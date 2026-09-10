Prudential ra mắt giải pháp bảo hiểm sức khỏe linh hoạt hàng đầu "may đo" theo từng giai đoạn cuộc đời

PRUKhỏe Linh Hoạt trao cho khách hàng quyền chủ động lựa chọn hạn mức hàng năm, phạm vi địa lý và quyền lợi bảo hiểm tùy chọn để xây dựng kế hoạch phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính và từng giai đoạn cuộc sống.

Khi sức khỏe mỗi người có một "số đo" riêng

Theo Báo cáo của Cục Dân số, Bộ Y tế, tuổi thọ trung bình của dân số Việt Nam năm 2025 đạt 74,7 tuổi. Trong khi đó, Báo cáo Global Medical Trend Rates 2026 của Aon dự báo mức tăng chi phí y tế tại Việt Nam năm 2026 ở mức 12,2%. Điều đó cho thấy, Người Việt đang sống lâu hơn trong khi chi phí chăm sóc sức khỏe tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mỗi người lại có sự khác biệt, và cũng không cố định trong suốt cuộc đời. Một gia đình có con nhỏ sẽ có những ưu tiên khác với người trẻ đang đi làm hay người bước vào tuổi trung niên. Độ tuổi, điều kiện tài chính, phong cách sống và những thay đổi trong mỗi giai đoạn cuộc đời đều có thể định hình cách mỗi người chuẩn bị cho các kế hoạch tài chính để bảo vệ sức khỏe của mình.

Cũng như một bộ trang phục cần được "may đo" để vừa vặn với từng người, một kế hoạch bảo vệ tài chính và sức khỏe hiệu quả không nhất thiết phải có thật nhiều quyền lợi, mà quan trọng hơn là được thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của chính người tham gia.

Từ cách tiếp cận đó, Prudential giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bán cùng PRUKhỏe Linh Hoạt ("PRUKhỏe Linh Hoạt"), hướng đến trao cho khách hàng sự chủ động lớn hơn trong việc xây dựng kế hoạch bảo vệ: chọn Hạn mức hằng năm phù hợp với nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của bản thân, kết hợp giữa quyền lợi Nội trú (quyền lợi cơ bản) với các quyền lợi tùy chọn (1) như Ngoại trú, Nha khoa, Thai sản và điều chỉnh kế hoạch theo ưu tiên của từng giai đoạn sống.

"May đo" kế hoạch bảo vệ theo nhu cầu riêng

Với PRUKhỏe Linh Hoạt, mỗi khách hàng có thể tự thiết kế kế hoạch bảo hiểm sức khỏe của riêng mình, thay vì lựa chọn theo một khuôn mẫu chung. Ba đặc điểm nổi bật dưới đây thể hiện rõ tinh thần linh hoạt mà sản phẩm bảo hiểm này mang lại:

Linh hoạt hàng đầu: Khách hàng tùy chọn thiết kế chương trình bảo hiểm sức khỏe theo ưu tiên riêng. Đa dạng các Hạn Mức Hàng Năm từ 100 triệu đến 5 tỷ đồng/năm cùng khả năng kết hợp Quyền Lợi Nội Trú với các quyền lợi Ngoại Trú, Nha Khoa và Thai Sản theo ưu tiên bảo vệ của từng người.

Yên tâm trọn đời: Khách hàng có thể chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ từ sớm và đồng hành trong suốt hành trình cuộc sống. Sản phẩm bảo vệ cho Người Được Bảo Hiểm là trẻ em từ 30 ngày tuổi mà không yêu cầu cha hoặc mẹ cùng tham gia sản phẩm, và kế hoạch bảo vệ có thể kéo dài đến khi Người Được Bảo Hiểm đạt 100 tuổi.

Nâng tầm bảo vệ: Sản phẩm mở rộng phạm vi địa lý lên đến Toàn Cầu và gia tăng hạn mức khi cần thiết. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo vệ đa dạng với phạm vi địa lý (2) trải rộng từ Việt Nam đến Toàn Cầu (bao gồm Hoa Kỳ), tương ứng với Hạn Mức Hàng Năm được lựa chọn, đồng thời gia tăng giá trị bảo vệ lên đến 100% Hạn Mức Hàng Năm với Quyền Lợi Nhân Đôi Hạn Mức tại Bệnh Viện Công (có điều kiện áp dụng).

Chủ động bảo vệ sức khỏe theo cách bạn muốn

Sự linh hoạt của sản phẩm bảo hiểm bán cùng PRUKhỏe Linh Hoạt không chỉ nằm ở số lượng quyền lợi tùy chọn được lựa chọn để kết hợp với quyền lợi Nội Trú. Quan trọng hơn, sản phẩm hướng đến một cách tiếp cận chủ động hơn với bảo vệ sức khỏe: mỗi người có thể bắt đầu từ điều mình thực sự cần và xây dựng kế hoạch phù hợp với hoàn cảnh của chính mình.

Ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng Giám đốc Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm Prudential Việt Nam, chia sẻ: "Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mỗi người là khác nhau và tiếp tục thay đổi trong suốt hành trình cuộc sống. Với PRUKhỏe Linh Hoạt, chúng tôi mong muốn trao thêm quyền chủ động để khách hàng có thể xây dựng một kế hoạch bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu, ưu tiên và khả năng tài chính của mình. Bởi một kế hoạch bảo vệ tốt không nhất thiết phải là kế hoạch có nhiều quyền lợi nhất, mà là kế hoạch phù hợp nhất với chính bạn và những người mình yêu thương."

Việc ra mắt PRUKhỏe Linh Hoạt tiếp tục củng cố định hướng của Prudential trong việc phát triển các giải pháp bảo hiểm lấy nhu cầu khách hàng làm trọng tâm, đồng hành trong hành trình mang yên tâm trọn vẹn đến các gia đình Việt trong việc chủ động chuẩn bị cho sức khỏe và tương lai.

Bởi sức khỏe không có một "số đo" chung - và kế hoạch bảo hiểm cũng vậy.

Sản phẩm bảo hiểm bán cùng PRUKhỏe Linh Hoạt được bán cùng với các sản phẩm bảo hiểm chính đang được triển khai của Prudential được thông tin chính thức trên website: https://www.prudential.com.vn/vi/ . Chi tiết Quyền lợi bảo hiểm, Điều kiện áp dụng, Giới hạn chi trả, Điều khoản loại trừ, Quyền và cách thức thực hiện quyền vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bán cùng PRUKhỏe Linh Hoạt tại đây.