Hoàng Rob tiết lộ ý tưởng phía sau concept Let Me Go của Nhà Hoa Lửa

Sau khi lên sóng tại Công diễn 1, tiết mục Let Me Go của Nhà Hoa Lửa nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần âm nhạc và vũ đạo bùng nổ, tiết mục còn được khen nhờ concept sân khấu được xây dựng bài bản, có câu chuyện và thông điệp xuyên suốt. Đáng chú ý, người đứng sau concept này chính là nghệ sĩ violin Hoàng Rob, và sau khi chương trình phát sóng, anh đã lần đầu hé lộ những ý tưởng phía sau trên trang fanpage cá nhân.

Quy tụ năm Anh tài gồm Hoàng Dũng (thủ lĩnh), Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng, Nhà Hoa Lửa mang đến một màn trình diễn sôi động, cho thấy sự hòa hợp giữa những màu sắc âm nhạc khác biệt. Những chi tiết mang tính biểu tượng như hình ảnh "cao bồi thời đại mới" hay chiếc hộp nhạc đặt ở trung tâm sân khấu đã trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sau khi chương trình lên sóng.

Theo chia sẻ trên fanpage, ngoài vai trò biểu diễn, Hoàng Rob còn đảm nhận việc xây dựng concept và kịch bản tổng thể cho Let Me Go, nhiệm vụ mà anh gọi là "lớn nhất và cũng áp lực nhất" trong Công diễn 1. Anh cho biết mình muốn tạo ra một thế giới fantasy vừa quen vừa lạ.

Khi tấm màn bạc hạ xuống, những "chàng cao bồi" xuất hiện trong áo choàng đen. Nhưng đó không phải hình tượng cao bồi miền Viễn Tây quen thuộc. Trong hình dung của Hoàng Rob, họ là những "cao bồi của thời đại mới", những con người dám bước ra khỏi vùng an toàn để đối diện với giới hạn và nỗi sợ của chính mình. Đó cũng là tinh thần cốt lõi của chương trình: chông gai lớn nhất không nằm ở bên ngoài mà nằm trong chính mỗi người.

Giữa thế giới ấy, chiếc hộp nhạc đặt ở trung tâm sân khấu trở thành điểm nhấn. Theo Hoàng Rob, giá trị của chi tiết này không nằm ở hiệu ứng thị giác mà ở ý nghĩa kết nối. Chiếc hộp nhạc tượng trưng cho điểm giao nhau của năm cá tính nghệ thuật khác biệt: Mỗi người một hành trình, một màu sắc riêng, nhưng âm nhạc luôn là nơi họ gặp gỡ và đồng hành.

Câu chuyện của Let Me Go được kể xuyên suốt bằng ngôn ngữ hình ảnh. Tiết mục mở đầu bằng những bức chân dung trắng đen trên màn hình, gợi đến những khả năng còn đang chờ được khai phá bên trong mỗi người. Từ gam màu đơn sắc ấy, sân khấu dần chuyển sang sắc cam và đỏ rực rỡ, vốn là màu gắn liền với Nhà Hoa Lửa. Nếu phần đầu tượng trưng cho giới hạn và những điều chưa được khám phá, thì phần sau là hình ảnh của sự trưởng thành, tự tin và tỏa sáng sau khi vượt qua thử thách.

Sự chuyển đổi màu sắc không quá phức tạp nhưng lại hiệu quả trong việc truyền tải thông điệp. Khán giả có thể cảm nhận được hành trình phát triển của các nghệ sĩ ngay cả khi không biết trước ý đồ dàn dựng.

Trong bài viết, Hoàng Rob gọi Nhà Hoa Lửa là một "ốc đảo mát lành" sau những áp lực của vòng hội ngộ, nơi anh được tận hưởng niềm vui thuần túy của việc làm âm nhạc bên cạnh những nghệ sĩ giàu bản sắc. Cảm xúc ấy cũng phản chiếu trong chính concept của tiết mục. Giữa một hành trình cạnh tranh và liên tục phải vượt qua thử thách, sân khấu của Nhà Hoa Lửa không kể câu chuyện đối đầu mà nói về sự kết nối, đồng hành và niềm tin vào những khả năng chưa được khám phá của mỗi con người.

Qua concept của Let Me Go, Hoàng Rob cho thấy khả năng xây dựng ý tưởng sân khấu bên cạnh vai trò nghệ sĩ violin. Không chỉ tham gia phần âm nhạc hay thể hiện khả năng nhảy, chơi keytar trên sân khấu, anh còn kết nối các thành viên và những màu sắc nghệ thuật khác nhau trong một câu chuyện chung. Việc lựa chọn những biểu tượng như chiếc hộp nhạc hay hình tượng "cao bồi thời đại mới" góp phần tạo nên một sân khấu có tính nhận diện rõ ràng, để lại nhiều ấn tượng sau khi chương trình phát sóng.