"Produce 101" bản Trung vừa tung poster đã bị chỉ trích vì ưu ái Lisa (BLACKPINK) một cách lộ liễu

Mới đây, show sống còn Youth With You mùa 3 - chương trình được mua bản quyền từ show thực tế Produce 101 của Hàn Quốc đã tung ra poster quảng bá cho chương trình.

Xuất hiện trên poster là 4 nhân vật quyền lực gồm: Ella (huấn luyện viên thanh nhạc), Thái Từ Khôn (host), Lisa (huấn luyện viên vũ đạo) và Jony J (Huấn luyện viên rap).

Tuy nhiên điều đáng nói là bản thiết kế khi hiện trên Weibo lại bị ẩn mất Ella nhóm S.H.E, Thái Từ Khôn đảm nhận vị trí host nhưng không đứng ở vị trí trung tâm, mà thay vào đó chính là nữ thần tượng Lisa của nhóm BLACKPINK.

Poster chính thức của chương trình Youth With You mùa 3 gồm: Ella (huấn luyện viên thanh nhạc), Thái Từ Khôn (nhà chế tác thanh xuân), Lisa (huấn luyện viên vũ đạo), Jony J (Huấn luyện viên rap) (từ trái qua phải).

Ella bỗng dưng "bay màu", thay vào đó là Lisa (BLACKPINK) xuất hiện ở vị trí center của tấm poster trên Weibo.

Việc Lisa (BLACKPINK) chỉ là huấn luyện viên vũ đạo nhưng hình ảnh trên poster lại vô tình ở chính diện, ngang hàng với Thái Từ Khôn, trong khi Ella vốn là tiền bối lại đứng rìa ngoài khiến fan của Ella lẫn Thái Từ Khôn vô cùng bức xúc và lên tiếng đòi lại công bằng cho thần tượng.

Người hâm mộ đòi lại công bằng cho Ella và Thái Từ Khôn.

Nhiều khán giả đưa ra bằng chứng, ở các mùa trước, host chương trình đều đứng ở vị trí trung tâm nên dễ dàng nhận ra vị trí, vai trò của từng người. Tuy nhiên ở mùa này, Lisa lại được ưu ái một cách lộ liễu khiến không ít người phải đặt ra nghi vấn phải chăng nhà sản xuất đang cố tình lợi dụng tên tuổi của "em út" BLACKPINK để câu view cho chương trình?

Người hâm mộ so sánh poster của hai mùa trước với poster mùa thứ 3 và nhận thấy sự khác biệt rõ ràng.

Từ trước đến nay, Lisa vốn được biết đến là “cỗ máy nhảy” của BLACKPINK. Độ nổi tiếng của Lisa không chỉ riêng ở làng giải trí Hàn Quốc mà cô nàng còn là cái tên cực hot trên thế giới. Việc mời được nữ thần tượng nhóm BLACKPINK đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên chắc chắn sẽ là một bước đi hoàn toàn có lợi cho chương trình. Tuy nhiên nếu như nhà sản xuất không có động thái giải quyết tranh cãi này thì chương trình sẽ gặp không ít sóng gió, bởi fan của Ella và Thái Từ Khôn của không phải dạng vừa.

Nhiều fan Việt cũng đặt ra nghi vấn Lisa đang bị nhà sản xuất lợi dụng tên tuổi để câu view cho chương trình.

Trước khi Lisa xác nhận tham gia chương trình, nhiều nguồn tin cho biết nhà sản xuất đã bỏ ra số tiền 350.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) để trả cho Lisa trong mỗi tập, cho thấy độ "hot" của cô nàng là rất lớn.

Youth With You là show sống còn của Trung Quốc được mua bản quyền từ chương trình thực tế đình đám của Mnet có tên Produce 101. Youth With You có độ thành công và phủ sóng nhất định nên fan rất mong chờ. Ngoài ra, sự xuất hiện của Lisa - nữ thần tượng Kpop "nổi đình, nổi đám" trong chương trình chắc chắn sẽ khiến nhà đài "bội thu" rating ở mùa tổ chức này.