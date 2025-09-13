Trong showbiz Việt, không phải cặp đôi nào cũng thoải mái chia sẻ từ A-Z về cuộc sống đời tư. Sau khi sinh con đầu lòng, Puka và Gin Tuấn Kiệt thỉnh thoảng mới hé lộ về nhóc tỳ. Đến mới đây, Gin Tuấn Kiệt gây sốt khi đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc ấm áp, Puka ôm con nhỏ trong vòng tay trông vô cùng ngọt ngào. Dựa vào góc nghiêng, netizen dự đoán em bé nhà Puka và Gin Tuấn Kiệt trông rất bụ bẫm.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù đã công khai khoảnh khắc bên con, Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn khéo léo giữ lại một bí mật đặc biệt là tuyệt đối không tiết lộ thông tin hay giới tính của bé. Trong bức ảnh, khán giả chỉ có thể nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, bàn tay xinh xắn của em bé đang đưa về phía cửa kính, còn lại mọi chi tiết được giữ kín. Đây có thể coi là cách cặp đôi bảo vệ sự riêng tư cho con, đồng thời thể hiện quan điểm nuôi dạy con cái theo hướng hạn chế sự chú ý của dư luận.

Gin Tuấn Kiệt hé lộ thêm khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ

Dù đã sinh con đầu lòng hơn nửa năm nhưng Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn quyết giữ kín thông tin riêng của em bé

Theo nhiều nguồn tin, nhóc tỳ của cặp đôi là một bé gái

Tình yêu của Puka và Gin Tuấn Kiệt được nhiều cư dân mạng "xin vía". Cả hai bén duyên từ những lần hợp tác chung trong các chương trình giải trí, dần trở thành cặp bài trùng được khán giả tích cực ghép đôi. Dù liên tục vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả hai giữ im lặng suốt nhiều năm, chỉ thỉnh thoảng để lộ những khoảnh khắc thân mật khiến fan "soi" ra chi tiết tình cảm.

Đến cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà bằng hôn lễ ngọt ngào, khép lại quãng thời gian dài yêu trong bí mật. Từ tình đồng nghiệp đến bạn thân rồi người thương, hành trình tình yêu của họ được xem như một trong những cái kết viên mãn nhất của Vbiz.

Trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, thi thoảng tham gia gameshow và tương tác với khán giả. Đến ngày em bé chào đời, Gin Tuấn Kiệt xúc động kể khoảnh khắc lần đầu nghe tiếng khóc của con chính là "bước ngoặt lớn nhất cuộc đời". Anh cũng không quên dành lời yêu thương cho vợ, gọi Puka là người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để đưa con đến với thế giới này.