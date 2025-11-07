Những ngày vừa qua, Thái Công liên tục vướng phải nhiều ồn ào từ túi hiệu tiền tỷ đến các thiết kế nhà trăm tỷ,... Đến sáng nay (7/11), trên trang Facebook cá nhân Thái Công chính thức đưa ra thông báo.

NTK mở đầu status dài bằng một câu khẳng định gây chú ý: "Tôi không sợ lời đồn".



Trong bài đăng, anh khẳng định mình không quan tâm đến những lời đồn thổi trên mạng; bản thân đã làm trong nghề thiết kế nội thất có thâm niên hơn 20 năm, biết rõ giá trị mà mình mang đến, đã bàn giao những công trình giá trị hàng triệu đô.

Thái Công lên tiếng.

"Tôi không bán ảo tưởng. Tôi bán trí tuệ, thẩm mỹ và đẳng cấp thật. Tôi tạo ra không gian sống, nơi từng chi tiết, vật liệu và nội thất đều được chọn lọc đến từng milimet. Còn một số người, có lẽ đến giờ vẫn chưa chọn nổi tư duy đúng đắn để sống.

Tôi không thanh minh, vì những người cần tôi giải thích thường cũng không đủ khả năng để hiểu lời giải thích đó. Tôi chỉ làm đúng những gì tôi luôn làm: làm việc bằng kiến thức thật, thành công bằng kinh nghiệm thật, và tận hưởng cuộc sống bằng trải nghiệm thật. Không cần phải diễn", Thái Công phân trần.

Tương tự như các bài viết trong vài tháng trở lại đây, Thái Công giới hạn bình luận. Song, lượt bài tỏ cảm xúc cũng như chia sẻ status mới này của nam NTK này đang rất cao.

Đây cũng không phải lần hiếm hoi câu chuyện về các thiết kế của Thái Công được đặt lên bàn cân so sánh hay trở thành đề tài tranh luận. Trong quá trình hoạt động và chia sẻ trên MXH, nam NTK này cũng từng vướng nhiều ồn ào, gây tranh cãi vì các phát ngôn; và cũng không ngần ngại lên tiếng đáp trả.

NTK Thái Công tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972 tại TP.HCM - là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong lĩnh vực thiết kế nội thất cao cấp tại Việt Nam. Sang Đức định cư từ nhỏ, ông tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ở Hamburg, từng hoạt động như một nhiếp ảnh gia và stylist trước khi chính thức theo đuổi con đường thiết kế nội thất.

Thái Công nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, giàu có.

Sau hơn hai thập kỷ làm nghề, Thái Công được biết đến với thương hiệu Thai Cong Interior Design, chuyên thực hiện các công trình dành cho giới thượng lưu.

Tại Việt Nam, Thái Công được đông đảo công chúng biết đến nhiều hơn từ năm 2021, khi anh nhận lời thiết kế nội thất cho căn biệt thự được công bố trị giá 400 tỷ đồng của Đoàn Di Băng. Thời điểm đó, giá thiết kế được tiết lộ là 7,5 tỷ đồng - con số khiến mạng xã hội “bùng nổ” và giúp cái tên Thái Công vốn chỉ quen thuộc trong giới siêu giàu trở nên phổ biến hơn với công chúng đại chúng.

Thái Công bắt đầu được công chúng quan tâm nhiều hơn khi nhận lời thiết kế nhà cho vợ chồng nữ đại gia Quận 7.

Không chỉ được biết đến với nghề, Thái Công còn nổi tiếng với hình ảnh sang trọng và cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những món đồ nội thất, phụ kiện hàng hiệu, các chuyến du lịch,...

Nguồn ảnh: FBNV.