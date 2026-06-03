Cuộc sống ngỡ ngàng của Lee Dong Wook sau khi cưới vợ kém 6 tuổi

Còn nhớ vào tháng 8/2024, nam ca sĩ người Hàn Quốc Lee Dong Wook (40 tuổi, thành viên nhóm nhạc Plus M) bất ngờ tuyên bố kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí kém anh 6 tuổi. Giọng ca sinh năm 1986 giờ đây đã trở thành ông bố bỉm sữa. Con trai đầu lòng của anh được đặt tên là Lee Woo Jae.

Đám cưới của nam ca sĩ họ Lee từng gây xôn xao bàn tán âu cũng là bởi tên anh trùng với tài tử hạng S xứ Hàn Lee Dong Wook (45 tuổi, phim Goblin). Trên thực tế lúc ban đầu, nhiều khán giả đã trải qua 1 phen “loạn cào cào” vì cứ tưởng tài tử Goblin đã yên bề gia thất. Nhưng hóa ra người cưới vợ lại là 1 nam ca sĩ trùng cả họ và tên với anh.

Cũng vì sự nhầm lẫn đầy thú vị này mà nam ca sĩ Lee Dong Wook từ gương mặt vốn xa lạ với phần đông khán giả của làn sóng Hallyu nay bỗng dần trở nên quen mặt và gia tăng độ nhận diện đáng kinh ngạc. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả hiện bày tỏ sự tò mò về cuộc sống của nam ca sĩ Lee Dong Wook ở thời điểm hiện tại sau khi lập gia đình với bạn gái kém 6 tuổi. Và tới chiều 1/6, tờ Koreaboo vừa bất ngờ đăng tải bài viết giải đáp những thắc mắc trong lòng công chúng.

Theo đó, nam ca sĩ họ Lee hiện đã giảm tải rõ rệt khối lượng công việc ở showbiz để tập trung chăm sóc cho tổ ấm của mình. Bên cạnh tài khoản cá nhân, thành viên nhóm nhạc Plus M còn mở thêm 1 tài khoản riêng cho con trai hồi năm ngoái và dự định đưa bé trở thành “hot kid” nổi tiếng trên mạng xã hội xứ củ sâm.

Trên mạng xã hội, anh không ngần ngại chia sẻ những bức hình gia đình hạnh phúc bên vợ con. Không ít lần, những khoảnh khắc ấm áp về tổ ấm 3 người của giọng ca sinh năm 1986 đã trở nên viral và lọt hot search ầm ầm. Dưới những bài đăng này, cư dân mạng đã không khỏi trầm trồ trước biểu cảm ngộ nghĩnh cùng vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu của con trai nam ca sĩ 8X.

Nam ca sĩ họ Lee liên tục khoe những khoảnh khắc ấm áp bên vợ và con trai lên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Tổ ấm hạnh phúc của giọng ca 8X làm cho nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Ảnh: IGNV

Kể từ sau khi lập gia đình, nam ca sĩ Lee Dong Wook cũng liên tục chứng minh cho công chúng thấy được rằng anh là người chồng người cha có trách nhiệm với vợ con. Thấu hiểu nỗi vất vả của bà xã kém 6 tuổi, thành viên nhóm Plus M đã nhiều lần nhận chăm con cho cô. Trên trang cá nhân nam nghệ sĩ họ Lee, người hâm mộ từ lâu đã chẳng còn xa lạ với những hình ảnh chăm con khéo léo của anh. Fan không chỉ “tan chảy” trước vẻ dễ thương của con trai Lee Dong Wook mà còn không ngớt xuýt xoa ngưỡng mộ vì vợ anh đã cưới được 1 người chồng vừa đẹp trai lại vừa tâm lý.

Nam ca sĩ Lee Dong Wook nhiều lần ghi điểm vì tự mình chăm con giúp bà xã. Ảnh: Naver

Nam ca sĩ đón con trai đầu lòng (Lee Woo Jae) hồi tháng 2 năm ngoái. Tới nay, cậu bé đã sắp 1 tuổi rưỡi và đang lớn nhanh như thổi. Lần lộ diện cuối cùng trước công chúng của cậu bé Lee Woo Jae cùng bố mình đã diễn ra vào hồi tháng 4 vừa qua. Khi ấy, Lee Dong Wook đã đưa quý tử hơn 1 tuổi tới tham dự hôn lễ của người bạn thân - Jaybee Won. Trước ống kính, cậu bé Lee Woo Jae gây sốt với biểu cảm “cute lạc lối”, khiến khán giả bất giác mỉm cười.

Nam ca sĩ họ Lee gây sốt khi cùng quý tử xuất hiện trong hôn lễ của 1 người bạn cách đây không lâu. Ảnh: Koreaboo

Nam ca sĩ Lee Dong Wook sinh năm 1986, ra mắt với tên thật trong nhóm D&T khi vừa tròn 22 tuổi. Nhóm có 1 số ca khúc nổi tiếng như I Have A Lover, Insanely Pretty, How The Heart Loves, Knock Knock... Đến năm 2015, anh tái ra mắt với nhóm Plus M, đổi nghệ danh thành DU và chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Nhóm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công và nhận về sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng xứ sở mặt trời mọc.

Tới tháng 8/2024, nam ca sĩ họ Lee bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Nam nghệ sĩ cho biết thêm mình phải lòng bà xã vì tính cách tốt đẹp của đối phương. Cặp đôi quen biết nhau từ 15 năm trước qua sự giới thiệu của những người quen, nhưng phải đến năm 2022, họ mới bắt đầu hẹn hò.

Lee Dong Wook kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí cách đây đúng 2 năm. Ảnh: X

Nam ca sĩ Lee Dong Wook sinh ra tại Hàn Quốc, nhưng anh lại hoạt động tích cực ở thị trường Nhật Bản. Ảnh: Nate