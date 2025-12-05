Quá buồn cho ai còn chưa xem phim Hàn này: Nam chính đã đẹp còn si tình, cả MXH toàn khen là khen

Phát sóng từ 12/11, Dynamite Kiss hiện là một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc ăn khách nhất hiện tại. Vẫn lấy chủ đề tình yêu làm chủ đề chính, bộ phim không đi theo lối mòn ngôn tình thông thường mà “nêm nếm” với chất rom-com dí dỏm hiện đại - khiến người xem vừa bất cười mà cũng vừa quắn quéo trước những tình tiết tình cảm tăng dần theo cấp số nhân.

Nối tiếp tập 7 vừa khởi chiếu, lễ đính hôn giữa Ji Hyuk (Jang Ki Young) và bạn gái Ha Young (Woo Da Vi) nhanh chóng diễn ra sau khi anh chàng bày tỏ muốn kết hôn sớm. Thẫn thờ nhìn trong chính ngày trọng đại của mình, Ji Hyuk hiểu chính anh cũng đang tự trói buộc vào một mối quan hệ “bù nhìn” với Ha Young. Sự xuất hiện của Da Rim (Ahn Eun Jin) đã cắt đứt mạch suy nghĩ rối bời của nam chính.

Phân đoạn cao trào nhất trong tập 8

Cú twist mà khán giả nào cũng biết ngoại trừ Ji Hyuk cuối cùng cũng đã diễn ra: anh chàng nghe thấy Jun gọi Da Rim là dì. Từ đây, Ji Hyuk chợt nhận ra suốt thời gian qua, Da Rim đã nói dối - sự thật là bé Jun không phải con ruột của cô nàng. Để có được công việc dưới trướng Ji Hyuk, Da Rim đã phải giả vờ có một đời chồng và con trai 6 tuổi là Jun.

Ji Hyuk phát hiện Jun là cháu của Da Rim chứ không phải con trai

Vậy là Ji Hyuk không còn lý do gì để cảm thấy áy náy tình cảm dành cho Da Rim ngày một lớn, mà không sợ bị coi là ngoại tình. Và anh chàng càng có lý do để tiến tới mối quan hệ yêu đương chính thức với người mình yêu. Dân tình dự đoán lễ cưới với Ha Young sẽ bị huỷ bỏ trong tập 9, và có lẽ đó cũng là điều Ha Young muốn. Người hâm mộ mừng như mở hội khi Ji Hyuk đã tường tận rõ sự việc.

Một số bình luận của netizen:

- Cả thế giới đội ơn bé Jun.

- Sao kịch bản dồn dập hơn phim giật gân vậy, nhanh dữ.

- Nam chính chuẩn bị dỗi ngược lại nữ chính cho xem.

- Yêu nhau đi 2 anh chị ơi.

- Thưởng bé Jun cha kế Ji Hyuk nha haha.

Mới đây, Netflix thông báo Dynamite Kiss đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất tuần qua. Bộ phim hút 5.5 triệu view trong tuần trước, chứng minh độ hot không phải dạng vừa.

Dynamite Kiss đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh

Dynamite Kiss thu hút người xem bởi cốt truyện độc đáo, hài hước và giàu tính lãng mạn nơi công sở. Phim xoay quanh câu chuyện của một phụ nữ độc thân, do nữ diễn viên Ahn Eun Jin thủ vai, người đã quyết định cải trang thành một người mẹ đã lập gia đình để có thể giành được một công việc mơ ước.

Tình huống éo le nảy sinh khi cô rơi vào lưới tình với vị trưởng nhóm tài năng, do nam diễn viên Jang Ki Yong đảm nhận, người không hề biết rằng anh đang phải lòng một người phụ nữ với vỏ bọc hoàn toàn giả dối. Sự đối lập giữa thân phận thực và giả, cùng với phản ứng hóa học tự nhiên và đáng yêu giữa hai diễn viên chính, đã tạo nên điểm nhấn hấp dẫn và đầy kịch tính cho bộ phim.