Profile "trái dấu" của 2 công chúa nhà Huawei: Người đỗ Harvard, người học trường bết bát, bị từ chối du học vì kém tiếng Anh

Người bình thường sẽ phải cảm thán rằng, giới tài phiệt châu Á dường như đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác với họ. Và với gia thế lừng lẫy như vậy, rất nhiều con cháu của những tập đoàn này luôn nhận được không ít sự chú ý từ dư luận.

2 "công chúa nhà Huawei" Mạnh Vãn Chu và Diêu An Na cũng không ngoại lệ. Cả 2 đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông vì là "chủ sở hữu tương lai" của khối tài sản khổng lồ này. Có khác chăng là tuy cùng có cha là siêu tỷ phú nhưng cuộc đời, học vấn của 2 chị em này lại có vô vàn khác biệt.

Nhậm Chính Phi - Nhà sáng lập Huawei.

Hai chị em Mạnh Vãn Chu và Diệu An Na.

Đại công chúa học trường thường, hạn chế về tiếng Anh

Mạnh Vãn Chu sinh năm 1972 tại Thành đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là con gái vợ đầu của Chủ tịch Huawei - Mạnh Quân. Công chúa Mạnh Vãn Chu sinh ra khi ông Nhậm Chính Phi chưa có sự nghiệp lớn mạnh, ông còn đang phục vụ trong quân đội. Dù có ông ngoại quyền thế, nhưng thuở niên thiếu Mạnh Vãn Chu vẫn phải lớn lên ở vùng quê nghèo khó và lạc hậu, ít được tiếp xúc với thành thị.

Ngày còn nhỏ, Mạnh Vãn Chu chỉ quanh quẩn ở nông thôn, nền giáo dục được tiếp xúc cũng hạn chế. Sau này, khi cùng bố chuyển tới Thâm Quyến sinh sống, gia đình cũng chưa hề khá giả. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện học hành của Mạnh Vãn Chu khi đó.

Thời đại học, cô theo học ngành Kế toán tại Đại học Thâm Quyến - một ngôi trường khá bình thường, không quá danh tiếng ở quê nhà. Thậm chí có một số tin đồn còn cho rằng Mạnh Vãn Chu đã bỏ học cấp 3 để đến Huawei - công ty do cha sáng lập - làm việc từ khi còn rất trẻ. Công việc đầu tiên của bà tại Huawei dù được gọi là thư ký nhưng thực chất là ngồi cả ngày đóng dấu văn kiện.

Ở trong độ tuổi 20, khi gia đình đã bắt đầu có điều kiện hơn, Mạnh Văn Chu có ý định học lên thạc sĩ. Cô ấp ủ kế hoạch sang Mỹ du học những bị từ chối ngay lập tức vì lý do trình độ tiếng Anh bị hạn chế. Sau đó, cô chọn theo học một ngôi trường trong nước là Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung. Được biết, Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung (Huazhong University of Science and Technology), gọi tắt là Hoa Trung Đại, là một trường đại học tổng hợp tọa lạc tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung.

Đây là một ngôi trường không dành cho người bình thường. Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung là trường ĐH trọng điểm cấp Quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, là một trong những trường ĐH tổng hợp hàng đầu ở Trung Quốc hiện nay.

Dù là con gái Chủ tịch nhưng Mạnh Vãn Chu cũng phải đi lên từ từ chứ không được thiên vị tại Huawei. Bởi vì theo họ mẹ nên ở công ty một thời gian rất lâu cũng không ai biết được thân thế thật sự của Mạnh Vãn Chu chính là con gái của Nhậm Chính Phi. Cô được nhận xét là một người vô cùng nỗ lực, ham học hỏi, cố gắng và chịu đựng được những gian khó. Đó có thể được coi là điểm cộng giúp Mạnh Vãn Chu có thể thăng cấp dần lên vị trí cao hơn trong Huawei mà nhận được sự khâm phục, kính trọng của mọi người.

Không sở hữu profile học vấn "khủng" như bao người, nhưng ở thời điểm hiện tại, Mạnh Vãn Chu đã chứng minh được sự tài giỏi của mình ở vị trí Giám đốc tài chính (CFO) và Phó chủ tịch hội đồng quản trị của Huawei. Cùng với anh trai, Mạnh Vãn Chu được cho sẽ là người thừa kế đế chế của cha, lèo lái Huawei trong tương lai.

