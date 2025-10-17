Quà 20/10 độc lạ: Tùng bonsai mạ vàng đắt đỏ, hoa Pickleball lần đầu xuất hiện

Tùng bonsai mạ vàng giá chục triệu hút khách dịp 20/10.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng đang bước vào cao điểm. Bên cạnh các món quà phổ biến như hoa tươi và mỹ phẩm, năm nay còn có nhiều sản phẩm lần đầu có mặt trên thị trường nhưng đã nhanh chóng thu hút khách hàng có nhu cầu mua quà tặng "độc, lạ, không đụng hàng".

Ông Lê Tân Việt, đại diện cửa hàng Golden Gift Việt Nam, cho biết từ trước ngày 20/10 khoảng 2 tuần, thị trường đã khá nhộn nhịp. "Số lượng đơn hàng tăng khoảng 20% so với ngày thường", ông Lê Tân Việt nói.

Sản phẩm cây tùng bonsai mạ vàng hút khách dịp 20/10.

Sản phẩm cây tùng bonsai mạ vàng có giá 12 triệu đồng cho phiên bản thường và 16,5 triệu đồng cho phiên bản "Tùng hạc diên niên" dù lần đầu ra mắt nhưng đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng. Để hoàn thiện sản phẩm này, các nghệ nhân phải trải qua gần 40 công đoạn, từ thiết kế, làm mẫu, chỉnh sửa phôi, xử lý bề mặt, mạ vàng , kiểm tra hoàn thiện và đóng gói để gửi đến khách hàng.

"Dịp 20/10 năm nay, ngoài bán lẻ thì cửa hàng đã nhận được một đơn đặt hàng 50 cây tùng bonsai mạ vàng. Đây là một tập đoàn lớn về bất động sản mua để tặng khách hàng, đối tác VIP", ông Việt tiết lộ.

Tượng nữ golfer cao 24cm có giá 12 triệu đồng, được ưa chuộng làm quà tặng trong dịp 20/10.

Ngoài sản phẩm tùng bonsai mạ vàng, sản phẩm tượng nữ đánh golf mạ vàng cao 24cm có giá 12 triệu đồng cũng được khách hàng ưa chuộng lựa chọn làm quà tặng cho sếp nữ nhân dịp 20/10.

Cũng theo đại diện cửa hàng Golden Gift, một số khách ưa chuộng bông hồng mạ vàng có mức giá dao động 2,5 - 3,5 triệu đồng/bông. Trung bình mỗi ngày 3 showroom tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng bán ra từ 6-10 bông hồng mạ vàng các loại, dự kiến số lượng sẽ tăng lên trong 2 ngày 19 và 20/10.

Bên cạnh các loại hoa, quà tặng dát vàng thì thị trường năm nay bất ngờ xuất hiện sản phẩm bó hoa bóng Pickleball độc đáo, có giá lên tới tiền triệu. Chia sẻ với PV, chủ một cơ sở bán món quà độc lạ này cho biết đây là sản phẩm lần đầu có mặt trên thị trường, có giá dao động từ 300.000 đồng đến hàng triệu đồng tuy theo nhu cầu của khách.

Mẫu hoa được tạo bởi quả bóng Pickleball mới xuất hiện trên thị trường dịp 20/10 năm nay.

"Bộ môn Pickleball hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý và trở thành xu hướng mới. Năm bắt 'hot trend' này, chúng tôi nghĩ ra ý tưởng làm bó hoa với những quả bóng Pickleball để trao lời nhắn nhủ sức khỏe, sắc đẹp cùng sự tự tin là chính mình cho phái nữ", người này nói. Giá mỗi bó hoa Pickleball dao động khoảng từ 500.000 đến 1 triệu đồng, tùy theo số lượng bóng, loại bóng và loại hoa đi kèm khác nhau.

Một sản phẩm hoa độc đáo khác cùng đang rất hút khách là giỏ hoa đính kèm lời chúc thông qua mã QR, có giá là 1,5 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thương (chủ cửa hàng hoa Dreamsi) cho biết năm nay, thương hiệu Dreamsi phát triển riêng dòng sản phẩm hoa khô, trong đó người tặng có thể nhắn gửi lời chúc thông qua mã QR để đảm bảo tính riêng tư.

"Mã QR sẽ được in trên nắp mica. Những lời chưa yêu chưa dám nói hay những hiểu lầm cần được giãi bày, tất cả sẽ tóm gọn trên một mã QR. Khi nhận được món quà, người được tặng chỉ cần mở camera quét mã sẽ đọc được hết những tâm tư mà người tặng muốn gửi gắm", chị Thương giới thiệu.

Hoa khô kèm lời chúc được tích hợp qua mã QR Code có giá 1,5 triệu đồng/set.

Khách hàng có nhu cầu chỉ cần nhắn gửi lời chúc, sau đó phía cửa hàng sẽ xử lý để biến lời chúc thành mã QR và đính kèm vào hộp hoa. Chủ cửa hàng hoa cho biết sản phẩm đang khá được ưa chuộng vì tính độc đáo, tiện lợi và lời chúc có thể tồn tại mãi mãi.

Bên cạnh đó, cửa hàng hoa Dreamsi còn có hai dòng sản phẩm chủ đạo khác là hoa cẩm tú cầu khô và vali hoa khô, với giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng, hướng tới phân khúc khách hàng ở tầm cao. Những ngày sát 20/10, chủ cửa hàng cho biết số lượng đơn hàng tăng lên khoảng 30%, cửa hàng phải từ chối nhiều đơn để tập trung vào chất lượng.