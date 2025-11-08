Thái Công (tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972) là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt, chủ sở hữu của công ty thiết kế Thái Công Interior Design. NTK này được biết đến rộng rãi khi danh tiếng gắn với những món đồ xa xỉ và có giá trên trời. Các chia sẻ về cuộc sống thượng lưu, phong cách quý tộc của Thái Công cũng chưa bao giờ hết hot vì quá độc lạ.

NTK Thái Công

Nhưng ai cũng bắt đầu từ đâu đó! Trước khi được biết đến với vị trí NTK “triệu đô”, Thái Công từng trải qua nhiều công việc khác nhau, thậm chí không mấy liên quan đến công việc hiện tại. Đó là ảo thuật gia.

Thông tin từ bài đăng trên Thể thao & Văn hoá vào năm 2023, Thái Công bắt đầu công việc ảo thuật gia từ năm 15 tuổi. Ông hành nghề ở đủ các chương trình lớn nhỏ, từ những buổi tiệc có cả ngàn người tham dự cho đến các bữa tiệc nhỏ như sinh nhật hay đám cưới.

Ở độ tuổi 20 Thái Công theo học ngành Thiết kế thời trang tại Hamburg (Đức). Tốt nghiệp xong, ông có thời gian dài với công việc nhiếp ảnh gia và stylist cho các tạp chí thời trang. Thời điểm đó, NTK có một căn phòng trưng bày hình ảnh với cách bày trí lạ mắt, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Theo chia sẻ trên Reatimes vào năm 2020, công việc thiết kế nội thất đến với Thái Công một cách tình cờ. "Khi qua Đức, tôi bắt đầu bằng học nghề thiết kế thời trang nhưng từ sau một lần nhận lời thiết kế nội thất nhà hàng cho một ông chủ nhà hàng và ông ta rất ưng ý. Từ đó, cái duyên nghề thiết kế nội thất đến với tôi tới nay đã được 20 năm" - NTK này chia sẻ.

Thái Công hồi bé

Gia đình NTK check-in tháp Eiffel nhiều năm về trước

Trong công việc, Quách Thái Công gặt hái được những thành tựu nhất định. Theo website của thương hiệu Thái Công Interior Design, Thái Công từng đạt được nhiều giải thưởng như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York, Mỹ; Sư Tử Vàng ở Cannes, Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh.

Theo giới thiệu trên website, thương hiệu Thái Công Interior Design được ra mắt vào năm 2004 với một showroom tại Đức. Năm 2007, Công ty Thái Công GmbH & Co.KG được thành lập. Cuối năm 2012, Thái Công về Việt Nam và thành lập công ty từ năm 2014.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thái Công Việt Nam được thành lập từ ngày 14/05/2014. Địa chỉ trụ sở chính tại số 66 - 68 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (địa chỉ cũ). Người đại diện theo pháp luật là 2 cá nhân Thai Cong Patrick Quack (tức NTK Thái Công) và Oliver Haake-Schütz. Trong đó Thái Công là Tổng Giám đốc và Oliver Haake-Schütz là Giám đốc Tài chính.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là Hoàn thiện công trình xây dựng, chi tiết: Dịch vụ trang trí nội thất (không bao gồm hoạt động thiết kế nội thất). Ngoài ra công ty này còn cung cấp các dịch vụ khác như Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, Hoạt động thiết kế chuyên dụng, Bán buôn tổng hợp,... Tháng 12/2021, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 2,7 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng.

Showroom nội thất Thái Công Interior Design

Ở trong nước, nhắc đến Thái Công, mọi người ngay lập tức sẽ nghĩ đến những thương vụ trị giá triệu USD cho nhiều khách hàng, chẳng hạn bản hợp đồng thiết kế nội thất cho biệt thự 400 tỷ của vợ chồng Đoàn Di Băng, lắp chiếc gương 2 tỷ đồng cho một nữ đại gia mảng làm đẹp,…

Hiện tại, NTK này vẫn tiếp tục làm nội dung về cuộc sống thượng lưu và chia sẻ về phong cách thiết kế thượng lưu trên MXH. Một số chia sẻ gần đây của Thái Công là tham dự sự kiện riêng tư sang chảnh, giới thiệu cho quán cà phê đắt đỏ của mình, những chuyến du lịch sang chảnh, các công trình xa hoa,...