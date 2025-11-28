Quả báo dành cho nam diễn viên lợi dụng hỏa hoạn Hong Kong (Trung Quốc) để quảng cáo

Ngày 26/11, 1 vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại khu dân cư Wong Fook Court ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Giàn giáo tre được dựng lên để sửa chữa tường ngoài ngay lập tức trở thành đường dẫn lửa, nhanh chóng lan sang nhiều tòa nhà khác dưới sức gió mạnh.

Trong tình cảnh hỗn loạn, nam diễn viên Lâm Tử Hạnh (Sứ Đồ Hành Giả) gây bức xúc khi đăng bài lên tính năng Moments của mạng xã hội WeChat kèm theo quảng cáo bảo hiểm. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng ồ ạt "ném đá" Lâm Tử Hạnh vì cho rằng nam nghệ sĩ lợi dụng ngay cả thảm kịch để kiếm tiền, thu lợi trên nỗi đau khổ, mất mát của người khác. Giữa tâm bão lùm xùm, đài TVB đã có động thái cắt đứt quan hệ với nam diễn viên họ Lâm. Theo đó, TVB vừa tuyên bố không có bất kỳ mối liên hệ nào với Lâm Tử Hạnh, đồng thời khẳng định hành động của nam diễn viên không đại diện cho lập trường phía nhà đài.

Lâm Tử Hạnh hứng trọn "cơn mưa gạch đá" vì có hành động phản cảm ngay giữa thời điểm tang thương bao trùm Hong Kong (Trung Quốc)

Sau khi bị đài TVB phủi sạch quan hệ, Lâm Tử Hạnh cũng đã có động thái đầu tiên. Trên trang cá nhân, tài tử Sứ Đồ Hành Giả cho biết mình đăng bài viết nói trên trong vòng bạn bè nhằm giúp mọi người nâng cao ý thức về những rủi ro trong cuộc sống. Anh giải thích rằng mình không thực hiện chiến dịch quảng cáo công khai rầm rộ hay bán hàng thông qua bài đăng này. Đồng thời, Lâm Tử Hạnh gửi lời xin lỗi tới những cá nhân cảm thấy khó chịu hay bị tổn thương sau khi đọc được các bài báo đưa tin anh lợi dụng thảm kịch ở Hong Kong (Trung Quốc) để quảng cáo bán hàng.

Nam nghệ sĩ họ Lâm cho biết thêm: "Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu cách diễn đạt của mình đã gây ra hiểu lầm hoặc sự khó chịu cho mọi người, Tôi tôn trọng sự cống hiến của những người lính cứu hỏa và cảm xúc của công chúng vào thời điểm này. Tôi sẽ cẩn trọng hơn với lời nói và hành động của mình trong tương lai. Tôi cũng muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân của những người gặp nạn".

Lâm Tử Hạnh tốt nghiệp Học viện nghệ thuật biểu diễn Hong Kong (Trung Quốc), chuyên ngành diễn xuất. Anh từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám, trong đó không thể không nhắc tới Sứ Đồ Hành Giả - tác phẩm hot nhất trên màn ảnh nhỏ Hong Kong (Trung Quốc) hồi năm 2014. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng ghi dấu ấn trong bộ phim hot Mái Ấm Gia Đình 4.