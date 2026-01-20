Bắt tận tay David Beckham xé bỏ giấy phạt kẹp trên Rolls Royce giá 21 tỷ khi đưa Victoria đi mua sắm

Khoảnh khắc gây tranh cãi của David Beckham đang khiến truyền thông Anh xôn xao. Cựu danh thủ đình đám mới đây bị bắt gặp xé bỏ giấy phạt đậu xe được kẹp trên kính chắn gió chiếc Rolls-Royce Cullinan trị giá khoảng 21 tỷ đồng, ngay sau buổi mua sắm xa xỉ cùng vợ - nhà thiết kế Victoria Beckham.

Theo ghi nhận của paparazzi, vợ chồng Beckham xuất hiện trên phố Bond (London) - thiên đường mua sắm của giới thượng lưu. Victoria diện đồ tối giản, thần thái sang chảnh quen thuộc, còn Beckham lịch lãm đúng chất quý ông. Cặp đôi ghé vào một cửa hàng Rolex, sau đó quay trở lại xe.

Điều khiến dân mạng “dậy sóng” chính là khoảnh khắc Beckham gỡ bỏ tờ giấy phạt trên xe ngay trước ống kính. Trong lúc đó, Victoria vòng qua đầu xe để lên ghế phụ, dường như không mấy bận tâm đến sự việc. Chỉ vài giây sau, cả hai lên xe và rời đi.

David Beckham gỡ bỏ giấy phạt đậu xe kẹp trên chiếc xe sang trọng của mình (Nguồn: Mail Online)

Hành động của Beckham nhanh chóng tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng đây chỉ là phản xạ bộc phát, thậm chí là rất bình thường khi biết mình đã bị phạt. Tuy nhiên, không ít người đặt câu hỏi: Liệu một biểu tượng thể thao toàn cầu có nên công khai đậu xe sai quy định đến phải nhận vé phạt nơi công cộng? Nhất là khi chiếc xe anh sử dụng thuộc hàng xa xỉ bậc nhất.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh gia đình Beckham vốn đã liên tục nằm trong tâm điểm chú ý của truyền thông thời gian gần đây. Bởi vậy, chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ khiến hình ảnh của cựu đội trưởng tuyển Anh trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Hiện phía David Beckham chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về đoạn clip xé vé phạt đậu xe trên Rolls-Royce.