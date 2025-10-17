Bạc tăng lên đỉnh mọi thời đại, người Hà Nội xếp hàng mua từ sáng sớm

Cập nhật trưa ngày 16-10, giá bạc miếng 999 (1 lượng) của Ancarat được niêm yết ở mức 2,034 - 2,094 triệu đồng/lượng (mua – bán ra). Giá bạc thỏi 1 kg là 53,36 - 54,86 triệu đồng (mua – bán ra).

Xếp hàng mua bạc tại chi nhánh của Ancarat trên phố Xã Đàn, Hà Nội

Tại tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng là 2,035 - 2,098 triệu đồng ((mua vào – bán ra), bạc thỏi Phú Quý 1 kg là 54,266- 55,946 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết lúc 12 giờ vượt 53 USD/ounce. Đây là mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2011. Đà tăng này khiến tâm lý đầu cơ lan rộng, khi nhiều người tin rằng giá bạc có thể tiếp tục tăng cùng với xu hướng leo thang của giá vàng.

Bạc thỏi 1 kg luôn trong tình trạng cháy hàng.

Tuy giá bạc đang rất cao nhưng lượng người mua bạc để đầu tư, tích trữ vẫn rất đông. Ghi nhận từ 9 giờ sáng 16-10, các cửa hàng kinh doanh bạc như Ancarat, Phú Quý đã ra thông báo ngừng nhận đơn hàng mới trong ngày.

Phát số xếp hàng mua bạc

"Từ 8 rưỡi sáng, chúng tôi đã phát hết 100 số cho người dân xếp hàng mua bạc"- anh Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc chi nhánh của Ancarat trên phố Xã Đàn, Hà Nội cho hay.

Tại cửa hàng Ancarat này, mỗi người được mua tối đa 5 kg/ngày. Tương tự, trong những ngày mở bán gần đây, cửa hàng Phú Quý trên phố Cầu Giấy cũng chỉ giới hạn mỗi người được mua tối đa 5 kg. Và cửa hàng cũng chỉ bán đến khoảng 9 rưỡi sáng là thông báo hết hàng.

Chỉ trong vòng vài phút, 100 số đã được phát hết

"Chúng tôi phải giới hạn số người cũng như số lượng được mua để đảm bảo xưởng sản xuất kịp trả hàng đúng hẹn cho khách hàng. Khách hàng mua hôm nay dự kiến nhận bạc vào tháng 12"- ông Nguyễn Hoàng Việt nói thêm.

Khách mua bạc sẽ được nhận hàng vào tháng 12-2025

Giới phân tích nhận định, đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi hai yếu tố: nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư giữa bối cảnh thị trường tài chính biến động, và tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn. Các chuyên gia cũng cho rằng, trong số các kim loại quý phổ biến, bạc có mức độ tăng trưởng nhanh hơn và có tỉ suất sinh lời cao hơn vàng.

Các chuyên gia dự báo giá bạc còn tăng lên nên người dân đổ xô đi mua

Theo ông Paul Williams, CEO Solomon Global, đợt tăng lần này không mang tính đầu cơ như năm 1980 mà phản ánh thực tế cung – cầu. Sự bùng nổ của công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo đang kéo nhu cầu bạc tăng mạnh, trong khi nguồn cung chưa thể đáp ứng. Giá bạc có thể chạm 100 USD/oz vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong nước cũng cảnh báo việc tăng giá "nóng" thường đi kèm với nguy cơ giảm giá nhanh, bên cạnh đó chênh lệch mua bán cũng tiềm ẩn rủi ro cho các nhà đầu tư thích "lướt sóng".