Năm 2017, Mạnh Vãn Chu được Forbes xếp thứ 8 trong danh sách Nữ doanh nhân kiệt xuất nhất Trung Quốc. Giới truyền thông nước nhà gọi cô là "công chúa Huawei" - một người phụ nữ thực sự có tầm ảnh hưởng trong thế giới doanh nhân vốn do nam giới thống trị.



Ái nữ út tài sắc vẹn toàn, học ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới

Khác hẳn với anh chị, Diêu An Na (sinh năm 1997) khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích, được ngậm thìa vàng từ nhỏ và bao bọc trong nhung lụa. Cô là con gái duy nhất của Nhậm Chính Phi với người vợ kém 30 tuổi vốn từng là thư ký của ông.

Diêu An Na - ái nữ nhà CEO Huawei.

Cô gái 25 tuổi này đã từng sinh sống tại 3 quốc gia là Hồng Kông, Thượng Hải và Anh. Kết quả của cô nàng rich kid này không làm cha mẹ thất vọng khi đỗ được vào Đại học Harvard - ngôi trường danh giá bậc nhất hành tinh.

Đại học Harvard là ngôi trường “Lâu đời, Giàu có, Nổi tiếng nhất của Mỹ”.

Đại học Harvard (tiếng Anh: Harvard University), còn gọi là Đại học Harvard, là một viện đại học nghiên cứu tư thục, thành viên của Liên đoàn Ivy nằm ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng và tài sản của mình, Harvard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới.

Theo trang web của đội múa ballet Harvard, ngoài chuyên ngành Khoa học máy tính và Thống kê đang theo học, Diêu An Na còn có đam mê với ballet. Khi đang sống ở Thượng Hải năm 15 tuổi, cô đã từng được học múa, và khi đến Harvard, An Na đã tiếp tục môn nghệ thuật này với niềm đam mê.

Diêu An Na còn có niềm đam mê với ballet.

Năm 2018, tại Bal des Debutantes - bữa tiệc khiêu vũ của giới thượng lưu tại Paris, Pháp, Diêu An Na cũng có mặt tại đây: "Từ nay, tôi không còn là một cô gái sống trong thế giới của riêng mình nữa. Tôi sẽ bước vào thế giới của người lớn, nơi tôi phải tự lường trước hành động của mình".

Cô từng được tham gia vào tiệc khiêu vũ của giới thượng lưu Pháp.

Là một sinh viên, cô cũng có kỳ thực tập của mình. Năm 2018, cô đã tới Microsoft để thực tập. Ái nữ của Huawei được tham gia một nhóm nghiên cứu về máy học và nhận diện hình ảnh.

Ngoài chuyên ngành lập trình, và đam mê ballet, cô còn yêu thích nhiều thứ khác: "Tôi rất thích lập trình, nhưng cũng thích tương tác cá nhân và có niềm đam mê với thời trang, PR và giải trí".

Do đó vào đầu năm 2021, sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, Diêu An Na mang trên mình với rất nhiều ánh hào quang khác nhau, cô đã không chọn gia nhập Huawei hay các ngành công nghiệp hào nhoáng khác giống như các kỳ vọng phổ biến của mọi người, mà chọn trở thành một nghệ sĩ trong ngành công nghiệp giải trí.

Lựa chọn của cô đã khiến cả cộng đồng mạng Trung Quốc chấn động, hashtag #Diêu An Na ra mắt đứng thứ nhất trên bảng tìm kiếm của mạng xã hội Weibo hôm đó. Rõ ràng, rất nhiều người không tin được việc con gái của Nhậm Chính Phi lại bước chân vào showbiz.



Công chúa Huawei ra mắt MV đầu tay trong sự nghiệp của mình.

Dẫu vậy, dù mang danh tiếng là Nhị công chúa Huawei và là một nhân vật "quen mặt" người người nhà nhà biết đến từ lâu, sau hơn nửa năm bước chân vào showbiz hào nhoáng, Diêu An Na vẫn dậm chân tại chỗ.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô nhận về muôn vàn gạch đá và nhận xét là thiếu chuyên nghiệp, không đặc sắc. Thậm chí, dù xuất hiện trên chương trình thực tế quốc dân Nhà Hàng Trung Hoa bên cạnh nhiều ngôi sao cực hot, Diêu An Na vẫn chìm nghỉm và sự nghiệp không thấy có gì khởi sắc.

