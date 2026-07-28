Mới đây, Lee Dong Wook và nữ diễn viên Kim Hye Jun đã xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình tạp kỹ Pinggyego của kênh YouTube DdeunDdeun. Tại đây, Lee Dong Wook đã lần đầu nói về quá khứ chưa từng tiết lộ trước công chúng.

Khi được hỏi về cách bước chân vào ngành giải trí, Lee Dong Wook nhớ lại: “Tôi nghĩ lúc đó tôi khoảng 5 tuổi khi mẹ tôi đăng ký cho tôi tham gia một cuộc thi người mẫu nhí, do một công ty bánh tổ chức. Sau đó mẹ nói với tôi rằng tôi đã được chọn”. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận rằng anh quá nhút nhát nên không thể tận hưởng trải nghiệm đó: “Tôi rụt rè đến nỗi luôn trốn sau lưng mẹ và bám vào chân bà. Chúng tôi cứ cố gắng mãi, nhưng không bao giờ thành công”.

Lee Dong Wook được mẹ đăng ký đi làm mẫu nhí từ hồi 5 tuổi. Ảnh: Kbizoom

Dù vậy, đây chưa thể là bước ngoặt giúp Lee Dong Wook chọn con đường nghệ thuật. Lee Dong Wook giải thích rằng mãi sau này anh mới nghiêm túc cân nhắc việc trở thành diễn viên: "Khi lớn lên, đặc biệt là trong thời trung học, tôi đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên. Tôi theo học tại một học viện diễn xuất, và đó là cách tôi cuối cùng đã ra mắt".

Sau khi nghe câu chuyện, người dẫn chương trình Yoo Jae Suk hồi tưởng về quá khứ và nói: "Ngày xưa, các công ty bánh ngọt và các thương hiệu đồ uống thường tổ chức rất nhiều cuộc thi người mẫu nhí". Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí vui vẻ khi diễn viên hài Heo Kyung Hwan khen ngợi ngoại hình của Lee Dong Wook “Đôi mắt anh ấy đẹp quá. Nhìn từ đây, tôi thấy một bên mắt của anh ấy to bằng cả hai mắt của Jae Suk cộng lại”, anh ấy nói đùa, khiến mọi người trên trường quay bật cười.

Anh quá nhút nhát nên không thể trải nghiệm trọn vẹn việc làm người mẫu. Ảnh: Kbizoom

Sau khi chương trình lên sóng, cư dân mạng đã đổ xô đi tìm những hình ảnh quá khứ của Lee Dong Wook. Quả thật khi còn nhỏ, nam diễn viên rất xinh xắn, đáng yêu và hoạt bát. Chính vì vậy, không có gì khó hiểu khi anh được chọn làm người mẫu quảng cáo nhí. Càng lớn, Lee Dong Wook càng điển trai hơn, trở thành tài tử hàng đầu showbiz Hàn hiện nay.

Lee Dong Wook sinh năm 1981 tại Seoul, Hàn Quốc, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi sau khi chiến thắng cuộc thi người mẫu V-Ness. Tên tuổi nam diễn viên bùng nổ với vai diễn chính trong Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ (My Girl). Kể từ đó đến nay, Lee Dong Wook tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt phim ăn khách như Goblin, Ông Hoàng Khách Sạn, Sinh Mệnh, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly,...

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Lee Dong Wook hồi bé rất đáng yêu. Ảnh: Instagram

Tài tử họ Lee cũng là gương mặt quen thuộc trên các trang bìa tạp chí nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Lối nói chuyện dí dỏm giúp anh tăng fan nhanh chóng mỗi lần xuất hiện trên các show truyền hình tạp kỹ. Tính tới thời điểm hiện tại, Instagram của Lee Dong Wook có hơn 18 triệu lượt theo dõi. Mỗi hình ảnh anh đăng tải có thể dễ dàng hút về cả triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận, điều này đã minh chứng cho sức hút khủng khiếp của nam diễn viên ở thị trường nước ngoài.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, nam nghệ sĩ 8X còn được khen ngợi về nhân cách tốt đẹp. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Dong Wook được lòng đồng nghiệp lẫn khán giả nhờ sự lịch thiệp, thân thiện và hài hước. Trên phim trường, anh thường chọc cười bạn diễn, mời nhân viên trong đoàn dùng bữa nhằm tiếp thêm động lực cho họ trong công việc.

Ảnh: GQ

Ảnh: Instagram