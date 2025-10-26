Hôm nay (25/10), khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h-15h ngày 25/10 có nơi trên 70mm như trạm Đề Gi (Gia Lai) 140.6mm, trạm Cù Mông (Đắk Lắk) 74.8mm.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (26/10), không khí lạnh tiếp tục tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió ở miền Trung gây ra một đợt mưa rất lớn diện rộng ở miền Trung.

Từ tối ngày 25/10 đến ngày 27/10, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100- 300mm, có nơi trên 450mm. Khu vực nam Quảng Trị, phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đêm 27/10 và ngày 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và ven biển các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Miền Trung có thể tiếp tục đón mưa rất lớn đến ngày 28/10. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Thành.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Kôn (Gia Lai).

Mực nước sông Ba (Đắk Lắk) lên mức trên mức BĐ1, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 25/10, ở khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc, khối không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục tràn xuống nước ta. Dự báo khoảng gần sáng 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Hà Nội lạnh về đêm và sáng trong những ngày tới với nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Từ 26/10 trời có thể hửng nắng vào trưa chiều.