Tuy hai concert Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn được dân tình nhắc đến. Cùng với những khoảnh khắc đáng nhớ, một vài kinh nghiệm cũng được mọi người rút ra sau hai lần đi đu idol. Đó toàn là những kinh nghiệm then chốt mà bất kỳ ai cũng cần dắt túi cho những lần quẩy concert tiếp theo.

1. Bỉm người lớn

Một món đồ bỗng nhiên hót rần rần sau hai concert vừa qua. Đó chính là bỉm người lớn. Nghe thì có vẻ hài hước thật đấy, nhưng rõ ràng đây là món đồ cực kỳ hữu dụng mỗi lần đi đu concert.

Bài đăng gây sốt trên MXH trước thềm concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Giữa cả nghìn người đang quẩy bung nóc, bỗng nhiên "có nhu cầu" thì phải làm sao, vượt được qua một biển người, tìm thấy nhà vệ sinh là một chuyện chưa kể còn đứng xếp hàng may ra mới tới lượt... chỉ nghĩ thôi đã thấy nản. Nhiều người cũng chỉ vì vấn đề này mà e ngại và bỏ qua cơ hội đu idol.

Bỉm người lớn - món đồ chỉ được sử dụng cho người già, hay những người thật sự có nhu cầu, thì nay được tận dụng cho những lần đi concert để mọi người yên tâm hơn khi đi quẩy.

Tuy nhiên món đồ này cũng chỉ phục vụ nhu cầu "nhẹ nhàng", còn lại các bạn cũng cần chú ý trong việc ăn uống một chút để không gặp phải tình huống "cấp bách" khi concert đang diễn ra.

Linh Anh (Hải Phòng) chia sẻ: "Nói ra thì hơi ngại, nhưng bỉm người lớn hiệu nghiệm lắm. Trước khi đi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, mình có đọc được 1 chia sẻ trên MXH về món phụ kiện này. Mình mua thử để dùng cho hôm đi quẩy, cảm giác dễ chịu, và quan trọng là hỗ trợ mình trong suốt buổi tối hôm ấy. Về nhà thay ra là được, không vấn đề gì, chứ nghĩ cái cảnh xếp hàng đi vệ sinh thấy nản quá".

2. Miếng dán nhiệt (mùa đông), quạt cầm tay (mùa hè)

Hai concert vừa qua diễn ra khi miền Bắc chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu chỉ khoảng 12 - 13 độ C, sân khấu ngoài trời nên việc giữ ấm cơ thể là rất quan trọng. Tuy nhiên ai đi đu concert cũng muốn lên đồ thật xinh để chụp ảnh check in khoe khắp MXH. Khi đó, miếng dán nhiệt sẽ là trợ thủ "giữ ấm" để chị em tha hồ diện váy áo khi đi đu idol.

Hồng Ngọc tại concert Anh trai say hi. (Ảnh: NVCC).

Hồng Ngọc (Hà Nội) chia sẻ lại kinh nghiệm đi đu idol giữa trời giá rét, mà vẫn xúng xính váy áo xinh tươi: "Mình chuẩn bị sẵn miếng dán giữ nhiệt để giữ ấm cơ thể. Một miếng dán bằng lòng bàn tay thôi, dán vào quần áo, một lúc là ấm cả người, nên dù mặc váy, mình cũng không bị lạnh. Mình mua ngay ở hàng tạp hóa, hay hiệu thuốc cũng có luôn. Bạn nhớ là chỉ dán vào quần áo, không dán trực tiếp lên da nhé!".

Hồng Ngọc rất có kinh nghiệm đi du idol, cô nàng cũng từng đi concert của Blackpink vào mùa hè năm ngoái. Cô nàng cũng chia sẻ luôn, mùa đông thì chị em nên chuẩn bị sẵn miếng dán giữ nhiệt, còn nếu vào mùa hè thì có thể mang theo quạt cầm tay, giấy thấm dầu..., để làm mát và tránh cảm giác bí bách cho da khi make up đi quẩy.

Hồng Ngọc đi concert của Blackpink tại Hà Nội vào tháng 7/2023. (Ảnh: NVCC).

3. Sạc dự phòng

Ai từng đi đu idol đều biết, ngoài việc chụp ảnh check in, thì bất kỳ khoảnh khắc nào trong concert đều muốn được quay lại và chia sẻ lên trang cá nhân hay gửi cho bạn bè. Điện thoại dùng hết công suất có thể hết pin bất cứ lúc nào, bạn vừa không thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, khi kết thúc concert cũng khó lòng đặt xe về nhà.

Nguyễn Xuân (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Xuân (Hà Nội) cũng là một trong những gai con đi đu idol tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Trước khi đi concert, cô chuẩn bị sẵn sạc dự phòng đủ pin để "phòng thân". Kết quả, điện thoại của cô luôn đủ pin để quay, chụp xuyên suốt chương trình, thậm chí cô còn cho vài người mượn sạc dự phòng để nạp pin.

4. Nhớ ăn uống cẩn thận, uống ít nước, nên để vài chiếc kẹo trong túi

Bích Phương (Hà Nội) cũng có những kinh nghiệm của riêng mình sau khi đu concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Cô chia sẻ, ngoài những món phụ kiện chuẩn bị sẵn thì mọi người cũng nên chú ý ăn uống cẩn thận, không ăn đồ lạ, uống nhiều nước trước thềm concert để đảm bảo sức khỏe suốt quá trình đu idol.

Bích Phương tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai. (Ảnh: NVCC).

Bích Phương chia sẻ thêm: "BTC concert Anh trai vượt ngàn chông gai cũng chuẩn bị một ít bánh, kẹo để mọi người không bị tụt đường huyết. Mình cũng tự chuẩn bị vài chiếc kẹo trong túi, phòng lúc quẩy nhiệt quá hay đói mà tụt huyết áp thì có cái nhâm nhi. Những lúc như thế, chỉ cần nạp ít đường vào người là đỡ hẳn".