đến nữ diễn viên sở hữu visual ngày càng trưởng thành, cuốn hút.

Hình ảnh quá khứ của Thư Đan Nguyễn cách đây 10 năm bất ngờ được "đào" lại

Ở tuổi 18 tuổi, Thư Đan Nguyễn sở hữu ngoại hình nổi bật, gợi cảm

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Thư Đan được nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò beauty KOL. Sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng phong cách trang điểm trong trẻo, cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Trong những hình ảnh được chia sẻ cách đây tầm 10 năm, Thư Đan thường để mái tóc đen dài tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng cam.

Gương mặt khi ấy có phần bầu bĩnh hơn, kết hợp đôi mắt to, sống mũi thanh, đôi môi đầy và lúm đồng tiền mỗi khi cười tạo nên hình ảnh ngọt ngào, đúng chuẩn hot girl đời đầu. Phong cách thời trang của nữ diễn viên thời điểm đó cũng khá nữ tính. Cô thường diện váy hai dây, đầm ôm đơn giản hoặc những thiết kế mang gam màu pastel, ưu tiên vẻ trẻ trung và nhẹ nhàng.

Thư Đan Nguyễn đã dùng đồ hiệu, cuộc sống giàu có từ 10 năm trước

Thư Đan Nguyễn có khuôn mặt bầu bĩnh, vóc dáng nuột nà

Hồi năm 2017, Thư Đan Nguyễn là "nữ chính" được chồng tặng 80 triệu mừng sinh nhật gây sốt trên MXH

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người nhận xét Thư Đan đã có màn "lột xác" rõ rệt về hình ảnh. Dù vẫn giữ những đường nét quen thuộc trên gương mặt, nữ diễn viên cho thấy sự thay đổi đáng kể về thần thái cũng như phong cách xây dựng hình ảnh. Không chỉ thay đổi cách làm đẹp, gu thời trang của nữ diễn viên cũng có nhiều chuyển biến. Thư Đan thường xuyên xuất hiện với những thiết kế ôm sát, váy trễ vai hoặc trang phục tôn vóc dáng, kết hợp phụ kiện bản lớn để tạo điểm nhấn. Trong những bộ ảnh mới nhất, cô gây ấn tượng với thần thái tự tin, trưởng thành hơn so với hình ảnh trong trẻo thời mới nổi.

Nếu đặt những bức ảnh cũ cạnh hình ảnh hiện tại, điều dễ nhận ra nhất không nằm ở các đường nét gương mặt mà là thần thái. Trước đây, Thư Đan mang vẻ ngây thơ, đáng yêu của một cô gái mới bước chân vào lĩnh vực sáng tạo nội dung. Còn hiện tại, cô thể hiện phong thái chuyên nghiệp hơn trước ống kính với ánh mắt, biểu cảm và cách tạo dáng ngày càng cuốn hút. Sự thay đổi này cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít ý kiến cho rằng visual của Thư Đan ngày càng "lên hương", phù hợp với hình ảnh một diễn viên trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Visual hiện tại của Thư Đan Nguyễn xinh xắn, mặn mà hơn

Nữ diễn viên vẫn chuộng phong cách trẻ trung, gợi cảm

Thư Đan Nguyễn đã có màn "lột xác" ngoại hình sau hơn 10 năm

Visual của Thư Đan Nguyễn ở tuổi 27

Từ một diễn viên trẻ ít vướng thị phi, Thư Đan bất ngờ trở thành cái tên phủ sóng mạng xã hội khi ồn ào hôn nhân nổ ra. Sau khi một người đàn ông tự nhận là chồng cũ liên tiếp đăng tải những bài viết gây chú ý về cuộc sống riêng của cả hai, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Dù đã lên tiếng khẳng định muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình và mong dư luận không công kích người thân, Thư Đan vẫn chưa phản hồi chi tiết về những diễn biến mới đang được lan truyền, khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng.

Trước đó, trong tâm thư, Thư Đan Nguyễn chia sẻ: "Có một điều Thư muốn được nói rõ. Trong suốt 10 năm qua, gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết đều biết Thư đã lập gia đình. Nhiều khán giả đã theo dõi Thư từ những ngày đầu cũng từng thấy Thư chia sẻ về chồng, về con và những kỷ niệm của gia đình nhỏ. Việc Thư hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trên mạng xã hội chưa bao giờ xuất phát từ mong muốn xây dựng hình ảnh độc thân hay che giấu sự tồn tại của chồng và con. Đó đơn giản là lựa chọn của một người mẹ mong muốn bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình mình trước những áp lực của mạng xã hội.

Hiện tại, Thư là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Hơn ai hết, điều Thư quan tâm nhất lúc này là sự bình yên và quá trình trưởng thành của con. Vì vậy, Thư xin phép sẽ không chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân hay quá trình ly hôn. Không phải vì né tránh, mà vì Thư không muốn con lớn lên với cảm giác rằng việc ba mẹ không còn đồng hành cùng nhau sẽ khiến con phải chịu thêm những tổn thương hay thiệt thòi từ những tranh cãi của người lớn. Điều Thư mong nhất là con vẫn được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng dành cho cả ba và mẹ".

Thư Đan Nguyễn liên tục bị réo tên vào ồn ào đời tư gây xôn xao MXH

Ảnh: FBNV