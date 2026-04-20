Pullman Ninh Bình khai trương: Mang trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp đến vùng di sản

Là khách sạn mang thương hiệu quốc tế đầu tiên của thương hiệu Pullman tại Ninh Bình, dự án đánh dấu một chương mới của ngành du lịch địa phương, với không gian được thiết kế để kết nối, tương tác và trải nghiệm, đồng thời là điểm dừng chân lý tưởng để du khách khám phá thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của vùng đất này.

Chỉ cách Sân bay quốc tế Nội Bài (HAN), Hà Nội khoảng 2 giờ lái xe, Ninh Bình là nơi hội tụ nhiều danh thắng nổi tiếng như Quần thể danh thắng Tràng An (Di sản Thế giới UNESCO), cố đô Hoa Lư và Vườn quốc gia Cúc Phương. Với những dãy núi đá vôi hùng vĩ giữa cánh đồng lúa, vẻ đẹp của Ninh Bình ngày càng thu hút cả du khách trong nước và quốc tế. Là khách sạn cao nhất Ninh Bình, Pullman Ninh Bình mang đến tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục từ trên cao.

Chỉ cách Pullman Ninh Binh 15 phút di chuyển, quần thể danh thắng Tràng An và Tam Cốc thường được gọi là "Vịnh Hạ Long trên cạn" với những dãy núi đá vôi hùng vĩ.

Ông Garth Simmons, Giám đốc vận hành khối Premium, Midscale & Economy của Accor tại châu Á, chia sẻ: " Chúng tôi rất vui mừng khi mở rộng mạng lưới tại Ninh Bình – một điểm đến trên đà tăng trưởng đang ngày càng khẳng định sức hút tại Việt Nam. Việc đưa thương hiệu Pullman tới Ninh Bình thể hiện niềm tin vào tiềm năng phát triển dài hạn của khu vực, đồng thời khẳng định định hướng chiến lược trong việc thiết lập những chuẩn mực mới cho phân khúc khách sạn cao cấp tại các địa điểm mới nằm ngoài cửa ngõ du lịch quen thuộc trước đây. Pullman đặc biệt phù hợp với thế hệ du khách mới – những người tìm kiếm không gian phù hợp với lối sống hiện đại, đồng thời vẫn gắn kết với bản sắc thiên nhiên và văn hóa của điểm đến ."

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên, khách sạn được thiết kế với sự hòa quyện tinh tế giữa vật liệu địa phương, sắc xanh cây cỏ và các giải pháp năng lượng thông minh. Khu sảnh đón khách với trần cao mở ra một không gian thoáng đãng, đa chức năng, khơi gợi sự kết nối và những cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng. Từ đây, các khu vực được chuyển tiếp nhịp nhàng sang không gian làm việc sáng tạo và lounge thư giãn, phản ánh rõ nét tinh thần đặc trưng của Pullman – nơi giao thoa giữa hiệu suất làm việc, năng lượng cộng đồng và phong cách sống đương đại.

Pullman Ninh Bình sở hữu 283 phòng với không gian rộng rãi, nội thất hiện đại và tầm nhìn độc bản.

Pullman Ninh Bình có 283 phòng và suite hiện đại, tất cả đều có ban công riêng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh thành phố hoặc vẻ đẹp thiên nhiên của những dãy núi kỳ vĩ xung quanh. Các phòng suite có không gian phòng khách riêng biệt và đặc quyền sử dụng Executive Lounge; trong khi phòng Tổng thống sở hữu hai ban công, khu vực bếp và không gian ẩm thực độc lập.

Du khách có thể gặp gỡ, giao lưu, và thưởng thức các thức uống đa dạng được phục vụ cả ngày tại Lumi Lounge, từ cà phê sáng đến cocktail về đêm.

Các không gian ẩm thực và giao lưu tại khách sạn mang phong cách thiết kế giàu cảm hứng, tạo nên những khoảnh khắc kết nối và trải nghiệm đáng nhớ.

FoodConneXion , tọa lạc tại tầng 1, chào đón thực khách khám phá sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa ẩm thực quốc tế, đặc sản Ninh Bình, các quầy bếp mở cùng những chương trình buffet được tuyển chọn tinh tế. Nhà hàng mở ra một hành trình vị giác sống động, kéo dài từ sáng đến tối.

