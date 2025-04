Quả báo khét lẹt dành cho tài tử đi tù vì quấy rối tình dục, 1 ông lớn tuyên bố gắt

Vụ việc tài tử Hàn Quốc Lee Myung Haeng (phim Người Thầy Y Đức) bị kết án 8 tháng tù vì hành vi quấy rối tình dục 1 nhân viên nhà hát từng chiếm sóng truyền thông hồi năm 2018. Gần đây, nam diễn viên này rục rịch quay trở lại làng giải trí khi tham gia thử vai cho vở kịch Henry VIII và thậm chí đã được chọn. Ngay lập tức, ekip Henry VIII đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng vì lựa chọn 1 nghệ sĩ có đời tư tai tiếng vào vở diễn. Được biết, vở diễn dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 16/4 tới đây.

Tới nay, vào sáng 9/4, tờ Wikitree đưa tin Lee Myung Haeng chính thức bị gạch tên khỏi dàn nghệ sĩ tham gia vở kịch Henry VIII. Đơn vị sản xuất của Henry VIII thậm chí còn gay gắt chỉ trích tài tử họ Lee qua tuyên bố chính thức: “Công ty chúng tôi không dung thứ cho bất cứ hành vi phạm tội tình dục nào trong ngành này. Nam nghệ sĩ Lee Myung Haeng đã được chọn vào vở kịch thông qua 1 buổi thử vai vào phút chót. Đội ngũ sản xuất khi ấy đã không kiểm tra kỹ lý lịch của nam nghệ sĩ này. Chúng tôi hoàn toàn không biết về quá khứ tội lỗi của Lee Myung Haeng cho đến khi nhận được đơn khiếu nại từ bên ngoài. Sau khi xác minh, chúng tôi đã ngay lập tức thông báo cho nam nghệ sĩ về việc anh ấy bị loại khỏi vở diễn. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã không kiểm tra kỹ lý lịch nghệ sĩ đến thử vai. Sai lầm từ phía chúng tôi đã gây thêm đau khổ cho nạn nhân của vụ việc quấy rối tình dục năm xưa”.

Nam diễn viên vừa mất vai vì vụ bê bối quấy rối tình dục

Còn nhớ cách đây 6 năm, tài tử Lee Myung Haeng bị tố quấy rối tình dục 1 nhân viên nhà hát trong quá trình hợp tác ở 1 vở kịch. Tới tháng 1/2019, Tòa án quận Incheon đã tuyên phạt Lee Myung Haeng 8 tháng tù giam, đồng thời yêu cầu nam diễn viên phải hoàn thành 40 giờ chương trình phòng chống bạo lực tình dục. Chưa dừng lại ở đó, Lee Myung Haeng còn bị áp lệnh hạn chế việc làm trong vòng 3 năm tại các cơ sở liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên.

Sau khi bê bối nổ ra hồi năm 2018, nam nghệ sĩ họ Lee đã bị gạch tên khỏi vở kịch mang tên Kiss of the Spider Woman. Thông qua công ty chủ quản, tài tử sinh năm 1976 khi ấy có gửi lời xin lỗi tới công chúng và đồng nghiệp: “Tôi muốn xin lỗi tất cả đồng nghiệp và nhân viên góp mặt trong vở kịch Kiss of the Spider Woman. Tôi biết ơn vì đã có cơ hội được diễn cùng mọi người, đồng thời cảm thấy có lỗi vì không thể đồng hành cùng các bạn tới cuối cùng. Tôi chân thành xin lỗi vì những sai lầm trước đây. Tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới những người đã chịu tổn thương vì mình”.

Lee Myung Haeng sinh năm 1976, là 1 diễn viên kịch nổi tiếng tại Hàn Quốc, từng xuất hiện trong hàng chục vở diễn lớn nhỏ. Không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu kịch, nam nghệ sĩ còn xuất hiện trong hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Người Thầy Y Đức, The Good Wife, Six Flying Dragons, Jealousy Incarnate...

Lee Myung Haeng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng

