POP MART chính thức 'chạm ngõ' Thủ đô: Cửa hàng đầu tiên

POP MART, thương hiệu art toy và giải trí văn hóa đại chúng hàng đầu thế giới, hôm nay chính thức công bố khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 24/10.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa tại Tầng 1 của Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Phường Dương Nội, Hà Nội), sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của POP MART tại thị trường Việt Nam mà còn đáp lại sự mong đợi cuồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ art toy đông đảo tại khu vực phía Bắc.

"Lời chào" đặc biệt tới Hà Nội: Không Gian Sáng Tạo và Những Sản Phẩm Giới Hạn

Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng chân tiếp theo không phải là ngẫu nhiên. POP MART nhận thấy một sự tương đồng mạnh mẽ giữa năng lượng sáng tạo của thương hiệu và nhịp đập văn hóa của Thủ đô – nơi giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ kính, chiều sâu lịch sử và sự năng động, phá cách của thế hệ trẻ.

Cửa hàng POP MART tại Aeon Mall Hà Đông được thiết kế để trở thành một "ốc đảo sáng tạo", một không gian trải nghiệm nghệ thuật thực thụ. Với diện tích 143,9 m(2), cửa hàng mang phong cách thiết kế hiện đại, tối giản đặc trưng của POP MART, nhưng được điểm xuyết những chi tiết tinh tế mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Điểm nhấn không thể bỏ qua là bức tượng CRYBABY khổng lồ được trưng bày ngay cửa ra vào, cùng với những sản phẩm hấp dẫn và các mô hình nhân vật nổi tiếng khác, hứa hẹn sẽ trở thành góc check-in "gây bão" mạng xã hội.

Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, POP MART tại Hà Nội sẽ mang đến những sản phẩm độc quyền và các bộ sưu tập được săn đón nhất với đa dạng các dòng sản phẩm của các nhân vật như THE MONSTERS, SKULLPANDA, MOLLY, DIMOO, HIRONO, … và MEGA Collection với các phiên bản 1000% và 400% hoành tráng.

Hành trình "thắp sáng đam mê" và sức hút toàn cầu của Art Toy

Được thành lập vào năm 2010 với sứ mệnh "To Light Up Passion and Bring Joy", POP MART đã tiên phong trong việc định hình và thúc đẩy làn sóng art toy trên toàn cầu. Vượt qua ranh giới của một món đồ chơi thông thường, mỗi sản phẩm của POP MART là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, kết tinh từ sự sáng tạo của các nghệ sĩ tài năng và văn hóa đại chúng đương đại.

Trải nghiệm POP MART được dẫn dắt bởi tinh thần sáng tạo và cảm xúc phấn khích đến từ những điều bất ngờ trong mỗi sản phẩm. Chính yếu tố hồi hộp khó tả và niềm vui vỡ òa khi sở hữu được nhân vật mình yêu thích, hay thậm chí là một phiên bản hiếm (secret), đã biến việc "unbox" trở thành một cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc. Điều này đã tạo nên một văn hóa sưu tầm sôi nổi, kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Thành công của POP MART gắn liền với hệ sinh thái các nhà thiết kế và nghệ sĩ thiết kế hàng đầu. Thương hiệu đã trở thành bệ phóng cho nhiều tên tuổi lừng danh trong giới art toy, như Molly Yllom với những cô bé CRYBABY có đôi mắt ngấn lệ đầy biểu cảm, Ayan Deng với cậu bé DIMOO mộng mơ, hay LABUBU của Kasing Lung với nhiều biến thể đầy màu sắc và tinh nghịch. Việc hợp tác chặt chẽ với các nghệ sĩ giúp POP MART liên tục mang đến những nhân vật có chiều sâu, cá tính và câu chuyện riêng, chinh phục trái tim của người hâm mộ ở mọi lứa tuổi.

Cam kết lâu dài và tầm nhìn phát triển tại thị trường Việt Nam

Sau khi gây chú ý với ba cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện khai trương cửa hàng tại Hà Nội là một lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết đầu tư và phát triển lâu dài của POP MART tại Việt Nam, một trong những thị trường năng động và tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á.

Ông Jeremy Lee, Giám đốc Phát triển Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ của POP MART, chia sẻ: "Việt Nam là một thị trường đầy cảm hứng với một cộng đồng giới trẻ cởi mở, sáng tạo và có gu thẩm mỹ cao. Chúng tôi nhìn thấy một sự kết nối tự nhiên giữa tinh thần của POP MART và văn hóa nơi đây. Cửa hàng này không chỉ là một nơi để mua sắm, chúng tôi muốn xây dựng nó thành một điểm hẹn văn hóa, nơi mọi người có thể gặp gỡ, chia sẻ đam mê và cùng nhau lan tỏa niềm vui sáng tạo."