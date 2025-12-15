Sau 5 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Trường Giang chính thức trở lại với dự án phim Tết 2026 mang tên Nhà Ba Tôi Một Phòng. Nam nghệ sĩ đã tung ra poster đầu tiên giới thiệu tạo hình già nua hiếm thấy, kèm vớ đó là hình ảnh nhiều món ăn dân dã đang được phơi trên nền đất. Trên mạng xã hội, anh khẳng định màn tái xuất này là để "nói điều cần nói".

Sau khi poster được công bố, khán giả đã bày tỏ sự xúc động, thậm chí rơi nước mắt vì những hình ảnh chân thực, gần gũi về tình cha con. Thậm chí, nhiều netizen còn "đoán già đoán non" về dàn sao tham gia cùng Trường Giang, trong đó nhắc đến HIEUTHUHAI. Bản thân nam rapper cũng hài hước bình luận đòi đóng vai nữ chính, tức con của Trường Giang trong phim.

Netizen bình luận: - Đọc cái tên mà rưng rưng rồi chú ạ. - Thấy cái hình này muốn khóc luôn rồi là sao ta? - Chưa bao giờ xem phim Tết của ai cả, Tết nay nhất định phải đi. - Tết này tốn khăn giấy nữa rồi... - Tết này hot quá rồi, đoán có cả HIEUTHUHAI đóng nha ạ

Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI đòi đóng nữ chính

Nếu tính từ ngày phát hành 30 Chưa Phải Tết đến thời điểm khởi chiếu chính thức của Nhà Ba Tôi Một Phòng, Trường Giang đã vắng mặt hơn 2000 ngày trên màn ảnh rộng. Giờ đây, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ càng khiến đường đua phòng vé Tết 2026 thêm phần nóng hổi. Bởi lẽ đã rất lâu rồi khán giả mới chứng kiến bộ ba làng hài Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang trực tiếp đối đầu nhau. Bên cạnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành và Mùi Phở của Thu Trang, phim Tết sắp tới còn có Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn, hứa hẹn tạo nên những màn cạnh tranh bùng nổ doanh thu.

Trường Giang tập trung đi show trong nhiều năm qua

Trở lại với Nhà Ba Tôi Một Phòng, đây là dự án đầu tiên Trường Giang đảm nhận cùng lúc 3 vai trò là đạo diễn, nhà sản xuất và nam chính. Phim khai thác lát cắt gia đình ấm áp nhưng không thiếu mâu thuẫn thế hệ, đặt trong bối cảnh một căn nhà chật hẹp giữa thành phố xô bồ. Trường Giang hóa thân thành người cha miền Trung "gà trống nuôi con", quyết giữ gìn nghề làm mắm truyền thống của gia đình. Đối lập với ông là người con đại diện cho thế hệ mới thẳng thắn, độc lập. Đây được xem là hướng đi mới của Trường Giang sau nhiều dự án về hài kịch, lãng mạn từng ghi dấu ấn trước kia.

Liệu Trường Giang có bỏ túi phim trăm tỷ tiếp theo?

Nhà Ba Tôi Một Phòng dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.