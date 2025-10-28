Sáng 28-10, dọc tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên phát sinh nhiều điểm sạt lở. Theo đó, tại Km41, Km42 và Km46 trên tuyến (địa phận Đà Nẵng) xảy ra sạt lở với tổng khối lượng khoảng 4.000m3.

Trong đó, vị trí Km46 có khối lượng sạt lở lớn nhất với khoảng 2.000m3. Đất, đá cùng cây cối đổ xuống tràn lấp mặt đường.

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ngay khi xảy ra sự cố, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) phối hợp Khu QLĐB III phối hợp lực lượng CSGT Đà Nẵng kiểm tra tình hình sạt lở.

Đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho hay, dự án đang thi công mở rộng nên thiết bị đang tập kết sẵn trên tuyến. Đơn vị gấp rút điều động nhân công, máy móc đến hiện trường tổ chức hót dọn sạt lở.

Trước đó, từ ngày 26 đến 27-10, mưa lớn liên tục khiến nước tràn qua mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên tại Km14 (địa phận xã Khe Tre, TP Huế) chia cắt giao thông.

Hiện trường sạt lở trên tuyến, có khoảng 4.000m3 đất đá bị sạt lở, tràn xuống mặt đường

Nước từ sườn đồi đổ xuống mạnh gây ngập cục bộ và sạt lở rải rác tại một số vị trí dọc tuyến. Hiện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang tập trung nguồn lực cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, mời đơn vị tư vấn thiết kế rà soát và có giải pháp xử lý sự cố tại các vị trí sạt lở.