Nhịp điệu kết nối tiếp tục được lan tỏa tại Lumi Lounge – không gian gặp gỡ và thư giãn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Từ những loại bánh thủ công và tapas mang cảm hứng Việt đến các lựa chọn cà phê đặc sản, Lumi Lounge nhẹ nhàng chuyển mình từ những cuộc hẹn ban ngày sang những phút giây thư thái khi màn đêm buông xuống.

Bublx , Champagne Bar cao nhất Ninh Bình tọa lạc tại tầng thượng, gây ấn tượng với thiết kế đương đại điểm xuyết những nét chạm khắc tinh tế từ văn hóa địa phương. Không gian trong nhà và ngoài trời đan xen, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về Tràng An và đường chân trời của thành phố, cùng thực đơn champagne thượng hạng và tapas mang phong vị Việt.

Trong thời gian tới, Mad Cow Wine & Grill và Hoa Thủy Tiên sẽ lần lượt ra mắt, góp phần hoàn thiện bức tranh ẩm thực tại khách sạn với trải nghiệm steakhouse – nhà hàng bít tết đương đại cùng nhà hàng Quảng Đông tinh tế, tôn vinh hương vị truyền thống, nghệ thuật chế biến kết hợp cùng các loại đồ uống đặc sắc.

Tọa lạc trên tầng 26, Executive Lounge là không gian dành riêng cho các khách lưu trú từ hạng phòng Deluxe Executive trở lên.

Được thiết kế để đáp ứng đa dạng quy mô sự kiện, Pullman Ninh Bình sở hữu 1.700 m² không gian hội nghị đầy linh hoạt theo tiêu chuẩn thương hiệu của Pullman. Kết hợp cùng hệ thống công nghệ vận hành đồng bộ, khách sạn đáp ứng đa dạng nhu cầu từ hội nghị quy mô lớn, sự kiện doanh nghiệp, hoạt động nghệ thuật, đến các chương trình giao lưu và hội họp hybrid kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Tại Pullman, các sự kiện được nâng tầm thành những trải nghiệm giàu tính tương tác, nơi sự kết nối và hợp tác được khơi mở đầy cảm hứng.

Một phần cốt lõi trong trải nghiệm của Pullman là các hoạt động chăm sóc sức khỏa và giải trí. Tại Pullman Ninh Bình, du khách có thể tận hưởng hệ thống tiện ích đa dạng gồm ba hồ bơi (trong nhà, ngoài trời và trên tầng thượng), phòng gym hoạt động 24/7 được trang bị công nghệ thông minh cùng các sân thể thao ngoài trời. Pullman Spa mang đến những liệu pháp chăm sóc giúp tái tạo năng lượng, trong khi khu vui chơi dành cho trẻ em tạo nên không gian trải nghiệm sinh động dành cho các vị khách nhỏ tuổi.

Với diện tích 1.300m², Grand Ninh Binh Ballroom là không gian lý tưởng để tổ chức các sự kiện quy mô lớn như hội nghị, tiệc gala và tiệc cưới.

Ông David Stanley DE BRITO, Tổng Quản lý Pullman Ninh Bình, cho biết: " Ninh Bình sở hữu tiềm năng nổi bật cho cả du lịch nghỉ dưỡng và công tác , và sự có mặt của Pullman Ninh Bình đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm hình ảnh điểm đến trên bản đồ quốc tế. Với bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa đặc trưng cùng cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, Ninh Bình hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành điểm đến hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi mong đợi được chào đón thêm nhiều du khách và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương."

Nhân dịp khai trương, Pullman Ninh Bình triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với giá phòng từ 3.300.000 VNĐ++/phòng/đêm cho 2 khách, bao gồm bữa sáng và 500.000 VNĐ tín dụng ẩm thực mỗi đêm.

Thành viên ALL – Accor Live Limitless, nền tảng đặt phòng và chương trình khách hàng thân thiết của Tập đoàn Accor, sẽ được hưởng những ưu đãi độc quyền và tích lũy điểm thưởng khi lưu trú tại Pullman Ninh Bình. Điểm thưởng có thể quy đổi cho các kỳ lưu trú, trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ đặc sắc trên toàn cầu.